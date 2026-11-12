Accueil

Mercedes-Benz

Actualités

La dernière Mercedes SLR McLaren Stirling Moss pourrait se vendre à plus de 6 millions de dollars

Cette Mercedes-Benz SLR McLaren Stirling Moss de dernière génération associe une provenance royale à une fédéralisation américaine et seulement 53 km au compteur.

Photo: Robin Adams-Courtesy Of RM Sotheby's

Par: Brian Potter

Publié par: Lucas Huaumé

12 Nov à 11:19

Ajouter Motor1.com en tant que source préférée sur Google

Partager

Mercedes-Benz a construit seulement 75 exemplaires de la SLR McLaren Stirling Moss, et aucun d'entre eux n'était équipé d'un pare-brise, de vitres latérales ou d'un toit. L'un des derniers modèles sortis de la chaîne est sur le point de tester à quel point cette exclusivité peut être précieuse.

RM Sotheby's proposera aux enchères une Mercedes-Benz SLR McLaren Stirling Moss de 2010 du 26 novembre au 3 décembre 2026, avec une estimation dépassant les 6 millions de dollars. La voiture n'a parcouru que 53 km depuis sa sortie d'usine en décembre 2009.

La Stirling Moss utilisait un V8 suralimenté de 5,4 litres développant 650 ch, permettant un 0 à 100 km/h en 3,5 secondes et une vitesse maximale de 354 km/h. Mercedes-Benz et McLaren ont produit la série entre juin et décembre 2009. Ce châssis particulier est le tout dernier à être sorti.

Un Dernier Modèle Avec Une Provenance Royale

2010 Mercedes-Benz SLR McLaren Stirling Moss

Photo : Robin Adams-Courtesy Of RM Sotheby's

Cette voiture a été livrée neuve à la famille royale du Koweït, qui l'a conservée jusqu'en 2024, lorsque le consignataire actuel l'a acquise. Ce ne sont que deux propriétaires privés au cours de toute la vie de la voiture, une rareté pour une machine aussi précieuse et rare.

Elle dispose également de caractéristiques d'usine que presque personne d'autre n'a obtenues. La voiture arbore une peinture rouge opale de feu, une couleur appliquée à seulement une poignée d'exemplaires de la Stirling Moss et jamais reproduite dans cette nuance spécifique ailleurs dans la série. Une voiture sœur finie en Rosso Corsa est restée avec la famille royale de Jordanie depuis sa sortie d'usine et ne devrait jamais arriver sur le marché.

À l'intérieur, Mercedes-Benz a assorti l'extérieur avec du cuir rouge bordé de coutures jaunes contrastantes, un schéma que l'usine appelait Silver Arrow. L'habitacle échange également le placage habituel en fibre de carbone contre de l'Alutex, un composite textile léger, et finit les étriers de frein en or plutôt qu'en rouge ou argent standard.

Peu d'autres Stirling Moss ont reçu des systèmes audio d'usine. Celle-ci en a un, un détail qu'elle partage uniquement avec la voiture jordanienne. C'est un rappel de l'effort de personnalisation de Mercedes-Benz pour un modèle déjà produit en nombre plus restreint que la plupart des hypercars en série limitée.

Galerie: 2010 Mercedes-Benz SLR McLaren Stirling Moss

12

Source: Mercedes-Benz

La Fédéralisation Aux États-Unis Ouvre Une Voie Rarissime

Aucune des 75 Stirling Moss n'a été construite selon les spécifications américaines, ce qui signifiait que le modèle était effectivement interdit sur les routes américaines selon les règles d'importation normales. L'absence de pare-brise et de vitres conventionnelles mettait la voiture bien en dehors des normes de sécurité fédérales standard.

Les propriétaires ont trouvé une solution grâce au programme Show or Display de la National Highway Traffic Safety Administration, une disposition datant de 1999 qui autorise une utilisation routière limitée pour les véhicules rares d'importance historique ou technique. Cette SLR McLaren Stirling Moss spécifique a été entièrement fédéralisée et immatriculée aux États-Unis, le travail ayant été effectué par G&K Automotive Services en 2026.

Lire aussi

Une McLaren 750S déguisée en Mercedes CLK GTR

Mercedes transforme le pare-brise en écran holographique

La voiture a été immatriculée pour la première fois en Suisse le 16 mars 2010, dans le canton de Vaud, avant de rejoindre le Koweït puis des mains privées américaines. Ce parcours de documents, combiné avec le kilométrage extrêmement bas, offre aux enchérisseurs une histoire documentée rare même parmi les voitures de collection à sept chiffres.

Avec l'estimation des enchères au-dessus de 6 millions de dollars, cette Stirling Moss se classerait parmi les exemples les plus précieux à passer sous le marteau. Elle représente la dernière voiture que Mercedes-Benz et McLaren ont jamais construite sur cette plateforme.

Partager cet article

Tendances





La Corvette C8 à boîte manuelle existe bel et bien, et elle est vraiment très chère





Le PDG de Mercedes affirme que les moteurs à essence et diesel ont encore 10 à 15 ans à vivre





Les dernières créations Mulliner de Bentley nécessitent 56 heures juste pour la peinture





Land Rover aurait accusé BYD de plagiat pour le Defender

DERNIERS ARTICLES

La dernière Mercedes SLR McLaren Stirling Moss pourrait se vendre à plus de 6 millions de dollars 12 Nov - A vendre

Un moteur Audi de 330 ch pour s'amuser en tout-terrain 12 Nov - Curiosités

Ils ont passé huit ans à construire une Lancia Stratos 12 Nov - Pièces Détachées / Tuning

La Ford Mustang Cobra fait son grand retour. 11 Nov - Teasers

La Corvette C8 à boîte manuelle existe bel et bien, et elle est vraiment très chère 11 Nov - Pièces Détachées / Tuning

Citroën CX Tissier Penthouse, le camping-car à six roues qu'on prenait pour une sportive 11 Nov - Camping-cars / Caravanes

BMW modifie sa stratégie en matière de batteries : Samsung et LG unissent leurs forces 11 Nov - Batteries

RECOMMANDÉ POUR VOUS





Le PDG de Mercedes affirme que les moteurs à essence et diesel ont encore 10 à 15 ans à vivre





Un moteur Audi de 330 ch pour s'amuser en tout-terrain





Noah Camper Platin (2026) : un Sprinter de luxe avec toit ouvrant





Ils ont passé huit ans à construire une Lancia Stratos





Mercedes était 'trop en avance' sur la conduite sans les mains. Maintenant, elle fait un pas en arrière





La Ford Mustang Cobra fait son grand retour.





Mercedes transforme le pare-brise en écran holographique