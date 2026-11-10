Polestar Formula 2030 : étude de style du break dévoile des éléments de design des nouveaux Polestar 2 et 7

Le nouveau concept Formula 2030 offre un aperçu du design futur de Polestar. Il s'agit d'un break de taille moyenne ou d'un fastback. Divers éléments de design doivent être repris des nouveaux Polestar 2 et Polestar 7.

Ce modèle est le premier show car sous la responsabilité du nouveau chef designer Philipp Römers. Avec une longueur de 4,68 mètres, le véhicule est légèrement plus long que le Polestar 2, qui devrait recevoir un successeur début 2027. Toutefois, l'étude est nettement plus basse avec ses 1,35 mètre. Elle est même inférieure au Polestar 5, qui mesure entre 1,42 et 1,43 mètre de haut.

Longueur Largeur Hauteur Empattement Formule 2030 4 680 mm 2 021 mm 1 350 mm 2 780 mm Polestar 2 4 606 mm 1 859 mm (1 985 mm avec rétroviseurs) 1 473–1 479 mm 2 735 mm

De profil, les petites fenêtres latérales se démarquent, ne représentant qu'un tiers de la hauteur de la carrosserie. Un splitter avant bas, un pare-chocs arrière proéminent ou un diffuseur, ainsi que des bas de caisse évasés symbolisent puissance et dynamisme. De plus, le véhicule est équipé de grandes roues de 22 pouces.

Polestar Formula 2030 (Étude, 2026) Photos Par : Polestar Polestar Formula 2030 (Étude, 2026) Photos de : Polestar

Vue de dessus, la voiture présente des passages de roues larges et une taille affinée. Le grand toit en verre et la prise d'air sur le capot avant sont également remarquables.

La signature lumineuse avant est similaire à celle du Polestar 4. Le nouveau Polestar 2, prévu pour 2027, devrait également bénéficier de ces phares, comme l'indique à nouveau Polestar. Le constructeur mentionne aussi le "Shark Nose" prononcé. Le pare-brise n'a qu'un seul essuie-glace, disposé verticalement comme sur les voitures de course.

Photo : Polestar

Selon Polestar, l'arrière doit évoquer un OVNI. La marque indique que l'étude inaugure "une nouvelle ère de signature lumineuse". Au lieu d'une bande lumineuse continue, il y a de nouveaux feux arrière "Single Blade", qui devraient être utilisés dans les futurs véhicules de série. Apparemment, ils sont conçus comme un pendant aux phares avant "Dual Blade".

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À l'intérieur, Polestar mise sur une architecture fortement orientée vers le conducteur. Un volant de type "yoke" est installé, derrière lequel se trouve un écran de 20 pouces monté directement sur la colonne de direction pour rester toujours dans le champ de vision. Un écran central de 12,2 pouces se déploie à la demande depuis la console centrale massive, qui s'élève vers le tableau de bord et sépare strictement le siège conducteur de celui du passager.

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Les commandes physiques ne se trouvent pas uniquement sur le volant, mais aussi sur les panneaux intérieurs des portes et dans la console centrale. Un curseur permet de choisir entre les modes de conduite Performance, Normal et Autonome. Les quatre sièges individuels sont pourvus de coussins gonflables qui s'adaptent individuellement aux passagers pour offrir un maintien optimal.

À première vue, l'étude est présentée dans le blanc typique de la marque. Cependant, la couleur extérieure nommée Nitrogen a été spécialement développée pour le véhicule concept. Elle est censée réagir de manière dynamique à la lumière naturelle, avec différentes finitions brillantes, mates et satinées. Le "Schwedengold" caractéristique de la marque se retrouve sur les étriers de frein Brembo, les capuchons de valve, les ceintures de sécurité et d'autres éléments intérieurs.

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Polestar qualifie la voiture de sportive à quatre portes, mais comme le Polestar 2, le Formula 2030 dispose d'un grand hayon arrière, ce qui permet également de la considérer comme une cinq portes. Parmi les particularités de l'étude figurent les portes à ouverture antagoniste. Dans le coffre, des sacs Polestar spéciaux sont fixés avec des sangles en Schwedengold. Le "frunk" offre de l'espace pour des casques de course et un extincteur, et est encadré par une barre transversale en Schwedengold.

Galerie: Concept Polestar Formula 2030 59 Source: Polestar

En résumé

Avec sa nouvelle étude, Polestar présente des éléments qui devraient être intégrés dans le successeur du Polestar 2 et dans le Polestar 7. Outre les phares avant "Dual Blade" connus, les nouveaux feux arrière "Single Blade" devraient également être présents. Sinon, beaucoup de choses dans l'étude ne sont probablement pas destinées à la production en série. Ou la marque souhaite-t-elle introduire un système de direction "Steer-by-Wire" avec un volant de type yoke et un cockpit davantage orienté vers le conducteur ? C'est possible, mais cela reste à voir. Peut-être en saurons-nous plus en 2027, lorsque le nouveau Polestar 2 sera présenté.