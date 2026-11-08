KTM surprend avec un nouveau sportif : Le 450 RC arrive en 2028 avec deux cylindres, suspension WP et ABS en virage

KTM a présenté de manière surprenante un nouveau modèle bi-cylindre lors de l'EICMA à Milan. La 450 RC vise à élargir l'offre dans le segment des cylindrées petites et moyennes. Parmi les équipements annoncés, on trouve une suspension WP réglable, un bras oscillant monobras et un ABS de courbe. Cependant, le modèle de série ne sera pas disponible immédiatement. KTM prévoit le début de la production pour fin 2027.

La machine sera donc lancée en tant que modèle de l'année 2028. KTM souligne que la 450 RC bénéficiera d'un réglage de châssis, d'une calibration et de spécifications spécifiques. L'annonce ne précise pas encore les chiffres de puissance moteur, de couple et de poids. La cylindrée exacte n'est pas encore confirmée par le constructeur. Ce qui est certain pour l'instant, c'est que le nouveau modèle sportif sera propulsé par un moteur à deux cylindres.

Photo : KTM

Suspension WP réglable et bras oscillant monobras

KTM est plus précis sur les composants de la suspension. À l'avant, une fourche inversée de 43 millimètres de la gamme WP-Apex est utilisée. Sa compression et son amortissement peuvent être ajustés. Cela permet aux pilotes d'adapter le comportement de réactivité et d'amortissement à leurs préférences et à l'utilisation prévue. La communication ne mentionne pas encore les débattements de suspension.

À l'arrière, KTM combine le bras oscillant monobras avec un amortisseur WP de la même série Apex. Ici, la précharge du ressort et l'amortissement peuvent être réglés. Les possibilités de réglage diffèrent ainsi entre l'avant et l'arrière. KTM n'annonce pas de régulation électronique de la suspension pour la 450 RC.

Photo : KTM

À l'avant, un disque de frein unique de 320 millimètres de diamètre assure le freinage. Il est associé à un étrier de frein à quatre pistons monté radialement de WP. KTM souligne l'avantage de la masse non suspendue réduite avec cette solution mono-disque. Des détails sur le frein arrière ne sont pas encore disponibles. Le fabricant cite les pneus Pirelli Diablo Rosso IV comme équipement de série.

ABS de courbe, contrôle de traction et modes de conduite

En matière d'électronique, la 450 RC intègre des fonctionnalités que KTM propose également dans les classes supérieures de sa gamme routière. Cela inclut l'ABS de courbe et le contrôle de traction moto MTC. Pour l'ABS à deux canaux, KTM mentionne les réglages Road et Supermoto. L'annonce n'explique pas encore en détail comment ces réglages interviennent et quelles options de désactivation existent.

Photo : KTM

Plusieurs modes de conduite sont également disponibles. Leurs dénominations et les réglages associés seront apparemment présentés plus tard par KTM. Un instrument TFT de cinq pouces offre l'accès aux fonctions. Pour l'alimentation des appareils mobiles, des ports de charge USB-A et USB-C sont disponibles.

Lancement de la production prévu pour fin 2027

KTM positionne la 450 RC en tant que moto sportive pour le segment d'entrée et de cylindrée moyenne. Les concurrents pourraient être par exemple la BMW F 450 RR ou la Honda CBR 500. Outre l'orientation sportive, le constructeur cite explicitement la praticité au quotidien comme objectif de développement. Cependant, sans informations sur la hauteur de selle, le poids et les données de performance, il est difficile d'évaluer l'accessibilité de la machine.

Photo : KTM

Les données techniques complètes et des informations plus détaillées sur la disponibilité sur les différents marchés seront fournies plus près du début de la production. KTM n'a pas encore annoncé de prix. La classification dans une catégorie de permis de conduire reste également ouverte jusqu'à la publication des données nécessaires sur la puissance et le poids.

Source: KTM