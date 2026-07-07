Le nouveau SUV Polestar commence à se dévoiler

La Polestar 4 fait parler d’elle depuis son lancement pour un détail aussi original que, pour beaucoup, peu pratique : l’absence de lunette arrière. Pas de vitre, mais un prolongement de la carrosserie, laissant aux caméras et à l’écran le soin de montrer ce qui se passe derrière.

Une particularité qui, avec la nouvelle variante de carrosserie baptisée Polestar 4 SUV et dévoilée aujourd’hui via une première photo officielle, pourrait disparaître au profit d’une solution plus classique.

Plus de praticité

Rien n’est confirmé, mais plusieurs indices laissent penser à un retour en arrière. À propos de la Polestar 4 SUV, nom choisi pour la distinguer d’emblée de la version actuellement commercialisée au profil façon coupé, Polestar explique qu’elle « ajoute un niveau supplémentaire de praticité et de polyvalence grâce à une capacité de chargement accrue et à des solutions pensées pour s’adapter à chaque besoin de voyage ».

SUV Polestar 4 Photo : Polestar

Des lignes de SUV plus classique, donc, pour cette nouvelle variante de la Polestar 4, afin de maximiser l’espace à bord, avec un lointain clin d’œil à l’univers des breaks, mais avec une garde au sol rehaussée. L’image la montre en trois-quarts arrière, avec le toit vitré et ce qui ressemble bien à une lunette arrière traditionnelle. Sous celle-ci prennent place les feux arrière, dont le dessin avait été dévoilé il y a quelques mois via une première photo teaser.

Teaser du SUV Polestar 4 Photo : Polestar

Sur le plan mécanique, la Polestar 4 SUV conservera la plateforme SEA en 400 volts de la sœur coupé, dont elle devrait également reprendre les motorisations. On s’attend ainsi à une version propulsion de 272 ch et environ 630 km d’autonomie, grâce à une batterie de 94 kWh, ainsi qu’à une version à transmission intégrale de 544 ch. Des évolutions sont en revanche attendues côté suspension et mise au point du châssis, avec à la clé une dynamique de conduite améliorée.

Produite dans l’usine de Busan (Corée du Sud), la Polestar 4 SUV sera présentée officiellement le 2 septembre 2026.