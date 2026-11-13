Accueil
Mercedes-Benz
SL
Actualités
Mercedes présente en avant-première la nouvelle SL : le PDG dévoile les premiers détails
Mercedes-Benz ajoute une troisième saveur SL pour 2027, séparant la performance AMG, le luxe Maybach et un roadster décapotable plus calme.
Photo: Mercedes-Benz
Par: Brian Potter
Publié par: Lucas Huaumé
13 Nov à 13:37
Ajouter Motor1.com en tant que source préférée sur Google
- (https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Ffr.motor1.com%2Fnews%2F815222%2Fmercedes-nouvelle-sl-premiers-d%25C3%25A9tails%2F&text=Mercedes%20pr%C3%A9sente%20en%20avant-premi%C3%A8re%20la%20nouvelle%20SL%20%3A%20le%20PDG%20d%C3%A9voile%20les%20premiers%20d%C3%A9tails&via=motor1france)
- Copie
Partager
Mercedes-Benz vient de donner au SL Roadster une troisième identité. Le PDG Ola Källenius a confirmé lors des Golden Steering Wheel Awards à Berlin qu’une nouvelle variante de la SL axée sur le confort arrivera en 2027, se positionnant aux côtés des versions AMG et Maybach existantes plutôt que de les remplacer.
Cette annonce rompt avec le schéma auquel les acheteurs se sont habitués depuis le lancement de l'actuel SL pour l'année modèle 2022. Au lieu d'un seul roadster arborant deux badges, la gamme restylée de l'année modèle 2028 proposera trois interprétations distinctes du cabriolet à toit en toile.
Le PDG de Mercedes-Benz Ola Källenius avec le prototype de la classe SL
Photo par : Mercedes-Benz
Une Addition Axée sur le Confort
Comme l'a rapporté Auto Bild, Källenius a exposé la mission du nouveau modèle en termes simples : "Avec la nouvelle Mercedes-Benz SL, la famille SL s'agrandit d'un nouveau modèle", a-t-il déclaré en décrivant une expansion de la gamme.
Il a précisé ce que le nouveau modèle doit offrir : "Une SL doit allier performance assurée, grand confort et une expérience de conduite spéciale", a déclaré Källenius, avant de confirmer clairement le calendrier : "Nous présenterons la nouvelle Mercedes-Benz SL l'année prochaine". Cela confère à la Mercedes-Benz SL classique un caractère décontracté et raffiné, idéal pour la conduite à ciel ouvert.
Un prototype camouflé photographié avant l'annonce confirme cette lecture, montrant un pare-chocs avant plus épuré avec une étoile à trois branches traditionnelle et des feux de jour en motif étoilé. Ce traitement se distingue de la calandre Panamericana de l'AMG et du nez plus imposant de la Maybach. Chaque SL a son propre visage pour correspondre à son propre caractère.
Mercedes aurait abandonné le moteur quatre cylindres de la SL 43, et un six cylindres en ligne serait à l'étude, bien que rien ne soit confirmé.
AMG SL Contre Maybach SL : Deux Personnalités Différentes de Roadster
Essai de la Mercedes-AMG SL63 S E Performance 2025
Photo par : Motor1.com
Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series53 2026
Photo par : Mercedes-Benz
L'AMG SL reste fidèle à son objectif de performance avec une maniabilité plus incisive et une focalisation sur la vitesse pure. Mercedes a déjà adouci cette formule une fois, avec un châssis rafraîchi réglé pour plus de confort. Même la version AMG tend légèrement vers une utilisation quotidienne plus pratique.
La Maybach SL 680, qui a rejoint la gamme pour l'année modèle 2026, occupe l'extrême opposé : luxe maximal, compromis minimal sur la présence et le prestige du badge. La nouvelle SL estampillée Mercedes-Benz se positionne dans l'intervalle entre ces deux-là. Källenius l'a qualifié "d'une expérience de conduite spéciale", sans l'accent sportif de l'AMG ni l'ornementation de la Maybach.
Mercedes n'a pas divulgué le prix, la puissance du groupe motopropulseur ou les spécifications exactes de la voiture de 2027. La marque a été claire sur le fait que ces détails viendront plus tard.
La poussée plus large de la gamme 2027 du constructeur inclut sept nouveaux modèles arrivant cette année-là, la SL représentant une pièce d'un déploiement de produit plus large.
Les acheteurs qui comparent actuellement les modèles de la SL envisagent encore les variantes AMG et Maybach existantes, car le modèle axé sur le confort n'entrera pas en production avant l'année prochaine. Jusqu'à ce que Mercedes révèle la voiture en détail, l'option de moteur six cylindres en ligne et tous les autres détails mécaniques restent non confirmés.
Lire aussi
La dernière Mercedes SLR McLaren Stirling Moss pourrait se vendre à plus de 6 millions de dollars
Le PDG de Mercedes affirme que les moteurs à essence et diesel ont encore 10 à 15 ans à vivre
Source: Autobild
Partager cette actualité
- (https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Ffr.motor1.com%2Fnews%2F815222%2Fmercedes-nouvelle-sl-premiers-d%25C3%25A9tails%2F&text=Mercedes%20pr%C3%A9sente%20en%20avant-premi%C3%A8re%20la%20nouvelle%20SL%20%3A%20le%20PDG%20d%C3%A9voile%20les%20premiers%20d%C3%A9tails&via=motor1france)
- Copie
Tendances
Le Nissan Qashqai a 20 ans : 4 millions d’unités vendues et un avenir qui reste à écrire
Ford présente la nouvelle carrosserie pour la Mustang NASCAR 2027
L'hypercar électrique de Rimac est arrêtée plus tôt que prévu
Ils ont passé huit ans à construire une Lancia Stratos
Dernières actualités
- Mercedes présente en avant-première la nouvelle SL : le PDG dévoile les premiers détails 13 Nov - Teasers
- Le nouveau Kia Sportage se prépare à changer 13 Nov - Rendus / Illustrations
- Le patron de Porsche n'apprécie pas les coups marketing de Tesla 13 Nov - Industrie
- Nissan améliore ses états financiers et prépare son nouveau plan pour 2027 13 Nov - Industrie
- Tesla abandonne le Cybertruck, mais certains tentent de le maintenir en vie 13 Nov - Industrie
- La Lamborghini Temerario devient encore plus bruyante avec son échappement Akrapovič 12 Nov - News
- Elon Musk : "ce serait un honneur d'embaucher l'ancien PDG de Nvidia" 12 Nov - VS
RECOMMANDÉ POUR VOUS
La dernière Mercedes SLR McLaren Stirling Moss pourrait se vendre à plus de 6 millions de dollars
Le nouveau Kia Sportage se prépare à changer
Le PDG de Mercedes affirme que les moteurs à essence et diesel ont encore 10 à 15 ans à vivre
Le patron de Porsche n'apprécie pas les coups marketing de Tesla
Noah Camper Platin (2026) : un Sprinter de luxe avec toit ouvrant
Nissan améliore ses états financiers et prépare son nouveau plan pour 2027
Mercedes était 'trop en avance' sur la conduite sans les mains. Maintenant, elle fait un pas en arrière