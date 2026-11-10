Ford : Les batteries de la Mustang Mach-E vieillissent mieux que prévu

De nombreux consommateurs restent méfiants vis-à-vis des véhicules électriques à batterie. Les infrastructures de recharge, la fiabilité et les coûts élevés sont des obstacles bien connus, mais les craintes concernant des pannes prématurées de batterie et des remplacements coûteux sont probablement exagérées.

Ford a examiné la santé des batteries d'environ 36 000 Mustang Mach-E de la première année du modèle 2021 et a obtenu des données intéressantes : 95 % des SUV avaient entre 87 % et 97 % de santé restante. Le groupe a une moyenne de 92 % de santé de la batterie.

Ford affirme concevoir ses batteries pour durer au moins 10 ans, avec 90 % de santé à 160 934 km, et les données réelles semblent le confirmer. Parmi plus de 2 000 SUV Mustang Mach-E ayant dépassé les 160 934 km, la moyenne est supérieure à 91 % de santé de la batterie.

Il y a même quelques hyper-milers. Plus de 30 Mach-E de 2021 ont parcouru plus de 321 869 km, avec une moyenne de 88 %. FoMoCo a compilé les données des Mach-E avec des batteries nickel-cobalt-manganèse (NCM), alors que certains nouveaux véhicules électriques Ford utilisent des batteries au phosphate de fer lithium (LFP).

Comment Maintenir Votre Batterie de VE en Bonne Santé

Ford propose plusieurs conseils pour les propriétaires souhaitant tirer le meilleur parti de leur VE, et cela se résume souvent à la gestion de la batterie. L'un des plus grands dangers pour les batteries des VE modernes est les températures extrêmes.

Le constructeur recommande aux propriétaires de préconditionner leurs véhicules lorsqu'ils sont branchés, afin de s'assurer que la batterie est à une température optimale avant utilisation. En été, les propriétaires devraient essayer de garer leur véhicule à l'ombre.

Les propriétaires devraient principalement utiliser un chargeur de niveau 2 et essayer d'éviter la charge rapide en courant continu sauf si nécessaire. Les propriétaires de VE Ford peuvent également s'appuyer sur l'application Ford pour obtenir des recommandations spécifiques sur le niveau de charge de leur véhicule.

Les Données

D'innombrables études ont tiré les mêmes conclusions : les batteries de VE modernes sont fiables. Beaucoup atteignent 160 934 km avec 90 % ou plus de santé de la batterie, et toutes les batteries ne sont pas identiques.

Une étude a révélé que les VE ayant parcouru plus de 241 401 km avaient encore entre 81 % et 91 % de leur capacité de batterie. Le kilométrage a moins d'impact sur la longévité de la batterie que les habitudes de charge.

Les batteries au phosphate de fer lithium sont plus robustes et tendent à durer plus longtemps, mais elles sont moins denses en énergie que les batteries NCM. Le froid peut également ralentir leurs performances.

Source: Ford