Volkswagen suspend le développement de la Golf électrique en raison de difficultés financières

Volkswagen suspend le développement de la Golf ID. électrique alors qu'elle cherche à maîtriser ses dépenses. Le constructeur automobile a divulgué cette décision aujourd'hui dans sa dernière mise à jour financière, admettant qu'il doit être plus prudent quant à l'affectation de ses ressources dans un contexte commercial difficile.

David Powels, directeur financier de la marque VW et du groupe de base de la marque, a confirmé cette mesure lors de la discussion sur la performance financière du groupe pour les neuf premiers mois de l'année. "Une mesure spécifique est donc de suspendre temporairement les travaux de développement sur la future Golf ID. au sein de la marque VW jusqu'à ce que nous puissions sécuriser les investissements nécessaires," a-t-il déclaré.

C'est un geste inhabituel pour un constructeur automobile qui a souligné à plusieurs reprises l'importance de l'électrification, surtout lorsque le modèle en question porte l'un des noms les plus reconnaissables de l'industrie. Cependant, VW privilégie clairement la discipline financière au lieu de précipiter un nouveau modèle électrique coûteux avant que l'argent ne soit disponible.

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La Golf ID. arrivera... éventuellement

Pour être clair : l'annonce ne signifie pas que la Golf ID. a été annulée. VW décrit cette suspension comme temporaire, laissant la porte ouverte à la reprise du développement une fois qu'elle aura sécurisé le financement nécessaire. Néanmoins, il n'y a aucune indication de la date à laquelle les ingénieurs reprendront le travail ni de l'impact de ce dernier retard sur le calendrier de lancement.

La Golf électrique accusait déjà du retard

La Golf ID. était toujours prévue pour arriver plus tard dans cette décennie, mais les retards autour de la future plateforme Scalable Systems Platform (SSP) du groupe VW ont compliqué son développement. Cette architecture de nouvelle génération devait à l'origine sous-tendre une large gamme de véhicules électriques à travers le groupe, mais les défis logiciels et les coûts croissants de développement ont repoussé son lancement.

Le PDG de VW, Thomas Schäfer, avait précédemment indiqué que la société n'avait pas besoin d'une Golf électrique en 2028, suggérant qu'un lancement autour de 2030 était plus réaliste. Les premiers véhicules basés sur la SSP devraient maintenant provenir d'Audi et Porsche avant que la marque grand public ne prenne le relais.

Mettre en pause le développement de la Golf ID. ajoute une autre complication à un processus de développement déjà long. Cela nous rappelle également que la transition électrique de VW est façonnée autant par les réalités financières que par les ambitions d'ingénierie. Hier encore, l'entreprise a admis que ses véhicules électriques restaient moins rentables que les voitures à moteur à combustion équivalentes.

Pour l'instant, les versions à moteur à combustion, hybride complète et hybride rechargeable de la Golf devront porter le flambeau pendant que leur homologue électrique attend de meilleures conditions financières.

La Golf électrique "d'avant"

Bien sûr, Wolfsburg n'est pas totalement étranger à l'idée d'une Golf électrique. Avant de passer à une gamme de VE dédiée, l'entreprise vendait la e-Golf, une version entièrement électrique de la berline de septième génération. Elle est arrivée en 2014 et est restée en vente jusqu'en 2020, lorsque la production a cessé pour faire place à l'ID.3.

Contrairement à la e-Golf, l'ID.3 a été développée dès le départ comme une voiture électrique plutôt que d'adapter un modèle à moteur à combustion existant. Désormais appelée ID.3 Neo après son restylage plus tôt cette année, la berline était censée ouvrir la voie au retour de la Golf électrique. Ce plan prend cependant plus de temps que prévu.

La Golf à essence pourrait bénéficier d'un autre restylage

En regardant vers l'avenir, l'actuelle Golf pourrait recevoir un autre restylage en 2027, lorsque la production sera déplacée de Wolfsburg à Puebla, au Mexique. VW a confirmé cette relocalisation dans le cadre d'une restructuration plus large de ses opérations de fabrication européennes visant à réduire les coûts, l'usine mexicaine se préparant à reprendre la production de la Golf et de la Golf Variant.

Il est raisonnable de s'attendre à ce que ce déménagement coïncide avec une nouvelle série de mises à jour pour garder le modèle de huitième génération compétitif pendant encore quelques années, en particulier car la Golf ID. électrique reste éloignée.

Les effets secondaires pourraient également s'étendre au-delà de VW. La Skoda Octavia et la Cupra Leon partagent une grande partie de leur matériel avec la Golf, donc prolonger le cycle de vie de la génération actuelle pourrait affecter la durée de commercialisation de ces modèles étroitement liés.

Avec le groupe cherchant à réduire les coûts de développement et à éliminer les investissements redondants, ces compactes à moteur à combustion devront probablement continuer plus longtemps que prévu. Après tout, il n'y a pas de sens financier à se précipiter pour remplacer plusieurs modèles apparentés alors que leurs successeurs électriques attendent encore la prochaine architecture de génération du groupe.