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Ils ont passé huit ans à construire une Lancia Stratos

Nathan Kennedy et son père ont passé huit ans à transformer un châssis nu en une réplique bleu vif de la Lancia Stratos propulsée par un V6 Alfa Romeo.

Photo: 9caars

Par: Brian Potter

Publié par: Lucas Huaumé

12 Nov à 08:11

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Nathan Kennedy et son père ont passé huit ans à construire une réplique de la Lancia Stratos à partir de zéro, en commençant par rien de plus qu'un châssis en treillis nu. Le duo a travaillé depuis un conteneur maritime, transformant une idée d'adolescent inspirée par un ancien épisode de Top Gear en une voiture kit entièrement fonctionnelle.

Le véhicule fini pèse 950 kilogrammes et est équipé d'un moteur V6 Alfa Romeo Busso de 3,0 litres en position centrale, transmettant la puissance aux roues arrière via un différentiel à glissement limité. Kennedy a détaillé la construction dans une vidéo publiée par la chaîne YouTube 9caars.

Réplique Lancia Stratos

Photo par : 9caars

Un projet de dix ans construit à partir d'un châssis nu

L'idée a germé lorsque Kennedy avait 13 ou 14 ans, après que lui et son père aient regardé un épisode de Top Gear où les présentateurs construisaient une voiture kit Caterham Seven en une seule journée et l'ont fait courir contre le Stig. Cela a déclenché une proposition simple : construire ensemble une voiture de projet.

Ce qui est arrivé n'était pas tant une voiture qu'une promesse d'en avoir une : "C'était littéralement un simple châssis. Comme une grande cage de sécurité, et c'est tout." a déclaré Kennedy. Chaque support devait être fabriqué, percé et fileté à la main, souvent plus d'une fois.

Le père de Kennedy avait déjà participé à des rallyes et construit des voitures auparavant, mais selon Kennedy, même lui a trouvé ce projet différent de tout ce qu'il avait déjà entrepris. Les progrès étaient si lents que des samedis entiers étaient consacrés à un seul support, les pièces étant fréquemment retirées et remontées jusqu'à ce qu'elles soient parfaitement ajustées.

Il a fallu environ huit ans de travail le week-end avant que la Stratos ne soit en état de marche et prête pour la route : "Il y a toujours plus de choses à faire, mais oui, c'était probablement huit ans de processus avant qu'elle ne puisse rouler et être sur la route pour la première fois," a déclaré Kennedy.

La puissance d'Alfa Romeo remplace le V6 Ferrari d'origine

Le châssis en treillis de la réplique n'est basé sur aucune voiture donneuse. Il a été conçu comme une structure propre, ingénierie pour rester aussi fidèle que possible aux proportions et à la disposition de la Stratos originale. La vraie Stratos utilisait un V6 fourni par Ferrari, un moteur que Kennedy et son père n'ont pas pu se procurer pour leur construction.

Le V6 Busso d'Alfa Romeo a comblé cette lacune : "Les originales auraient eu un moteur Ferrari, mais le V6 Alfa est un bon second, je suppose, si vous ne pouvez pas obtenir un moteur Ferrari," a déclaré Kennedy. La propulsion arrière et un différentiel à glissement limité complètent la transmission.

La peinture bleu vif et la position inspirée du rallye de la voiture attirent l'attention partout où elle passe, a indiqué Kennedy, que ce soit de la part des personnes qui reconnaissent la forme ou de celles qui remarquent d'abord le bruit. Les passionnés comme les non-initiés ont tendance à s'arrêter et à regarder, a-t-il ajouté.

La première sortie a nécessité des années de préparation

La première vraie sortie de la Stratos a été un voyage à Dalkey, avec le père de Kennedy au volant pour l'aller et Kennedy pour le retour. Les deux hommes étaient nerveux, non pas à cause des rayures, mais à cause de la question de savoir si la voiture qu'ils avaient passé près d'une décennie à assembler pourrait simplement rentrer.

"J'ai rêvé de ce moment pendant si longtemps et je me souviens avoir appuyé sur l'accélérateur et avoir été absolument terrifié," a déclaré Kennedy. Il a décrit la voiture comme étant différente de tout ce qu'il avait conduit auparavant, y compris des machines plus rapides, en raison de sa légèreté, de sa direction directe et de son ressenti analogique.

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Vendre la voiture n'a jamais fait partie du plan, quel que soit le montant que quelqu'un pourrait offrir : "Il n'y a pas de somme d'argent que je pense que quelqu'un pourrait nous proposer pour laquelle nous vendrions cette voiture," a déclaré Kennedy, soulignant le temps et le travail que la construction représente plutôt que sa valeur marchande.

Kennedy a déclaré qu'il cherche maintenant toutes les excuses pour la conduire, y compris une sortie récente en soirée à travers Swords après le travail. Partager la voiture avec des inconnus qui s'arrêtent pour l'admirer, a-t-il dit, fait autant partie de l'expérience que de la conduire lui-même.

Source: 9caars

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