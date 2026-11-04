Le pare-brise devient un écran, les vitres communiquent avec les autres automobilistes et les batteries des voitures électriques gagnent en flexibilité. Mercedes se tourne vers l'avenir avec trois nouvelles technologies développées par ses équipes de recherche et développement, présentées à l'occasion des 140 ans de l'automobile. Parmi les nouveautés les plus intéressantes, on trouve un système holographique qui permet de transformer le pare-brise en une surface sur laquelle projeter des informations, des images et des contenus multimédias, sans recourir aux écrans traditionnels.

Les innovations concernent également la sécurité et la gestion de l'énergie. Le constructeur allemand, qui célèbrera 140 ans d'histoire en 2026, travaille sur des LED intégrées dans les vitres et sur un nouveau convertisseur de puissance pour les véhicules électriques, capable de gérer des tensions allant jusqu'à 800 Volts. Ce sont des projets encore en phase de développement, conçus pour rendre les voitures futures plus intuitives, efficaces et personnalisables.

Le pare-brise devient un écran, mais seulement lorsque c'est nécessaire

Le projet le plus particulier concerne un écran holographique qui utilise le pare-brise comme surface de communication. Le fonctionnement prévoit un projecteur installé dans le tableau de bord, qui envoie les images vers le verre. Un film transparent spécial, intégré dans la structure du pare-brise, réfléchit la lumière grâce à des éléments optiques holographiques particuliers, rendant les contenus visibles même en présence de lumière solaire directe.

Galerie: Mercedes transforme le pare-brise en écran holographique 24 Source: Mercedes-Benz

Une des caractéristiques les plus intéressantes est la possibilité de montrer des informations différentes au conducteur et au passager. Les images, en effet, sont visibles uniquement sous certains angles, évitant que le conducteur puisse voir les contenus destinés à la personne assise à côté.

Parmi les applications envisagées, on trouve des indications de navigation, des données de conduite, des informations sur les points d'intérêt le long du parcours, des appels vidéo et du divertissement. L'écran, en outre, ne reste pas toujours allumé: les informations n'apparaissent que lorsque cela est nécessaire, laissant le pare-brise libre lorsqu'il n'est pas utilisé.

Mercedes développe également une deuxième solution qui intègre la technologie LED directement dans les vitres. Les Mini-LED et Micro-LED sont intégrés dans la structure des vitres et restent pratiquement invisibles lorsqu'ils sont éteints. Les premiers sont destinés surtout à la lunette arrière, où ils pourraient afficher des signaux de freinage, des avertissements et des informations à l'intention des automobilistes qui suivent. Les Micro-LED, grâce à leur résolution plus élevée, conviennent à l'affichage de symboles et d'animations plus détaillés sur des surfaces réduites.

Batteries à 800 Volts et un nouveau convertisseur de puissance

La troisième innovation concerne la mobilité électrique et s'appelle Mercedes Power Converter. C'est un convertisseur électronique conçu pour contrôler les flux d'énergie des cellules individuelles ou des groupes de cellules de la batterie, grâce à de petits modules programmables. L'objectif est d'obtenir une tension stable jusqu'à 800 Volts, indépendamment de l'état de charge et du vieillissement des accumulateurs. La version actuelle atteint une puissance de 3 kW et supporte des applications en courant alternatif et continu.

La troisième innovation s'appelle Mercedes Power Converter Photo de : Mercedes-Benz

La technologie pourrait rendre plus flexible la conception des batteries et des systèmes de propulsion, en intégrant en un seul composant des fonctions aujourd'hui confiées à des dispositifs séparés. Parmi les possibilités, il y a aussi la recharge bidirectionnelle: grâce au Vehicle-to-Home, l'énergie accumulée dans la voiture peut être utilisée pour alimenter une habitation, tandis que le Vehicle-to-Grid permet de la restituer au réseau électrique.

Selon Mercedes, le système pourrait contribuer à améliorer l'efficacité et l'autonomie et simplifier le développement de nouvelles architectures électriques, y compris celles des hybrides rechargeables. Ce sont des perspectives qui restent à vérifier sur les voitures de série, mais qui indiquent une direction claire: rendre l'électronique de bord toujours plus intégrée et capable de gérer intelligemment l'énergie.