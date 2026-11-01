Exposition au Vatican : Un siècle de Papamobiles par Mercedes

Presque tout le monde connaît les fameux "papamobiles", ces véhicules utilisés par le Pape lors de ses apparitions publiques. Depuis 1930, Mercedes et le Vatican entretiennent une collaboration continue pour fournir des véhicules de représentation et utilitaires au Saint-Siège.

Cette histoire automobile extraordinaire est actuellement au cœur de l'exposition "Mercedes-Benz : Un siècle de Papamobiles", visible jusqu'au 31 janvier 2027 au Vatican, dans un pavillon de verre près de la Pinacothèque. Huit automobiles historiques de Mercedes y documentent l'évolution, de la limousine de représentation papale classique au papamobile spécialement conçu.

Galerie: Exposition au Vatican : Un siècle de Papamobiles 21 Source: Mercedes-Benz Classic

Mercedes Nürburg 460 (W 08), 1930

Image de : Mercedes-Benz Classic

Avec le Nürburg 460, une relation spéciale a débuté en 1930 entre Mercedes-Benz et le Vatican. La limousine Pullman avec moteur huit cylindres de 4,6 litres a été largement adaptée pour le Pape Pie XI. Parmi ses caractéristiques, un siège simple pour le Pontife en brocart de soie de haute qualité, des bois et métaux sélectionnés, et un plafond artistiquement décoré.

Mercedes 300 d Landaulet (W 189), 1960

Image de : Mercedes-Benz Classic

Trente ans plus tard, le Pape Jean XXIII a reçu un 300 d Landaulet. Son empattement était allongé par rapport au véhicule de série, et les vitres latérales arrière pouvaient être complètement retirées pour les apparitions publiques. Lors de l'ouverture des portes arrière, des marches se déployaient automatiquement. Le siège central du Pape était réglable électriquement, et les commandes, notamment pour la climatisation et la radio, étaient accessibles directement depuis l'arrière.

Mercedes 600 Pullman-Landaulet (W 100), 1965

Image de : Mercedes-Benz Classic

Le 600 Pullman-Landaulet a été remis à l'automne 1965 au Pape Paul VI. Pour son utilisation au Vatican, le véhicule de représentation a reçu de nombreux équipements spéciaux : les portes arrière ont été élargies, le toit à l'arrière rehaussé et un siège simple réglable individuellement a été installé. L'équipement comprenait également un système de réfrigération et un interphone pour communiquer avec le conducteur.

Mercedes 300 SEL Pullman (W 109), 1967

Image de : Mercedes-Benz Classic

Les limousines 300 SEL Pullman livrées en 1967 pendant le pontificat de Paul VI au Vatican ont été allongées de 650 millimètres par rapport aux véhicules de série et disposent de portes arrière plus grandes. Contrairement aux landaulets, ces véhicules à six places servaient principalement au transport des invités de haut rang du Vatican.

Mercedes 230 G (W 460), 1980, et 230 GE "Papamobile", 1982

Le Mercedes 230 G a été développé pour la visite en Allemagne du Pape Jean-Paul II en 1980 et a marqué un tout nouveau concept de véhicule. L'arrière est couvert d'une haute coupole transparente, protégeant le Pape des intempéries tout en permettant une bonne visibilité.

Image de : Mercedes-Benz Classic

La Classe G à empattement long a reçu une peinture nacrée, des éléments dorés et un intérieur blanc. La climatisation et l'éclairage de la zone arrière sont adaptés aux conditions d'utilisation particulières. De plus, après l'attentat contre le Pape en 1981, un second véhicule identique avec blindage a été conçu sur la base du Mercedes 230 GE.

Mercedes S 500 long Landaulet (Série 140), 1997

Image de : Mercedes-Benz Classic

Le pontificat de Jean-Paul II est fortement associé médiatiquement au "Papamobile" basé sur la Classe G. Mercedes-Benz a également construit à cette époque un landaulet classique basé sur la Classe S pour le Saint-Père. Le véhicule, un S 500 long de la série 140, a été remis au Vatican en 1997. Il est notamment équipé d'un toit électrohydraulique et d'un siège simple à l'arrière offrant un espace particulièrement généreux.

Mercedes ML 430 "Papamobile" (W 163), 2002

Avec le ML 430, Mercedes-Benz a transféré en 2002 le concept du véhicule papal de la Classe G à la Classe M. La coupole transparente a été intégrée plus harmonieusement à la carrosserie spéciale. De grandes surfaces vitrées entourent le siège du Pontife. Le Pape Jean-Paul II a utilisé le véhicule pour la première fois lors des Journées mondiales de la jeunesse 2002 à Toronto. Comme la précédente Classe G, cette Classe M est peinte en nacré et dotée d'un intérieur blanc.

Mercedes ML 500 "Papamobile" (W 166), 2012

Exposition au Vatican : Un siècle de Papamobile Image de : Mercedes-Benz Classic

En décembre 2012, un ML 500 a été remis au Vatican. Le véhicule utilisé par le Pape Benoît XVI a développé le concept bien connu. La structure transparente à l'arrière a été agrandie, facilitant ainsi l'accès. De plus, une plus grande surface vitrée offre une meilleure visibilité sur le Pape. L'intérieur a reçu un nouveau concept d'éclairage.