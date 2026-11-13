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Tesla abandonne le Cybertruck, mais certains tentent de le maintenir en vie

Unplugged Performance propose de reprendre la ligne de production du Cybertruck, sans frais pour Tesla.

Photo: Unplugged Performance

Par: Fabio Gemelli

Publié par: Lucas Huaumé

13 Nov à 08:16

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Unplugged Performance, un préparateur californien connu pour ses kits esthétiques et de performance basés sur Tesla, a une idée précise pour sauver le Cybertruck. Le 7 novembre, il a publié sur X une offre ouverte : prendre en charge la ligne de production que Tesla, selon les mots d'Elon Musk, commencera à réduire de moitié d'ici 2027.

L'entreprise gérerait la production sans aucun coût pour Tesla, qui recevrait en échange une redevance de licence et une part des revenus générés par le FSD et le réseau Robotaxi sur chaque véhicule construit : "Nous voulons maintenir le programme Cybertruck en vie", a déclaré Ben Schaffer, fondateur d'Unplugged Performance.

Reprendre la production du Cybertruck

La proposition, financée par un consortium d'investisseurs, n'a pas été acceptée publiquement par Tesla : elle reste pour l'instant une manifestation d'intérêt, pas un accord. Unplugged Performance a précisé que l'initiative vise à évaluer l'intérêt de partenaires potentiels et ne constitue pas une offre de vente de titres ni une acceptation de fonds.

Tesla Cybertruck Sting par Unplugged Performance et Archimedes Defense

Photo : Unplugged Performance

Le plan ne s'arrête pas au Cybertruck : l'entreprise prévoit également un SUV à trois rangées et un transporteur sans conducteur appelé CyberCargo. Dans l'offre, cependant, le Cybercab aurait la priorité pour l'accès aux cellules de batterie, tandis que les véhicules du programme Cybertruck utiliseraient la capacité résiduelle, le même espace que Tesla souhaite aujourd'hui libérer pour le robotaxi.

Les chiffres derrière la réduction de la production

Tesla avait prévu de construire 250 000 unités par an du Cybertruck, mais aujourd'hui elle n'en vend que 12 % de ce chiffre. Au troisième trimestre, l'entreprise a livré 8 295 véhicules dans la catégorie "Autres Modèles", dont on estime que 7 000 à 8 000 étaient des Cybertruck proches de la sortie de production.

Galerie: 2024 Tesla Cybertruck Review

38

Une partie non négligeable de ces ventes provient d'un seul client : S&P Global Mobility a rapporté que SpaceX a acheté 1 279 Cybertruck au quatrième trimestre de 2025, soit 18 % des immatriculations américaines à cette période. Giga Texas, l'usine de plus de 10 millions de pieds carrés où Tesla a déjà poussé une partie de la production vers les équipes continues, consacre au Cybertruck seulement un quart de sa capacité installée de 125 000 unités par an.

Si le Cybercab, le véhicule robotaxi qui selon Musk a besoin de cet espace pour se développer, absorbe vraiment la ligne aujourd'hui occupée par le pick-up, la question reste la même : qui d'autre, en dehors d'Unplugged Performance, serait prêt à la reprendre avant que Tesla ne décide de la fermer définitivement.

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