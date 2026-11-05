Une McLaren 750S déguisée en Mercedes CLK GTR

Prendre une McLaren 750S, cacher sa carrosserie sous une apparence inspirée par l'une des voitures de course les plus emblématiques des années 90 et obtenir quelque chose qui semble sortir d'un jeu vidéo. C'est l'idée derrière Game Over, une création unique présentée au SEMA Show 2026 de Las Vegas par S-KLUB L.A., un atelier californien spécialisé dans les transformations extrêmes de voitures de sport et de luxe, en collaboration avec Slang500.

Le résultat est une sorte de réinterprétation moderne de la Mercedes CLK GTR, avec une particularité : sous la carrosserie se cache la mécanique de la supercar britannique. Parmi les premiers à l'observer de près, on compte le rappeur 2 Chainz, qui a visité le stand lors de l'événement.

Le projet réunit deux mondes automobiles très différents, mais unis par des performances et des formes sans compromis. D'un côté, il y a la McLaren 750S, supercar contemporaine avec moteur V8 biturbo et structure en fibre de carbone ; de l'autre, la CLK GTR, protagoniste des compétitions GT1 à la fin des années 90 et devenue au fil du temps l'une des Mercedes les plus convoitées par les collectionneurs. Game Over tente de faire revivre cette époque, en réinterprétant ses proportions et ses détails avec un travail artisanal.

Game Over, la McLaren 750S change complètement de visage

À première vue, il est difficile de reconnaître la McLaren à l'origine du projet. La carrosserie, peinte en rouge et blanc, reprend en effet les formes de la Mercedes CLK GTR de compétition, avec un nez très bas et allongé, quatre phares circulaires, des ailes prononcées et des portes à ouverture vers le haut. On retrouve des éléments typiques des voitures de piste, comme le grand splitter avant, les prises d'air latérales, la prise sur le toit et l'énorme aileron arrière fixe.

La partie arrière a également été redessinée : au centre se trouvent quatre sorties d'échappement, tandis que le diffuseur occupe une grande partie de la zone inférieure. Les feux arrière et certains badges rappellent directement la Mercedes originale. Pour compléter l'esthétique, on trouve des jantes HRE blanches assorties à des pneus Toyo. Au projet ont également contribué Audison et Voodoo Design, entreprises actives respectivement dans le secteur des systèmes audio et des personnalisations automobiles.

L'habitacle conserve en revanche plus clairement la parenté avec la 750S. La planche de bord, les écrans numériques et la console centrale sont ceux de la McLaren, mais les finitions ont été complètement revues. Cuir rouge et blanc, coutures en losange, inserts contrastés et parties en fibre de carbone transforment l'environnement en un espace nettement plus élaboré par rapport à celui, plus épuré, de la CLK GTR originale. Sous la carrosserie, la base technique reste celle de la sportive britannique, construite autour de la structure en fibre de carbone MonoCage II.

De la Mercedes CLK GTR à la McLaren de 740 CV

La comparaison entre les deux voitures raconte également l'évolution des supercars au cours des trente dernières années. La Mercedes CLK GTR de route était équipée d'un V12 atmosphérique de 6,9 litres, capable de développer environ 604 CV. La McLaren 750S utilise quant à elle un V8 biturbo de 4,0 litres avec une puissance de 740 CV. Dans sa configuration de série, la britannique accélère de 0 à 100 km/h en 2,8 secondes et atteint une vitesse maximale d'environ 332 km/h. S-KLUB L.A. n'a toutefois pas encore précisé si Game Over conserve intégralement ces performances ou si des modifications ont été apportées à la mécanique.

La CLK GTR, par ailleurs, n'est pas une simple inspiration esthétique. Née pour concourir dans la catégorie GT1, elle domina le Championnat FIA GT en 1997, remportant à la fois le titre pilotes et constructeurs. Pour obtenir l'homologation nécessaire aux compétitions, Mercedes réalisa également une version de route en nombre extrêmement limité : seulement 20 coupés et six roadsters.

Mercedes CLK GTR Roadster

Un modèle devenu un symbole de cette époque des courses, aux côtés de rivales comme la Porsche 911 GT1 et la McLaren F1. S-KLUB L.A. avait déjà fait parler d'elle avec des transformations particulières, dont une Mercedes Classe G unique réalisée pour Drake, ainsi que des projets inspirés par la Mercedes 300 SL Gullwing et la Ferrari 612TR Teppista. Avec Game Over, l'atelier californien revient donc à mélanger histoire de l'automobile et personnalisation extrême, remettant sous les projecteurs l'une des silhouettes les plus reconnaissables des compétitions GT.