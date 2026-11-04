Range Rover abandonne ses deux modèles les plus abordables

JLR a confirmé que les Range Rover Evoque et Range Rover Velar cesseront leur production après 2027. Les deux modèles continueront à être vendus dans certains marchés jusqu'à cette année-là. Ce changement laisse le futur Range Rover GT comme le modèle le moins cher de la marque au niveau mondial.

Martin Limpert, directeur général de Range Rover, a lié cette décision à l'ancienneté des deux modèles plutôt qu'à l'arrivée d'un nouveau modèle unique pour les remplacer.

Selon Autocar, les Evoque et Velar devraient rester en production jusqu'en 2027, sans remplaçants directs prévus pour ces SUV. Limpert a indiqué que les deux modèles approchaient de la fin de leur cycle de vie naturel. JLR ne construit pas de plus petit Range Rover pour prendre leur place une fois qu'ils seront retirés.

La production prendra fin en 2027

2024 Range Rover Velar

Les Evoque et Velar ont porté le volume d'affaires de Range Rover pendant la majeure partie de la dernière décennie, attirant des acheteurs qui voulaient la marque sans le prix phare. La fin de la production après 2027 ferme ce chapitre, même si les ventes dans certains marchés peuvent se poursuivre un peu plus longtemps pendant que les stocks existants s'épuisent.

Aucun SUV n'aura de successeur direct. La stratégie globale de JLR a poussé Range Rover vers des acheteurs plus fortunés depuis quelques années maintenant, et c'est le mouvement le plus clair à ce jour. Les modèles plus petits et moins chers appartiennent de plus en plus aux marques Defender et Discovery à la place.

Une fois les Evoque et Velar partis, la gamme se réduit à trois lignes : le GT, le Range Rover Sport, et le Range Rover en taille réelle. C'est une gamme nettement plus petite que celle offerte par la marque ces dernières années. Cela indique que JLR est prêt à échanger le volume contre la marge.

Le Range Rover GT devient le nouveau modèle d'entrée

2027 Range Rover GT Photo par : Land Rover

Le Range Rover GT devrait devenir le point d'entrée de la marque, avec un prix au Royaume-Uni largement rapporté autour de 90 000 £ (environ 108 000 euros). Cela crée un grand écart au-dessus du point de départ d'environ 57 800 euros de l'Evoque en France. Le GT s'adresse à un tout autre acheteur.

Le GT repose sur l'architecture modulaire électrifiée de JLR et est lancé d'abord comme un modèle entièrement électrique, avec des versions hybrides conventionnelles à suivre plus tard. JLR et ses partenaires n'ont pas encore publié de détails sur les prix distincts pour les variantes hybrides et électriques, au-delà de l'indication que la gamme commencera autour de ce seuil de 90 000 £.

Bien qu'il devienne le point d'entrée de la marque, le GT n'est pas conçu comme un remplacement direct pour aucun des SUV discontinués. Les photos espion du GT en test ont montré un style de carrosserie plus proche d'un élégant coupé crossover que d'un SUV traditionnel carré, mettant une réelle distance entre lui et les Evoque et Velar.