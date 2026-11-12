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L'hypercar électrique de Rimac est arrêtée plus tôt que prévu

Rimac avait initialement prévu d'en construire 150 exemplaires, mais Mate Rimac affirme que l'hypercar électrique a atteint ses objectifs.

Photo: Rimac

Par: Anthony Alaniz

Publié par: Lucas Huaumé

12 Nov à 13:37

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Rimac termine la production de la Nevera. Le constructeur automobile croate construit les 10 dernières Nevera R, qui devraient toutes être livrées aux clients d'ici la fin de cette année, et ensuite ce sera terminé.

Dans une vidéo Instagram, Mate Rimac révèle que Rimac Automobili aura produit 71 hypercars Nevera depuis le début des livraisons en 2022. Cinquante et une sont des Nevera normales, tandis que les 20 autres sont des Nevera R.

Lorsque la société a révélé en 2018 ce que allait devenir la Nevera, elle avait initialement prévu de produire 150 exemplaires. Malgré cela, Mate est assez satisfait. À la fin de la vidéo, le PDG déclare :

« Je pense que c'est toujours une belle réalisation. C'est l'hypercar électrique la plus vendue au monde. Et sans cela, il n'y aurait pas le Tourbillon aujourd'hui ; il n'y aurait pas cette usine. Donc, elle a fait son travail. Je pense que c'est une voiture assez cool... qui aura sa place dans l'histoire. Et merci à tous les propriétaires qui font partie de ce voyage incroyable. »

Motor1 a contacté Rimac pour plus d'informations.

Une Véritable Hypercar

Rimac a d'abord révélé la Nevera en 2018 sous la forme du concept C Two, et elle affichait des chiffres impressionnants. Les quatre moteurs électriques produisaient 1 914 chevaux (environ 1 408 kW) et pouvaient propulser l'hypercar à 100 km/h en seulement 1,85 seconde.

La Nevera peut atteindre une vitesse maximale de 412 km/h et parcourir le quart de mile en 9,1 secondes. D'une manière ou d'une autre, la Nevera R est encore plus rapide. La version de production a fait ses débuts en 2021.

La Nevera R développe 2 107 chevaux (environ 1 550 kW), réduisant le temps de 0 à 100 km/h à 1,74 seconde. Elle peut passer de 0 à 200 km/h en 4,38 secondes et a besoin de seulement 8,66 secondes pour atteindre 300 km/h. La Nevera R peut parcourir le quart de mile en 8,23 secondes.

Quel Avenir pour Rimac ?

Verne Robotaxi

Au-delà de la Nevera, Rimac Group s'est considérablement développé au-delà du marché des hypercars. Il a plusieurs divisions, y compris la technologie Rimac qui développe et fournit des composants avancés pour véhicules électriques.

Rimac Group détient également une part importante dans Bugatti Rimac, la coentreprise de 2021. Les partenariats ont donné naissance à la Bugatti Tourbillon, une hypercar hybride avec trois moteurs électriques et un V16 de 8,3 litres atmosphérique produisant 1 800 chevaux (environ 1 324 kW).

Rimac possède également Verne, un robotaxi autonome — similaire au Tesla Cybercab — et un service de transport à la demande. Rimac a dévoilé Verne en 2024 et a commencé ses opérations plus tôt cette année.

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Source: Mate Rimac / Instagram sur Auto Motor Und Sport

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