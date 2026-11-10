L'Europe veut une enquête sur BYD Pour soupçons d'espionnage

283 997. C'est le nombre de voitures que BYD a vendues en Europe jusqu'en septembre, selon les données publiées par l'Association Européenne des Constructeurs Automobiles (ACEA). Cela représente près de 7 000 unités de plus que Ford, montrant à quel point la célèbre marque à l'ovale bleu a chuté face à la montée rapide des marques chinoises sur le continent. Bien sûr, l'arrêt de la Fiesta, de la Focus et de la Mondeo n'a certainement pas aidé, mais je m'égare.

Alors que BYD bénéficie d'une part de marché de 2,7 % au cours des neuf premiers mois de l'année, son expansion rapide en Europe attire l'attention pour d'autres raisons. Quatorze membres du Parlement européen demandent à la Commission européenne d'enquêter pour savoir si le constructeur chinois représente une menace pour la cybersécurité, ouvrant potentiellement la voie à des restrictions sur ses véhicules.

Le député français François Kalfon mène l'initiative, arguant que les voitures connectées de Chine pourraient exposer les infrastructures européennes sensibles à des risques de sécurité. Il a déclaré : « Permettre à des véhicules connectés de pays tiers d'accéder à des infrastructures européennes sensibles pose donc un risque de sécurité inacceptable. »

2026 BYD Dolphin Surf Photo par : BYD

Préoccupations concernant les voitures chinoises exposant potentiellement des données sensibles

Dans une demande écrite soumise le 4 novembre, les législateurs ont demandé à l'exécutif de l'UE de faire évaluer BYD par son agence de cybersécurité et d'envisager de désigner l'entreprise comme un fournisseur à haut risque.

Leurs préoccupations portent sur les caméras, les systèmes GPS, les microphones et autres capteurs équipant les véhicules modernes. Bien que ces technologies soient de plus en plus courantes dans l'industrie automobile, les législateurs craignent que les informations collectées par les voitures fabriquées en Chine puissent potentiellement parvenir aux autorités chinoises.

Comme vous pouvez l'imaginer, BYD ne prend pas ces accusations à la légère. Le constructeur insiste sur le fait que la Chine ne peut pas accéder aux informations collectées par ses véhicules européens, qu'elles soient stockées à bord ou dans le cloud. Il souligne également que les clients conservent le contrôle de leurs informations personnelles.

Dans une déclaration à Reuters, la société a déclaré : « BYD Europe ne met pas ces données à disposition des entités BYD ou de tiers en Chine. »

Des restrictions potentielles pourraient aller au-delà des ventes de voitures particulières

Néanmoins, les législateurs européens demandent à Bruxelles si les véhicules chinois devraient faire l'objet de restrictions lorsqu'ils accèdent à des infrastructures stratégiques à la fois civiles et militaires. Ils veulent également savoir si BYD devrait être exclu des projets de marchés publics.

Pour l'instant, cela ne représente pas une interdiction à l'échelle de l'UE des véhicules BYD, et les propriétaires privés n'ont pas de raison d'attendre des changements immédiats. Cependant, la demande d'enquête met en lumière un dilemme croissant pour l'Europe : les constructeurs automobiles chinois deviennent des acteurs de plus en plus importants sur son marché automobile, mais leur expansion rapide soulève également des questions qui vont bien au-delà des prix, de la concurrence et des tarifs commerciaux.

Les constructeurs chinois détiennent désormais 11,1 % du marché européen

Mais BYD n'est pas le seul constructeur chinois à gagner du terrain en Europe. SAIC Motor n'est pas loin derrière, avec 272 251 voitures vendues jusqu'en septembre, lui conférant une part de marché de 2,6 %. Le groupe Geely est plus en avant, avec 343 875 unités et une part de 3,3 %, bien que ce chiffre inclue également les ventes de Volvo, Polestar, Smart, Zeekr et Lotus. Pendant ce temps, Chery et ses marques Jaecoo, Jetour et Omoda ont enregistré 260 650 voitures au cours des neuf premiers mois de 2026, représentant encore 2,5 % du marché.

Ces quatre groupes automobiles chinois représentent environ 11,1 % du marché automobile européen, un pourcentage qui semblait impensable il y a dix ans. Si cette trajectoire se poursuit, les constructeurs historiques pourraient se retrouver dans une situation encore plus difficile qu'ils ne le sont déjà.

Les États-Unis ont déjà pris une position ferme contre les constructeurs liés à la Chine

Les États-Unis ont déjà adopté une position beaucoup plus stricte à l'égard des constructeurs liés à la Chine, Polestar devenant la dernière victime. Bien que son siège soit en Suède, la marque de voitures électriques est majoritairement détenue par le groupe chinois Geely. En juin, le département américain du Commerce a refusé à Polestar l'autorisation de vendre des véhicules à partir de l'année modèle 2027, l'excluant ainsi du marché américain des voitures neuves.

La décision a suivi la règle des véhicules connectés de l'administration Biden, finalisée en janvier 2025, qui restreint les véhicules intégrant certains logiciels et matériels liés à la Chine ou à la Russie pour des raisons de sécurité nationale.