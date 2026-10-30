McLaren tease une McL 820, laissant présager un successeur de la 750S de 809 ch.

McLaren a caché le nom de sa prochaine supercar à l'intérieur d'une statue géante de kiwi, et les chiffres qui l'accompagnent indiquent une augmentation significative de la puissance. La société a placé la sculpture à Covent Garden, à Londres, cette semaine, avec "McL 820" peint sur son flanc en livrée noire et orange.

Ce chiffre correspond à la direction que prend la gamme principale de supercars de McLaren alors que la 750S cesse progressivement sa production après une décennie de présence sur le marché sous diverses formes. Si la logique de dénomination se confirme, le modèle de remplacement devrait avoisiner les 809 chevaux, soit un saut notable par rapport à la voiture sortante.

Comme l'a rapporté Autocar, le chiffre 820 est interprété comme des chevaux-métriques, ce qui se convertit à environ 809 ch. Cela placerait la nouvelle voiture bien au-dessus de la 750S, que McLaren évalue à 740 ch.

McLaren McL 820 : Ce que le nom révèle

La dénomination numérique de McLaren a toujours suivi les chevaux-métriques. Un saut de 750 à 820 n'est pas qu'un artifice marketing, c'est l'entreprise qui indique, dans son propre jargon, à quel point la nouvelle voiture est plus performante que celle qu'elle remplace.

Le préfixe "McL" lui-même est nouveau. Il est apparu pour la première fois sur la McL 6GT, une hypercar au style rétro avec une boîte manuelle dévoilée à la Monterey Car Week cet été. Cette voiture a signalé qu'un rebranding était en cours, mais personne ne savait encore si cela s'étendrait à la gamme grand public de McLaren.

La référence au kiwi n'est pas non plus aléatoire. C'est la mascotte de McLaren, un clin d'œil aux racines néo-zélandaises du fondateur Bruce McLaren que la marque a utilisé plus intensément dans sa stratégie marketing cette année.

Aucune de ces informations n'est officiellement confirmée comme un badge de production. McLaren n'a pas publié de déclaration liant "McL 820" à un modèle spécifique. L'indice reste, pour l'instant, exactement cela : un indice cousu sur le côté d'une statue.

Groupe motopropulseur McL 820 et puissance de 809 ch

Esquisse de la mascotte McLaren "Speedy Kiwi" Photo par : McLaren

La 750S est officiellement prévue pour cesser sa production en 2027, clôturant une famille de supercars principales qui a duré environ dix ans sous diverses formes. Les premiers rapports suggèrent que la voiture qui suivra offrira la plus haute puissance de production en série que McLaren ait jamais livrée, sur la base de la projection de 820 chevaux-métriques.

Cette puissance devrait provenir de l'un des deux nouveaux groupes motopropulseurs hybrides que McLaren développe en interne, marquant un tournant par rapport à la dépendance envers des fournisseurs externes pour les travaux sur le moteur. Le directeur des opérations de McLaren, Michael Straughan, a déclaré que les nouveaux moteurs vont "évidemment commencer avec les produits V8 actuels ou la future génération de ceux-ci."

Construire ses propres groupes motopropulseurs s'inscrit dans un mouvement d'infrastructure plus large. McLaren construit une deuxième usine au Royaume-Uni où elle prévoit d'assembler des moteurs en interne pour la première fois.

Cela marque une rupture par rapport à la manière dont la marque a historiquement sourcé ses moteurs, et cela signale des ambitions au-delà d'un seul nouveau modèle.

Le virage vers la puissance hybride se connecte également aux plans plus larges de McLaren, qui incluent un SUV et une expansion continue des options électrifiées à travers sa gamme. Pour l'instant, le badge McL 820 et son implication d'environ 809 chevaux restent le point de données le plus clair sur ce qui vient après la 750S.