La Mustang Shelby GT350 pourrait faire son retour avec un V8 atmosphérique et une boîte manuelle

Alors que vous pensiez que la gamme Mustang ne pouvait pas devenir plus complexe, Ford aurait des plans pour introduire encore une autre dérivée. Après l'arrivée de la Dark Horse SC, la marque à l'ovale bleu préparerait une autre version haute performance de sa célèbre pony car. Cette fois, elle cherche à raviver l'esprit de la Shelby GT350, une appellation qui a disparu lorsque la génération précédente de Mustang a tiré sa révérence.

Selon Ford Authority, des sources proches du dossier disent qu'une nouvelle version de la génération Mustang S650 est en développement en tant que successeur spirituel de la Shelby GT350 de la génération S550. Plutôt que de repartir de zéro, Ford utiliserait apparemment la Dark Horse SC comme point de départ, dotant la nouvelle venue d'un style large et agressif similaire.

Cependant, il y a une différence majeure sous le capot. Alors que la Dark Horse SC est équipée d'un V8 suralimenté de 5,2 litres, sa sœur moins puissante conserverait un moteur atmosphérique, tout comme la GT350 avant elle. Ford n'aurait apparemment pas encore décidé de la cylindrée, mais le rapport suggère qu'elle envisage un V8 de 5,2 litres ou 5,4 litres.

2026 Ford Mustang Dark Horse SC Photo par : Tim Stevens / Motor1

Elle pourrait avoir bien plus de 600 chevaux

Aucun chiffre officiel de puissance n'a été annoncé, mais la nouvelle Mustang devrait se situer entre la Dark Horse standard et la Dark Horse SC. La première développe 500 chevaux et 567 Newton-mètres de couple, tandis que la SC suralimentée pousse jusqu'à 795 ch et 895 Nm.

Il y a clairement de la place entre les deux modèles Dark Horse pour une autre Mustang, et le rapport suggère que le V8 atmosphérique pourrait délivrer environ 650 ch. Cependant, c'est une supposition éclairée plutôt qu'un chiffre confirmé par des personnes connaissant les plans de Ford. Quoi qu'il en soit, nous pouvons déjà supposer en toute sécurité qu'une nouvelle Shelby GT350 ne marcherait pas sur les plates-bandes de la SC.

Mieux encore, le moteur enverra apparemment la puissance aux roues arrière via une bonne vieille boîte manuelle. On ne sait pas si Ford proposera même une automatique, mais nous accueillerions certainement la possibilité de changer les vitesses manuellement dans ce qui devrait être l'une des Mustangs les plus engageantes de la gamme actuelle.

Les améliorations mécaniques ne s'arrêteront pas là. Comparée à la Dark Horse de base, la remplaçante de la GT350 devrait recevoir une capacité de refroidissement supplémentaire, des freins plus grands et une suspension améliorée. Certains de ces composants pourraient être partagés avec la Dark Horse SC, ce qui serait logique étant donné les fondations apparemment similaires des deux voitures et leurs missions axées sur la piste.

Galerie: 2019 Ford Mustang Shelby GT350 : Première prise en main 11

Pas de cabriolet, mais qu'en est-il du nom ?

Ford envisagerait de vendre la nouvelle Mustang exclusivement en version coupé, sans cabriolet prévu. Cela correspond à la Shelby GT350 précédente, qui n'a jamais été disponible avec un toit ouvert, les ingénieurs ayant privilégié la rigidité du châssis.

Quant au nom, c'est encore une question ouverte. Elle pourrait porter la marque Dark Horse, ressuscitant potentiellement le nom Boss. Ford a déposé une marque pour Dark Horse Boss début 2025, ce qui laisse entrevoir la possibilité que le modèle à venir puisse ramener un autre nom familier de Mustang.

Le prix reste également un mystère, mais il y a de la place pour une autre pony car coûteuse. La Dark Horse 2026 commence à 67 770 €, tandis que la Dark Horse SC est une affaire à six chiffres, débutant à un prix élevé de 108 085 €. Un prix d'entrée autour de 80 000 € donnerait à Ford un juste milieu logique.

Selon le rapport, la nouvelle Mustang devrait arriver chez les concessionnaires l'année prochaine en tant que modèle de l'année 2027. Cependant, puisque Ford n'a pas officiellement annoncé la voiture, prenez ces détails avec prudence.

Le rétro, c'est cool

Cependant, la perspective d'un V8 atmosphérique, d'une boîte manuelle et de véritables équipements axés sur la piste semble être un ajout bienvenu à une famille Mustang de plus en plus encombrée. Oui, la gamme Mustang semble de plus en plus compliquée, avec plus de versions, d'éditions spéciales et de performances chevauchantes que jamais auparavant.

Mais nous ne nous inquiétons pas particulièrement de la confusion des acheteurs. Les passionnés savent généralement exactement ce qu'ils veulent, que ce soit un V8 atmosphérique avec une boîte manuelle ou un monstre suralimenté conçu pour dominer la piste. De plus, la variété est le piment de la vie, et personne ne s'est jamais plaint d'avoir trop de versions de Mustang parmi lesquelles choisir.