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Manhart déclenche une tempête de 700 ch dans le Mercedes AMG G 63

Avec turbo, nouveau logiciel et matériel, l'AMG G 63 devient encore plus méchant.

Photo: Manhart

Par: Benja Hiller

Traduit par: Emmanuel Rolland

Publié par: Emmanuel Rolland

28 Nov à 18:14

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Croyez-moi, le Mercedes-AMG G 63 ne souffre en aucun cas d'une quelconque sous-motorisation. Dès sa sortie d'usine, le V8 biturbo de 5,5 litres envoie fièrement 420 kW (571 ch) et 760 Nm aux quatre roues. Cela permet à la bête angulaire de se propulser en 5,4 secondes de 0 à 100 km/h et d'atteindre 210 km/h, ou 230 km/h avec le pack AMG Driver.

Mais comme le disait déjà Pierce Brosnan dans James Bond : « Le monde ne suffit pas ! » Cela n'était pas non plus suffisant pour Manhart, le préparateur allemand ayant donné à leur version du Mercedes-AMG G 63, le G 700 Inferno II, un coup de boost considérable. Si l'origine vous semble donc aussi incompréhensiblement trop sage, vous avez désormais la possibilité de mettre la main sur dix autres exemplaires avec un véritable feu sous le capot.

L'exemplaire montré porte le numéro de production deux. Le moteur reste le même V8 de 5,5 litres, mais Manhart a sérieusement retravaillé le matériel et le logiciel. Une mise à niveau turbo maison s'accompagne d'une gestion moteur ajustée. Le résultat est de 515 kW (700 ch) et un couple maximal de 980 Nm. Ce que cela permet, nous pouvons l'imaginer pendant notre pause déjeuner.

Contrôle des soupapes et jantes forgées de 23 pouces

Pour un son adéquat, un système d'échappement en acier inoxydable avec contrôle des soupapes par télécommande se termine à l'arrière par quatre embouts de 100 millimètres. Ce système est complété par des downpipes avec des catalyseurs à 300 cellules. Si vous envisagez de rouler avec cela en centre-ville, il faut être prudent : ni l'échappement ni les downpipes n'ont d'homologation TÜV - oups !

Ces composants sont uniquement destinés à l'exportation. La discrétion n'est probablement pas le point fort du G 700 Inferno. Toute la carrosserie, y compris la roue de secours à l'arrière, est recouverte d'un film intégral en "bleu nuit mat métallique". S'y ajoute un kit carrosserie complet de fabrication maison. Il comprend un pare-chocs avant agressif avec une lèvre de spoiler, un capot modifié, des élargisseurs d'ailes et un pare-chocs arrière ajusté.

Manhart G 700 Inferno II sur la base du Mercedes-AMG G 63

Manhart G 700 Inferno II sur la base du Mercedes-AMG G 63

Images de : Manhart

Dans les passages de roue élargis tournent des jantes forgées peintes en noir brillant de type "Concave One", disponibles sur demande dans d'autres couleurs. À l'avant, les roues mesurent 10,5x23 pouces avec des pneus 285/35ZR23, et à l'arrière, elles sont imposantes avec 12x23 pouces et des pneus 325/30ZR23.

Un système d'amortisseurs de KW et des élargisseurs de voie de H&R alignent la combinaison roue-pneu sous les ailes. Le système de freinage reste dans l'état d'origine sur le véhicule montré. Il est déjà performant, mais une mise à niveau est possible moyennant un supplément. Faut-il encore dévaler le Schöckl avec ça ? Je ne sais pas.

Écrans modernisés dans l'habitacle

Manhart a également apporté des améliorations à l'intérieur. À la place de la technologie d'usine, un système d'infotainment plus moderne avec de nouveaux écrans pour la première et la deuxième rangée de sièges est installé, complété par une caméra à 360 degrés. En harmonie avec l'extérieur, les selliers ont refait l'intérieur avec une combinaison de cuir noir et d'Alcantara bleu avec des surpiqûres en losange, des inscriptions brodées et des tapis de sol personnalisés.

Manhart ne révèle pas le coût total de la transformation ni combien de temps les intéressés devront attendre pour l'un des dix exemplaires. Les prix ne devraient pas avoir beaucoup d'importance pour ce genre de jouet.

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