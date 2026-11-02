La Revero de Karma devient une arme de piste hybride V8 de 1 200 ch

Karma Automotive a retiré le générateur turbo de la Revero et a installé un V8 de 6,2 litres. Le résultat, appelé Eximius 1, est un hybride axé sur la piste, fabriqué sous un nouveau programme sur mesure dévoilé par l'entreprise le 31 octobre.

Eximius 1 a fait sa première apparition au Concours 2026 à Wynn Las Vegas. C'est le premier véhicule construit dans le cadre du nouveau programme Eximius de Karma pour les clients qui souhaitent quelque chose au-delà des options de personnalisation existantes de la marque. Le client ayant passé commande n'a pas été nommé.

V8 de 6,2 Litres et 1 195 Chevaux

Le changement principal est l'échange de moteur. La Revero de série de Karma utilise un petit moteur à essence uniquement comme générateur pour sa transmission électrique à batterie. Eximius 1 remplace cette configuration par un V8 de 6,2 litres associé à la même architecture hybride rechargeable en série. Selon Karma, le système combiné produit 1 195 chevaux.

Le communiqué de Karma décompose ce total en 550 chevaux pour le moteur à combustion et 645 chevaux pour le pack batterie. Cette répartition indique une véritable délivrance de puissance hybride. D'autres médias ont cité un total légèrement différent proche de 1 212 chevaux, ce qui suggère que les propres chiffres de Karma peuvent encore être en cours de révision avant la livraison de la voiture en 2027.

Marques McCammon, président et directeur général de Karma, a déclaré que la voiture prouve que la marque peut construire quelque chose de plus extrême que sa gamme routière. "Le programme Eximius supprime effectivement le mot 'non' des conversations sur ce qui est possible," a déclaré McCammon, ajoutant que la voiture intègre

'le groupe motopropulseur hybride rechargeable en série le plus puissant jamais développé.'

Le matériel pour gérer cette puissance comprend des freins en carbone-céramique avec des disques rainurés en deux parties et une suspension semi-active Öhlins. La carrosserie est presque cinq centimètres plus large qu'un Revero standard pour s'adapter aux extensions des passages de roues. Chaque panneau extérieur, sauf la peau extérieure, est en fibre de carbone pré-imprégnée, avec des roues en magnésium de 21 pouces à verrouillage central finies en noir satiné.

2,7 Secondes de 0 à 100 km/h et 322 km/h

Karma Revero Eximius 1 Photo par : Karma Automotive

Karma affirme que l'Eximius 1 atteint 100 km/h en 2,7 secondes et dépasse 322 km/h, bien que le constructeur automobile qualifie cette vitesse maximale d'estimation. Ces chiffres placeraient une berline hybride à quatre places dans un territoire généralement réservé aux voitures de sport dédiées.

Aucun de ces chiffres n'a encore été vérifié indépendamment. La voiture elle-même est toujours en développement avec son acheteur, et Karma indique que l'Eximius 1 ne sera pas livrée à son propriétaire avant 2027.

Ce calendrier sépare les revendications marketing des résultats mesurés. Un modèle unique construit selon les spécifications d'un seul client ne passe pas par le même processus de validation qu'une voiture de production régulière. Karma n'a pas indiqué si l'Eximius 1 sera testé indépendamment avant sa remise.

Comment Fonctionne le Programme Eximius de Karma

Eximius se situe au-dessus du programme de personnalisation existant Studio de Karma, permettant aux clients de retravailler la carrosserie, le groupe motopropulseur et le matériel de performance d'un véhicule en collaboration avec les équipes de design et d'ingénierie de Karma. "Le programme Eximius permettra aux clients de Karma de demander des modifications de la carrosserie, du groupe motopropulseur et d'autres composants de performance du véhicule," a déclaré l'entreprise dans son annonce.

Le programme vise des constructions uniques créées en collaboration directe avec ces équipes, chaque voiture Eximius étant configurée comme une déclaration unique pour son client commanditaire. Cette rareté correspond à une entreprise qui construit déjà par centaines plutôt que par milliers chaque année.

La gamme plus large de Karma s'étend en même temps que la Gyesera Grand Coupé arrive dans les concessions en décembre. L'histoire récente du constructeur automobile inclut également la fin de la production du Revero, ce qui fait de cet hybride unique une conclusion marquante.

Source: Karma Automotive