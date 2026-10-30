L'Audi A8 se pare des couleurs du Concept C et le résultat est fantastique

L'Audi A8 n'est pas morte. Elle est juste en sommeil pour le moment. Le constructeur semble évaluer comment et où la prochaine génération de l'A8 sera construite.

Le designer Luca Serafini devrait envoyer ses notes sur le "comment" car il a créé une interprétation plutôt impressionnante de ce à quoi pourrait ressembler une future A8.

S'inspirant du Concept C d'Audi, Serafini a conçu une version audacieuse de l'A8. Elle ne conviendra certainement pas à tout le monde, mais un design comme celui-ci permet à Audi de se démarquer. Et c'est exactement ce que devrait faire une berline phare.

Photo : Luca Serafini | Instagram

Concept C Rencontre le Luxe Grand Format

L'objectif de Luca avec ce rendu est de combler l'écart entre le Concept C et ce que devrait être une Audi A8. Il déclare : "L'objectif est de transmettre le luxe et le caractère premium à travers des traitements, des finitions et des contrastes inattendus qui surprennent l'œil au lieu de se reposer sur le chrome et le brillant traditionnels".

On peut le retrouver dans les éléments métalliques de la calandre et la strie latérale verticale. Il y a également une touche de métal brossé sur les roues. Les caractéristiques noires et métalliques ressortent contre la belle peinture bleu doux.

C'est un contraste unique par rapport aux lignes de la voiture, qui semblent s'orienter vers le Bauhaus, le Brutalisme et le Modernisme du milieu du siècle.

Et si Audi pouvait réaliser cela en réalité, puis rendre l'habitacle aussi confortable qu'un fauteuil Eames Lounge usagé, je serais totalement convaincu.

Photo : Luca Serafini | Instagram

Encore Aucun Mot sur la Prochaine Vraie Audi A8

Audi serait en pourparlers avec Porsche alors qu'elle essaie de déterminer où une future A8 pourrait être construite. Historiquement, l'A8 a été construite à l'usine de Neckarsulm en Allemagne. Cependant, dans un effort pour réduire les coûts, la future A8 pourrait sortir de la chaîne de montage de l'usine de Leipzig de Porsche.

Cela permettrait à Audi de construire une A8 sur la base de la Panamera, ce qui signifierait de nombreuses options de groupe motopropulseur et des coûts de développement réduits.

Ces négociations semblent être en cours, sans indication claire de la direction ultime d'Audi concernant la prochaine A8.

Mais Audi, si vous lisez ceci, veuillez jeter un bon coup d'œil aux choix de design que vous voyez ici. Une grande et audacieuse A8 construite avec le style du Concept C pourrait être un retour glorieux pour votre berline haut de gamme.

Source: Luca Serafini / Instagram