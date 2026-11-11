Ce rendu Alpina de la Volkswagen Coccinelle est étrange, mais dans le bon sens du terme

Alpina a passé des décennies à transformer les BMW en alternatives luxueuses et puissantes à leurs homologues badgés M. La B10 Bi-Turbo, le Roadster V8, et tant d'autres véhicules excellents. Désormais, Alpina fait officiellement partie du groupe BMW, ce qui signifie que nous ne verrons plus jamais ces modèles empreints de Buchloe.

Mais que se serait-il passé si, avant de rejoindre officiellement le groupe BMW, Alpina avait quitté sa zone de confort pour se concentrer sur quelque chose d'un peu moins axé sur la performance? Et si elle avait mis la main sur une Volkswagen Coccinelle ?

Aussi ridicule que cela puisse paraître, le rendu de la Coccinelle version Alpina par Abimelec Design a en fait fière allure. L'artiste a publié la voiture fictive sur sa page Instagram, il l'appelle la B1 Turbo, avec une peinture bleu profond, des roues classiques à rayons multiples Alpina, et les emblématiques bandes décoratives.

Comme pour la plupart des transformations Alpina, les changements sont subtils, mais efficaces. Motor1 a contacté Abimelec par e-mail pour en savoir plus sur le projet.

Rendu de l'Alpina B1 Volkswagen Beetle par Abimelec Design Photo par : Abimelec Design

Inspiré par la Coccinelle RSi

Son idée est née d'une expérience personnelle avec ce qui est sans doute l'une des Coccinelle les plus cool de tous les temps : la RSi. Il a expliqué qu'un ami qui en possède une à Mexico lui a donné l'occasion de passer du temps avec la voiture lors d'une visite l'année dernière.

Bien que le style large ait attiré son attention en premier, autre chose l'a impressionné : l'intérieur plus sophistiqué. Il raconte à Motor1 :

'Je me souviens que la principale chose qui m'a marqué, à part la largeur de la carrosserie, c'était à quel point l'intérieur était haut de gamme par rapport à la Coccinelle normale. C'est beaucoup plus proche d'un produit BMW ou d'un fabricant de boutique que d'une Volkswagen.'

Photos Par par : Abimelec Design Photos par : Abimelec Design

Cela l'a amené à réfléchir à ce à quoi pourrait ressembler une Coccinelle plus luxueuse. Bien que Volkswagen n'ait jamais vraiment eu son propre Alpina, Abimelec a pensé que la maison de tuning bavaroise serait un choix naturel.

'Même s'ils ne modifient évidemment que des BMW, j'ai déjà fait quelques Alpina "et si" auparavant, en m'éloignant un peu de la marque BMW, et les gens adorent explorer cette possibilité.'

Abimelec a expérimenté le langage de design du tuner au-delà de la marque bavaroise. Les projets précédents ont inclus un Range Rover, une Toyota Supra, et une Porsche 911 (964). La Coccinelle est la dernière addition à cette collection, et probablement notre préférée du lot.

Une Coccinelle Plus Haut de Gamme Avec Un Turbo VR6

Le rendu n'est qu'un exercice de design, mais Abimelec a en tête un groupe motopropulseur spécifique pour sa Coccinelle Alpina fictive :

'La voiture est censée avoir un turbo VR6 et une automatique.'

Ce serait logique ; la Coccinelle RSi était une machine assez sérieuse, équipée d'un moteur VR6 atmosphérique de 3,2 litres développant 221 chevaux, d'une boîte manuelle à six vitesses et d'une transmission intégrale. Une version turbocompressée de cette unité dans une Beetle Alpina serait (théoriquement) le choix parfait.

Bien sûr, il n'y a aucune raison de s'attendre à ce que cela devienne réalité. Alpina est désormais officiellement sous l'égide du groupe BMW, et Volkswagen a arrêté la production de la Coccinelle en 2019. Les chances d'une collaboration entre les deux sont pratiquement inexistantes.

Mais il serait difficile de refuser une petite Coccinelle avec un VR6 turbocompressé, une transmission automatique, et des badges Alpina.

Source: Abimelec Design / Instagram