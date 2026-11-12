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BYD prépare une concurrente à la smart #2

Ou du moins, elle étudie la question, comme le montre le rendu publié sur le site de l'office des brevets chinois.

Photo: BYD

Par: Massimo Grassi

Publié par: Lucas Huaumé

12 Nov à 17:28

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Après une longue attente, la smart #2 a enfin fait ses débuts, ramenant en Europe les dimensions et le style de la fortwo : longueur de 2,75 mètres, carrosserie à 2 portes et motorisations uniquement électriques. Un retour vers le passé qui pourrait un jour avoir une concurrente signée BYD. En effet, sur le site de l'office des brevets chinois, une photo d'une petite voiture à 2 portes signée par les designers Zhao Binggen, Eger Wolfgang (directeur du design), Xu Ziyan, Huang Xi et Zhang Xi a fait son apparition.

Le nom, le type de motorisation, la date d'arrivée prévue ou d'autres informations ne sont pas mentionnés. Il s'agit donc uniquement d'un croquis classique, qui pourrait ou non donner naissance à un modèle réel.

Citadine ou quadricycle ?

Sur le site de l'office des brevets, seule une brève description de la petite signée BYD est présente : un véhicule pour le transport de passagers. Fin. Étant donné les dimensions réduites et sachant que le constructeur chinois mise toujours fortement sur l'électrique, on peut s'attendre à une motorisation à batteries, compte tenu également de la destination d'usage de la deux portes : la ville.

Galerie: Les croquis de la petite de BYD

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Source: BYD

Terrain idéal pour des voitures extrêmement petites, comme la smart #2 déjà mentionnée, qui pourrait trouver en la petite de BYD la seule véritable concurrente directe. À moins que le constructeur ne décide d'entrer dans le segment des quadricycles électriques lourds (L7e), comme les Microlino, XEV Yoyo, Birba et Ligier Myli. Option que nous nous sentons d'exclure, compte tenu des limitations en termes de poids et de puissance.

Smart #2

Photo de : smart

Les croquis de la petite de BYD

Photo de : BYD

Il est donc plus probable que la proposition de BYD soit une voiture à part entière, peut-être avec un prix inférieur aux 19 900 euros de la smart #2. Le constructeur chinois n'en est pas à son premier coup d'essai en miniaturisant ses propres voitures et a déjà décidé au Japon de défier les best-sellers kei car avec la Racco, première citadine électrique conçue spécialement pour le Pays du Soleil Levant, longue de 3,39 mètres et propulsée par un moteur électrique avant de 20 kW (27 CV) et 110 Nm de couple, alimenté par une batterie blade de 22,4 kWh et 35,84 kWh.

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