Regardez une Toyota Camry négligée passer d'un état désastreux à impeccable

Peu de choses sont plus satisfaisantes que de regarder une bonne vidéo de detailing automobile. Ça, ou le gars qui vient tondre gratuitement les pelouses des gens. Cette fois, la chaîne YouTube The Detail Geek s'occupe d'une Toyota Camry de 1995 qui a clairement connu des jours meilleurs.

L'extérieur est recouvert de saleté, couvert de feuilles, et semble avoir besoin d'une nouvelle couche de peinture. Les choses empirent à l'intérieur, où des feuilles, des déchets, de la moisissure et assez de poils de chien pour remplir un chenil couvrent presque chaque centimètre de l'habitacle.

À en juger par son état, cette Camry a probablement été laissée à l'extérieur pendant des années, probablement sous un vieil arbre.

The Detail Geek commence par l'extérieur, en nettoyant la carrosserie sous pression pour éliminer des années de saleté accumulée avant de lui donner un bon nettoyage. Puis il est temps de s'attaquer à l'intérieur. Les tapis de sol et les coussins de siège sont retirés pour être aspirés, frottés, nettoyés et conditionnés correctement.

C'est un processus très impliqué, mais bien sûr, cette Camry a besoin de toute l'aide possible.

Le résultat est assez remarquable. La voiture ne paraît pas tout à fait neuve, mais elle est aussi proche que l'on pourrait raisonnablement s'attendre d'une Camry de 30 ans qui a passé des années à l'extérieur. C'est une autre transformation satisfaisante de The Detail Geek, et un rappel de la différence qu'un peu d'huile de coude peut faire.

Regardez la vidéo complète ci-dessous :