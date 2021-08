Un peu plus tôt dans la semaine, Lamborghini a annoncé le retour de la Countach, avec à la fois une courte vidéo, et une photo de la supercar se cachant encore sous une bâche. Il y a quelques heures, le constructeur italien a déposé trois nouvelles images teaser sur Instagram qui nous donnent un premier aperçu de ce que nous devrions attendre du design de la voiture.

Les trois images révèlent de petits bouts de la supercar, permettant de confirmer qu'elle arborera quelques traits de style rétro.

Les nouveaux teasers montrent pas mal de choses sans révéler beaucoup de la voiture. L'une des images montre la face avant au nez pointu, avec le badge Countach en minuscules sur la fine bande horizontale de calandre. On y voit également une ouverture inférieure imposante et un large splitter avant. La deuxième image teaser nous permet de jeter un coup d'œil dans le compartiment moteur pour voir le moteur V12 avec des touches de doré. On ne sait pas encore si Lamborghini associera ce moteur à une assistance électrique, mais il y a quand même de fortes chances. Le V12 devrait très certainement être hybride.

Galerie: Lamborghini Countach Instagram Teasers

3 Photos

La dernière image révèle l'élément de style le plus proche de la Countach que nous ayons vu jusqu'à présent : la prise d'air du moteur derrière l'habitacle. La forme carrée de la prise d'air est presque identique à celle de la supercar originale. Avec le bouchon de réservoir de carburant noir juste devant.

Lamborghini n'a pas annoncé quand sera révélée la nouvelle Countach. Dans le post Instagram, la société nous invite "rester à l'écoute pour découvrir" plus sur la nouvelle supercar. Mais il n'y a pas de date précise. On ne sait pas encore s'il s'agit d'un tout nouveau modèle ou d'une série limitée ; cependant, le Concours d'élégance de Pebble Beach 2021 de ce mois-ci serait un lieu approprié pour révéler une telle supercar. C'est qu'on commence à être impatient de la découvrir !