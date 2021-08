Conduire des supercars pour subvenir à ses besoins semble certainement être l'un des métiers les plus cool du monde, mais nous avons tous de mauvais jours de temps en temps. Nous ne pouvons que supposer que c'était l'un de ces mauvais jours pour ce pilote d'essai Lamborghini qui a fait un doigt d'honneur au YouTuber et photographe espion amateur Varryx.

La voiture qu'il conduisait ressemblait à un prototype de la Lamborghini Huracan STO, donc ce n'est pas comme si l'homme à la caméra enregistrait une vidéo d'un modèle secret.

Nous avons présenté Varryx à plusieurs reprises sur Motor1.com, car il a l'œil pour photographier les voitures italiennes exotiques soumises à des tests en plein air. En parlant de cela, cette vidéo a été filmée sur une route publique, juste à l'extérieur de l'usine Lamborghini de Sant'Agata Bolognese, il n'a donc rien fait d'illégal. Lamborghini a peut-être déjà remarqué ce type, qui traque ses prototypes, et n'est probablement pas ravi qu'il prenne des images et des vidéos pour les publier sur les médias sociaux.

Ces dernières années, nos propres photographes espions professionnels ont reçu le salut d'un doigt, notamment de la part de pilotes d'essai de Ford, Volkswagen, Hyundai, Kia ou Nissan. Disons que ce n'est ni la première ni la dernière fois que cela se produit. Varryx s'est rendu sur Instagram pour décrire ce geste grossier comme étant un "comportement enfantin" avant de mentionner qu'il va envoyer des photos et cette vidéo au service client de Lamborghini pour "voir ce qu'ils en pensent."

"J'ai rencontré beaucoup de pilotes d'essai ces dernières années, de Ferrari, Lamborghini, et même Pagani, et la plupart d'entre eux étaient heureux de voir les photos et les vidéos d'eux au volant de si belles voitures. Je suis aussi devenu ami avec certains d'entre eux parce que vous savez, c'est bien de partager la passion ! Mais non, il fallait que ce type soit impoli sans aucune raison".

Inutile de préciser qu'un doigt levé n'est pas la fin du monde. Ce n'est rien de plus qu'un geste obscène en fin de compte. Il semble peu probable que Lamborghini prenne des mesures contre le pilote, peut-être une réprimande verbale tout au plus. Cela dit, il est compréhensible que les constructeurs automobiles ne soient pas heureux lorsque des photographes espionnent leurs dernières voitures.