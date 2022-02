Même si les voitures d'aujourd'hui sont beaucoup plus sophistiquées qu'il y a 30 ans, les véhicules actuels sont généralement plus fiables. Oui, même si beaucoup plus de choses peuvent mal tourner, avec un entretien approprié et des pièces de rechange de qualité, les voitures modernes peuvent survivre à leurs propriétaires.

Pourtant, il y a quelque chose d'honnête dans la simplicité d'un véhicule plus ancien, avant que les progrès de la technologie ne les transforment en ordinateurs roulants.

Jim O'Shea, du Missouri, est une personne à l'ancienne qui n'a pas besoin de changer de voiture tous les deux ans comme beaucoup d'entre nous le font. Il possède cette Volvo 740 GLE depuis le premier jour, achetée neuve il y a un peu plus de 30 ans. À l'époque, son père et son oncle géraient une concession Ford, et pourtant il est reparti avec une Volvo. Il s'était promis de parcourir un million de kilomètres avec cette berline carrée : il l'a atteint en novembre dernier !

Aujourd'hui, sa fidélité est récompensée par Volvo Cars USA. Il s'est arrêté chez le concessionnaire West County Volvo où il a reçu les clés d'une toute nouvelle S60 berline. D'ailleurs le directeur général de la concession, Stephen Lynch, est la même personne qui lui a vendu la 740 GLE en 1991 : "Nous sommes tout simplement ravis de pouvoir prendre soin de Jim et de lui offrir une nouvelle voiture. Il l'a mérité, et nous ne pourrions pas être plus heureux pour lui."

Cependant, il y a un "piège" : Jim O'Shea ne pourra pas tenter de réitérer l'exploit du million de kilomètres avec cette S60 flambant neuve car il s'agit en réalité d'une voiture de prêt à long terme, pendant deux ans, l'entretien et l'assurance étant couverts. Il s'agit techniquement d'un plan d'abonnement tout compris Care by Volvo de 24 mois, et bien qu'il ne s'agisse pas d'un cadeau, c'est quand même un beau geste de la part du constructeur automobile et un geste marketing efficace.

Pour rappel, nous vous avions présenté cette 740 GLE en novembre dernier. Elle n'a jamais été impliquée dans un accident, bien que la femme de Jim l'ait touchée trois fois dans l'allée de la maison. Le moteur d'origine a été remplacé à 585 000 miles (941 466 kilomètres) et deux boîtes de vitesses ont également dû être installées après des années d'utilisation intensive. Il a promis à son père d'inverser l'odomètre pour qu'il indique à nouveau 000000 et a tenu sa promesse.

C'est loin d'être la Volvo la plus kilométrée au monde, car vous vous souvenez peut-être d'une P1800 rouge de 1966 qui affichait le chiffre impressionnant de 5,23 millions de kilomètres (3,25 millions de miles). À ce jour, elle détient le record mondial Guinness du kilométrage le plus élevé atteint par un véhicule non commercial.