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JLR confirme l'arrivée du Range Rover GT électrique en 2027

Le Range Rover GT vise le luxe sur route en dessous du modèle phare, arrivant comme une option entièrement électrique pour les acheteurs envisageant des livraisons en 2027.

Photo: Theophilus Chin | Motor1

Par: Brian Potter

Publié par: Lucas Huaumé

26 Nov à 11:45

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Jaguar Land Rover a confirmé que le Range Rover GT sera commercialisé en tant que véhicule électrique à batterie début 2027. Une version hybride est également prévue, mais pas pour cette année-là.

Le calendrier a été annoncé par le directeur financier de JLR, Richard Molyneux, lors de l'appel sur les résultats du deuxième trimestre de Tata Motors Passenger Vehicles. Il a détaillé un déploiement en deux étapes : d'abord l'électrique, puis l'hybride selon son propre calendrier.

Molyneux a également précisé la position du GT dans la gamme : "Le GT se situerait en dessous du SUV traditionnel Range Rover", a-t-il déclaré. C'est un mouvement notable pour une marque centrée autour d'un modèle phare.

Le Range Rover GT lancé en tant que véhicule électrique début 2027

2027 Range Rover GT

Photo : Land Rover

Le GT n'essaie pas de surpasser le Range Rover électrique ou le modèle phare à combustion. C'est un style de carrosserie plus bas, plus proche d'une voiture. Notre couverture antérieure avait fait la même observation lorsque les photos espionnes ont capturé le GT en test sans les proportions carrées habituelles. Pensez à un coupé-SUV de luxe.

Cet objectif est clair avec un accent sur le raffinement et le comportement routier. Land Rover couvre déjà les terrains accidentés avec le Defender et le Discovery, donc le GT n'a pas besoin de prouver qu'il peut grimper sur des rochers. Il doit être spécial sur l'asphalte.

Les prix n'ont pas été annoncés, mais la structure de la gamme donne un indice. JLR a seulement déclaré que le GT sera positionné légèrement en dessous du grand Range Rover en termes de prix. Toute discussion sur un prix débutant sous la barre des six chiffres est une estimation extérieure.

La capacité de la batterie, l'autonomie et les spécifications de charge restent non confirmées. Le GT repose sur l'architecture modulaire électrifiée de JLR, la même base qui soutient les nouveaux modèles électriques du constructeur. JLR n'a pas encore publié les dimensions ou les chiffres de puissance pour celui-ci.

Galerie: Range Rover GT, les premières photos officielles

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Source: Land Rover

Le Range Rover GT hybride n'arrivera pas en 2027

Molyneux a été clair que le GT hybride n'est pas une option parallèle au lancement. Il arrivera plus tard, dans ce qu'il a appelé un calendrier raisonnable, sans année précise attachée.

Les acheteurs envisageant un achat en 2027 ne devraient pas s'attendre à un choix entre motorisation électrique et hybride. La version électrique est le seul GT en vente cette année-là.

Le carnet de commandes de JLR indique pourquoi le constructeur se concentre d'abord sur l'électrique. L'entreprise a enregistré presque 5 000 commandes pour le Range Rover électrique. Molyneux a déclaré que la demande pour les modèles entièrement électriques dépasse la capacité de production actuelle.

JLR augmente sa capacité de fabrication pour combler cet écart. Le Range Rover Sport électrique fait partie de cette même expansion, et le GT s'insère comme la plus récente addition à celle-ci.

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Source: Jaguar Land Rover

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