Pagani dévoile la dernière Huayra avec un V12 manuel et de la poussière de diamant

Pagani a clôturé une célébration de trois ans avec une dernière révélation, et la dernière voiture est la plus étrange du lot. La Huayra 70 Anima a fait ses débuts mondiaux au Concours au Wynn Las Vegas le 31 octobre 2026, terminant une trilogie commandée par Horacio Pagani pour son propre anniversaire.

L'Anima est le troisième et dernier exemplaire unique de la série, après les Trionfo et Derecho. Les trois Huayra 70 sont apparues ensemble en public pour la première fois lors de l'événement de Las Vegas.

Pagani Huayra 70 Anima Photo par : Pagani

L'Anima complète la trilogie anniversaire

Le nom se traduit de l'italien par « âme ». Pagani considère cette voiture comme l'âme de son Atelier ayant pris forme physique.. C'est une conclusion appropriée. La Huayra 70 Trionfo a ouvert la série comme une commande pour la Barchetta Collection, destinée à Cincinnati, dans l'Ohio, tandis que la Huayra 70 Derecho a été présentée au Festival of Speed de Goodwood en juillet 2026.

Horacio Pagani a lui-même dévoilé l'Anima au Wynn Las Vegas, une touche personnelle pour une voiture arrivant seulement dix jours avant son 71ème anniversaire le 10 novembre. Selon lui, il a eu une année mémorable, ayant acheté la Ferrari 275 GTB4 qu'il désirait depuis l'enfance au cours de l'été 2026.

Le concours de Las Vegas est le premier événement public confirmé où la trilogie complète a été exposée côte à côte. Pagani n'a pas encore annoncé quand ou où l'Anima fera sa première apparition en Europe.

Le nom Huayra n'était pas censé encore être en première ligne des révélations quatre ans après l'arrivée de l'Utopia en 2022. Les éditions spéciales continuent de prolonger sa carrière.

Peinture à la poussière de diamant et boîte manuelle

Visuellement, l'Anima est la plus extrême des trois. Elle combine fibre de carbone exposée et une finition métallique personnalisée infusée de poussière de diamant, striée de feuille de platine et détaillée en bleu encre, reposant sur une structure construite à partir de fibre de carbone et d'aluminium.

Le pack aérodynamique va plus loin que ses homologues, avec une grande prise d'air et une ailette derrière le cockpit, des arceaux individuels, un aileron arrière fixe, un large diffuseur et des sections arrière ventilées. Un échappement à six tuyaux en céramique blanche se trouve à l'arrière, preuve visible du V12 biturbo qui se trouve à l'avant.

À l'intérieur, des sièges en cuir blanc rencontrent des accents bleus, du métal usiné exposé et la commande complexe de Pagani. Le véritable point fort se situe entre les sièges.

Les Huayra 70 poursuivent la disposition que Pagani a d'abord utilisée sur la Huayra Epitome 2024 avec une boîte manuelle à sept vitesses. L'Anima expose son mécanisme de changement de vitesse à côté de trois pédales pour une conduite vraiment pratique.

Pagani n'a pas confirmé la puissance de l'Anima. Le V12 biturbo de 6,0 litres de l'Epitome, construit par Mercedes-AMG, est officiellement évalué à 852 chevaux et 1 100 newton-mètres de couple, et ces chiffres sont largement associés au Derecho.

Pagani n'a pas publié de chiffre précis pour l'Anima elle-même. Le prix n'a pas non plus été divulgué, conformément à la manière dont Pagani gère ses commandes uniques.

Source: Pagani