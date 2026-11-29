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Le Xpeng P7 arrive en Europe en 2027 – avec 800 volts, jusqu'à 437 kW et suspension pneumatique

La berline sportive électrique accélère en Chine de 0 à 100 km/h en 3,7 secondes. Les prix et les données européens suivront début 2027.

Photo: Xpeng

Par: Stefan Leichsenring

Traduit par: Emmanuel Rolland

Publié par: Emmanuel Rolland

29 Nov à 16:04

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Le nouveau Xpeng P7 a déjà été présenté au salon IAA 2025. Désormais, le constructeur annonce que ce modèle élégant de 800 volts arrivera en Europe au deuxième trimestre 2027. À ne pas confondre avec la nouvelle berline sportive axée sur l'espace intérieur, le P7+, ni avec la première génération du P7 qui disposait encore de la technologie 400 volts.

Les spécifications techniques, les équipements et les prix pour l'Europe seront annoncés début 2027, mais grâce au site chinois de Xpeng, on peut déjà se faire une idée précise. Il propose ainsi une version propulsion de 270 kW et une version à transmission intégrale de 437 kW. Pour le modèle chinois, un accumulateur LFP de 74,9 kWh et une batterie NMC de 92,2 kWh sont disponibles. Cela donne lieu, comme d'habitude chez Xpeng, à trois variantes :

Xpeng P7

Autonomie standard Xpeng P7

Autonomie longue Xpeng P7 AWD Performance Transmission RWD 270 kW, 465 Nm RWD 270 kW, 465 Nm AWD 437 kW, 695 Nm 0–100 km/h / Vitesse maximale 5,8 s / 230 km/h 5,4 s / 230 km/h 3,7 s / 230 km/h Batterie 74,9 kWh LFP 92,2 kWh NMC 92,2 kWh NMC Autonomie CLTC 702 km 820 km 750 km Durée de recharge CC de 10 à 80 % env. 12 min env. 11,3 min env. 11,3 min

Les temps de charge annoncés sont extrêmement courts. Pour la grande batterie, qui a une capacité similaire à celle du grand accumulateur LFP du G9 mais fonctionne avec une chimie NMC, on calcule 92,2 kWh × 0,7 / 11,3 = environ 5,7 kWh/min. Ainsi, ce véhicule sera parmi les trois modèles 800 volts les plus rapides à charger en Allemagne.

Galerie: Nouveau Xpeng P7 2026

Source: Xpeng

Avec 5,02 mètres de longueur, le P7 est environ cinq centimètres plus court que le Xpeng P7+, et sa hauteur est environ huit centimètres inférieure. Les deux modèles disposent d'un grand hayon arrière, pas seulement d'un couvercle de coffre. Le volume du coffre du P7 est de 575 à 1 929 litres, à peu près égal à celui du P7+ (573 à 1 931 litres). Le P7 dispose également d'un frunk de 56 litres, alors que le P7+ n'a pas de coffre avant.

Longueur Largeur Hauteur Empattement Xpeng P7 (Chine) 5 017 mm 1 970 mm 1 427 mm 3 008 mm Xpeng P7+ 5 071 mm 1 937 mm 1 512 mm 3 000 mm Différence env. 5 cm env. 3 cm env. 8 cm à peu près identiques

La version chinoise propose par ailleurs des onduleurs en carbure de silicium, une pompe à chaleur, une suspension pneumatique à double chambre avec hauteur et dureté réglables, des amortisseurs variables et des freins Brembo. La version à transmission intégrale dispose même d'un son artificiel. Dans le cockpit, on trouve un écran d'instruments de 8,8 pouces, un écran tactile de 15,6 pouces, un affichage tête haute et un écran de 8 pouces pour les passagers arrière. De plus, Xpeng promet une assistance IA améliorée (VLA 2.0).

Avec cette peinture élégante, Xpeng a fait sensation à l'IAA 2025.

Photo : Xpeng

La version destinée à l'Europe devrait avoir en partie des caractéristiques et des données techniques différentes de la variante disponible en Chine, qui était présentée à l'IAA 2025. Xpeng ne révélera plus de détails qu'en janvier. Le P7 ne sera d'ailleurs pas la seule nouveauté de Xpeng en 2027. L'année prochaine, le constructeur prévoit d'introduire cinq nouveaux modèles sur les marchés internationaux – reste à voir s'ils arriveront tous chez nous.

En résumé

Après avoir longtemps proposé seulement le Xpeng G6 et le G9, Xpeng introduit désormais un modèle après l'autre. Après le P7+, le X9 et le L03, suivent maintenant le G9L, le L05 et le P7. Ce succès dynamise l'entreprise : au cours des dix premiers mois de l'année, environ 8 400 nouvelles immatriculations ont été enregistrées en Allemagne. Le G6 représente la majeure partie avec environ 4 100 unités, suivi du G9 avec environ 3 000 unités. Le nouveau P7 devrait avoir une fonction particulière : avec un temps d'accélération de 3,7 secondes, il sera le modèle sportif phare de la marque et fera probablement partie des modèles Xpeng les plus élégants.

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Source: Xpeng, Xiaopeng.com, Xpeng via GlobeNewsWire (2. Quartal)

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