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Suzuki GSX-8RR : ce café Racer semble tout droit sorti des années 80

Haxch Moto transforme la GSX-8TT en spectaculaire café racer rétro, inspiré de la Suzuki championne du monde d'endurance en 1983.

Photo: Suzuki

Par: Christopher Otto

Traduit par: Emmanuel Rolland

Publié par: Emmanuel Rolland

24 Nov à 08:09

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Parfois, un simple coup d'œil suffit pour se retrouver mentalement 40 ans en arrière. Une peinture jaune et blanche, un carénage de course imposant, deux phares ronds et une profusion de carbone. La Suzuki GSX-8RR donne l'impression d'avoir tout juste quitté le paddock d'une course d'endurance du début des années 1980.

En réalité, elle cache l'une des motos les plus modernes du programme actuel de Suzuki. Et le mieux, c'est qu'elle ne restera pas un modèle unique.

Le responsable de cette transformation exceptionnelle est le spécialiste britannique de la personnalisation Haxch Moto. Son fondateur, Marc Bell, s'est attaqué à la toute jeune Suzuki GSX-8TT et lui a insufflé une bonne dose d'histoire du sport automobile. Le résultat a été dévoilé pour la première fois au public lors de la Motorcycle Live de Birmingham et porte désormais le nom de GSX-8RR.

La base s'y prête parfaitement. Dès le modèle de série, la GSX-8TT reprend avec son petit carénage de cockpit et ses lignes classiques la Suzuki GS1000S de 1979. Cependant, Bell souhaitait remonter encore plus loin dans l'histoire du sport automobile, plus précisément dans l'âge d'or des machines d'endurance.

Un champion du monde de 1983 comme modèle

Il a finalement trouvé son inspiration dans la Suzuki GS1000R, appelée en interne XR41. Avec cette machine, Suzuki a décroché son premier titre mondial en course d'endurance en 1983. À l'époque, la peinture jaune et blanche du sponsor principal HB était emblématique, et elle confère aujourd'hui son caractère à la moderne GSX-8RR.

Bell ne s'est pas contenté d'une peinture historique et de quelques pièces de carénage supplémentaires. Il a travaillé presque un an pour transférer les proportions de l'ancienne machine de course à la GSX-8TT nettement plus moderne.

Photo : Suzuki

Des esquisses ont d'abord été réalisées sur ordinateur, puis les premiers éléments de carénage ont été testés directement sur la moto à l'aide de gabarits en carton. Des scans 3D, des modèles CAO et de nombreux prototypes réalisés en impression 3D ont suivi. Ce n'est que lorsque les formes convenaient réellement que les pièces finales ont été fabriquées en carbone.

Le réservoir a particulièrement demandé des efforts. Le réservoir d'origine de la GSX-8TT devait être conservé, mais sa forme ne s'accordait pas avec le nouveau carénage. Bell a donc opté pour un réservoir des premières Suzuki GSX-R750, l'a numérisé et en a développé une pièce entièrement nouvelle en carbone, avec un bouchon de remplissage rapide classique de style endurance.

Beaucoup de carbone et une technologie sérieuse

Le reste de la moto a également été profondément modifié. Le grand carénage avant, avec ses deux phares LED superposés, caractérise la silhouette en compagnie de l'arrière élancé et du carénage inférieur profond. Ce dernier est en carbone apparent, offrant un beau contraste avec la peinture historique.

Pour la nouvelle position de conduite, Haxch Moto a fabriqué un cadre arrière en aluminium, plus haut que la pièce de série. De nouveaux demi-guidons, des supports de carénage conçus sur mesure, un pont supérieur de fourche usiné et des repose-pieds sportifs de chez Spider complètent l'ensemble.

Photo : Suzuki

Cependant, peu de choses ont été laissées intactes sous le carénage. Les roues de série ont été remplacées par des jantes en carbone légères de Dymag, chaussées de pneus Metzeler Racetec RR. Maxton fournit des éléments internes de fourche retravaillés et un nouvel amortisseur. Le système de freinage a reçu des composants de chez Hel, notamment des conduites, des étriers, des plaquettes et un nouveau maître-cylindre.

Le bicylindre en ligne de 776 centimètres cubes est resté fondamentalement inchangé. Cependant, il respire plus librement grâce à une boîte à air modifiée avec un filtre DNA. Du côté de l'échappement, on retrouve des collecteurs de Black Widow et un silencieux en carbone de Delkevic, reliés par un tuyau fabriqué sur mesure.

Haxch Moto n'a pas encore communiqué de valeurs de puissance précises pour cette transformation. Une augmentation drastique de la puissance moteur ne semblait de toute façon pas être l'objectif principal. Il s'agissait plutôt de créer une moto qui combine l'apparence d'un coureur d'endurance classique avec la technologie d'une machine de route moderne.

Photo : Suzuki

Look rétro, mais électronique moderne

C'est pourquoi l'électronique de la GSX-8TT a également été conservée. Différentes cartographies moteur, contrôle de traction ajustable, shifter rapide bidirectionnel et écran TFT couleur font toujours partie de l'équipement.

La commande s'effectue désormais via des unités de commutation de haute qualité de Bikesport Developments sur les nouveaux demi-guidons. Même la fonction de verrouillage de direction a été prise en compte lors de la construction. Après tout, malgré son apparence de moto de course, la GSX-8RR devait rester une moto utilisable au quotidien.

C'est précisément ce mélange qui rend cette transformation si attrayante. La machine rappelle au premier coup d'œil une époque où les motos de course étaient encore construites avec des moyens relativement simples. En même temps, son pilote n'a pas à renoncer aux aides à la conduite modernes ni aux techniques de suspension et de freinage contemporaines.

Photo : Suzuki

Une petite série déjà prévue

Pour ceux qui se demandent pourquoi Suzuki n'offre pas directement une telle moto, il y a au moins une bonne nouvelle. Marc Bell ne veut pas s'arrêter à l'exemplaire d'exposition. Après avoir terminé les travaux de développement complexes, Haxch Moto prend déjà des commandes pour une série limitée d'adaptations de la GSX-8TT.

Le nombre d'exemplaires à produire et le coût de la transformation en GSX-8RR restent inconnus pour le moment. Aucune version de série régulière n'est non plus annoncée par Suzuki.

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La GSX-8RR reste donc pour l'instant un projet personnalisé particulièrement complexe. Cependant, il démontre le potentiel de la nouvelle plateforme rétro de Suzuki. Et combien le langage stylistique des anciens coureurs d'endurance reste efficace, même plus de quatre décennies plus tard.

Source: Suzuki UK

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