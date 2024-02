Le nouveau Jetour T2 prouve que les marques automobiles traditionnelles doivent commencer à s'inquiéter (si ce n'est pas déjà le cas). Ce SUV chinois à cinq places se distingue par son esthétique et sa technologie de pointe, sans pour autant négliger ses qualités tout-terrain.

En termes de dimensions, il mesure 4,78 mètres de long, soit plus que le Nissan X-Trail (4,68 m), le Renault Espace (4,72 m), le Seat Tarraco (4,73 m) et le Skoda Kodiaq (4,75 m), mais il est un peu plus compact que le nouveau Hyundai Santa Fe (4,83 m).

Découvrez le nouveau Jetour T2 2024

De l'extérieur, le Jetour T2 se distingue par une face avant imposante, avec une grande calandre, des phares à LED et des protections sur la zone inférieure. De profil, il présente des lignes carrées, des barres de toit et des passages de roues saillants, tandis que l'arrière dispose d'un hayon marqué et d'une signature lumineuse high-tech.

Le design de l'habitacle est très épuré, avec un écran central HD de 15,6 pouces. Il dispose également d'une instrumentation de 10,25 pouces et d'une console centrale qui abrite le sélecteur de vitesses et les modes de conduite.

Ce modèle est équipé de la puce Snapdragon 8155 et d'un système audio Sony avec 12 haut-parleurs. Pour améliorer les sensations, il inclut des sièges ventilés avec mémoire, un éclairage d'ambiance et un toit panoramique.

Sous le capot, le T2 est propulsée par un moteur essence turbo 2,0 litres de 254 ch et 390 Nm de couple. Il est associé à une boîte de vitesses automatique à double embrayage DCT à sept rapports et à une transmission intégrale BorgWarner de sixième génération.

Les angles sont intéressants pour une utilisation tout-terrain : 39º à l'entrée, 25º au ventral et 30º à la sortie. Le véhicule est équipé d'un système d'aide au démarrage et à la descente en côte, d'un différentiel à glissement limité et d'un capteur de patinage.

Bien entendu, la technologie est l'un de ses plus grands atouts. Les fonctionnalités ne manquent pas : stationnement à distance, assistance au maintien de la trajectoire, caméra à 360°, régulateur de vitesse adaptatif avec guidage dans les embouteillages, détecteur de fatigue, surveillance des angles morts et freinage automatique.

Le nouveau Jetour T2 2024 est déjà disponible sur plusieurs marchés internationaux, avec jusqu'à sept couleurs extérieures et deux couleurs intérieures. Enfin, la marque offre une garantie de 10 ans ou un million de kilomètres.

Galerie: Jetour T2 2024