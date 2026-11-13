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Stellantis bat Volkswagen et BYD : voici qui vend le plus d'autos

Au premier semestre 2026, le Groupe progresse de 11%, tandis que Volkswagen perd 6% et BYD enregistre une forte baisse de 16%

Photo: Motor1.com

Par: Juan Felipe Munoz

Traduit par: Emmanuel Rolland

Publié par: Emmanuel Rolland

13 Nov à 16:22

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Les résultats des ventes mondiales pour la première moitié de l'année sont enfin disponibles. Le marché global continue de traverser une période d'incertitude, ce qui influence la demande de nouvelles voitures dans le monde entier. Mon analyse, menée sur 45 différents groupes automobiles, montre que durant les six premiers mois de 2026, les volumes de vente ont diminué de 1,9 % par rapport à la même période en 2025.

La chute du marché automobile chinois est la principale cause de la récession mondiale. À cette crise s'ajoutent l'absence de croissance en Europe et en Amérique du Nord, en contraste avec les résultats positifs enregistrés dans certains importants marchés émergents, comme l'Inde et le Brésil.

Les gagnants du premier semestre

Dans ce contexte, les progrès de deux grands groupes sont particulièrement significatifs. Stellantis, quatrième constructeur automobile mondial, a enregistré une augmentation de 11 % des livraisons, atteignant 2,96 millions d'unités. Malgré la concurrence croissante des constructeurs chinois au Brésil, le groupe démontre une bonne solidité avec sa gamme actuelle. L'Amérique du Nord a également commencé à montrer des résultats positifs, grâce à Ram et à certains modèles Jeep.

Suzuki a été l'autre grand protagoniste, avec des volumes en hausse de 10 %, à 1,80 million d'unités. Sa position dominante en Inde, troisième marché automobile mondial, et l'accès limité des marques chinoises dans ce pays permettent à Suzuki de bénéficier de la demande croissante de nouvelles voitures sur le marché asiatique. Bien qu'absente en Amérique du Nord et en Chine, Suzuki est parvenue à devenir le neuvième constructeur automobile mondial par volume de ventes.

Plus loin dans le classement, SAIC (propriétaire des marques MG, Maxus et IM) et Tesla ont également enregistré une croissance significative. Le premier a augmenté ses ventes de 46 %, atteignant 973 000 unités (en considérant ses propres marques), tandis que le second a marqué une augmentation de 16 %, grâce à la reprise des ventes de la Model Y.

Le Top 10 des marques qui ont le plus vendu (S1 2026)

Marque Volumes de vente Écarts de vente entre le premier semestre 2025 et le premier semestre 2026 Toyota 5 390 484 -3 % Groupe VW 4 125 683 -6 % Hyundai-Kia 3 597 255 -2 % Stellantis 2 958 000 +11 % GM 2 225 000 -5 % Ford 1 973 000 -8 % Groupe Geely 1 878 544 +1 % BYD 1 808 511 -16 % Suzuki 1 799 000 +10 % Honda 1 612 000 -7 %

Le Top 10 des marques qui ont le plus progressé (S1 2026)

Marque Volumes de vente Écarts de vente entre le 1er semestre 2025 et le 1er semestre 2026 Vinfast 128 662 +78 % NIO 191 123 +67 % Leapmotor 356 487 +61 % SAIC 973 000 +46 % Aston Martin 2 331 +21 % Mahindra 385 362 +20 % Xiaomi 185 055 +17 % Rivian 22 559 +17 % Tesla 838 149 +16 % Stellantis 2 958 000 +11 %

Qui a perdu du terrain

BYD a encore une fois été le grand perdant. Le groupe, qui occupait autrefois la première place en Chine, a vendu 1,81 million de véhicules au premier semestre 2026, avec une baisse annuelle de 16 %. Cela signifie que BYD a commercialisé près de 340 000 véhicules de moins par rapport à la première moitié de 2025. L'expansion rapide sur les marchés étrangers ne suffit pas encore à compenser les lourdes pertes sur le marché intérieur.

Le recul a en effet permis au Groupe Geely de devenir le plus grand constructeur automobile chinois en volume de ventes, avec 1,88 million d'unités et une croissance limitée à 1 %.

Le Groupe Volkswagen a enregistré une diminution de 6 %, due principalement à la demande quasi inexistante pour ses modèles à moteur thermique en Chine et au démarrage lent de sa plus récente offensive électrique dans le pays. La baisse en pourcentage a été deux fois plus importante que celle enregistrée par Toyota, le plus grand constructeur automobile mondial.

Le Top 10 des marques qui ont le moins vendu (S1 2026)

Marque Volumes de vente Écarts de vente entre le premier semestre 2025 et le premier semestre 2026 Subaru 440 000 -7 % Honda 1 612 000 -7 % Ford 1 973 000 -8 % JAC 172 400 -10 % BYD 1 808 511 -16 % Xpeng 165 977 -16 % Changan 1 118 894 -17 % BAIC 328 906 -22 % SGMW 496 000 -22 % FAW 304 013 -32 %

Changan a également perdu du terrain, avec une baisse de 17 %, également pénalisée par sa dépendance au marché chinois. Il en va de même pour SGMW (-22 %), BAIC (-22 %) et FAW (-32 %).

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L'auteur de l'article, Felipe Munoz, analyste expert de l'industrie automobile et créateur de contenu pour Car Industry Analysis sur les réseaux sociaux.

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