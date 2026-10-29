Nissan a conçu un prototype de Sentra de 300 ch avec une boîte manuelle

Vous souvenez-vous de la Nissan Sentra SE-R ? C’était une petite berline amusante et sportive, offrant des performances proches d’une BMW pour nettement moins cher. Précisons toutefois que l’on parle plutôt d’une BMW 318 que d’une M3. La SE-R n’en restait pas moins une excellente affaire, animée par le vaillant moteur SR20 2,0 litres.

Nissan a voulu imaginer ce que donnerait aujourd’hui une interprétation moderne de la recette SE-R. Le résultat est, sans grande surprise, particulièrement réussi. Et ce n’est pas étonnant : la dernière Sentra est déjà une compacte très convaincante, proposée à un tarif abordable.

Le constructeur est parti du modèle de série, lui a greffé une longue liste de pièces hautes performances, et présente ainsi une SE-R réinventée. Voici donc le Nissan Sentra Spec-V Concept, doté de 304 ch environ (224 kW) et d’une boîte manuelle à six rapports.

De grosses évolutions mécaniques

Nissan Sentra Spec-V Concept Photo : Nissan

Nissan ne fait pas les choses à moitié avec ce Spec-V. Le moteur MR20DD 2,0 litres turbocompressé développe environ 304 ch aux roues. En temps normal, la Sentra affiche un peu moins de 152 ch, ce qui représente une évolution pour le moins significative.

Le constructeur a installé des bielles Carrillo, des pistons JE et des éléments internes renforcés. Un turbocompresseur Garrett G25 et un échangeur frontal ont également été montés. On trouve aussi une véritable valve de décharge, une pompe à carburant plus performante, des goujons de culasse et de paliers renforcés, ainsi qu’un support de vilebrequin plus robuste.

Lorsque l’on injecte plus de 300 ch dans une Sentra, mieux vaut s’assurer que le moteur ne rende pas l’âme immédiatement. Nissan a donc ajouté un volant moteur allégé signé Centerforce. Il est associé à une boîte manuelle à six rapports et à un différentiel à glissement limité provenant du Nismo Juke RS.

Des pièces de GT-R sur une compacte abordable

Photo : Nissan

Nissan pouvant piocher dans la banque d’organes d’autres modèles emblématiques de sa gamme, cette Sentra reçoit plusieurs éléments issus de la R35 GT-R. Cela comprend l’aileron arrière, les sièges avant Recaro, ainsi que les freins avant et arrière de la GT-R NISMO.

Le constructeur est allé encore plus loin en ajoutant un kit carrosserie élargi, des harnais de course, un capot spécifique ajouré et une spectaculaire sortie d’échappement latérale.

Pour encaisser ces évolutions, la Sentra Spec-V reçoit des combinés filetés NISMO Sentra améliorés. Les éléments de suspension comprennent des amortisseurs avant revus, avec réservoirs externes. Le calibrage de l’amortissement a par ailleurs été optimisé pour une utilisation sur circuit.

Les modifications sont complétées par des jantes forgées NISMO LM-RS1 de 19 pouces, chaussées de pneus Yokohama Advan en 265 de large.

Un concept pour l’instant

Photo : Nissan

À ce stade, la Sentra Spec-V reste un simple concept, mais elle montre qu’il existe encore chez Nissan une vraie envie de concevoir des voitures plaisantes. On ne peut qu’espérer qu’une version, même partielle, de ce Spec-V finisse par rejoindre la production.

Il est peu probable que Nissan commercialise tel quel ce monstre de piste de plus de 300 ch avec freins de GT-R. Mais si le constructeur proposait une déclinaison proche de cet esprit, ce serait un signal très positif pour la marque.