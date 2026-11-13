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Mercedes présente en avant-première la nouvelle SL : le PDG dévoile les premiers détails

Mercedes-Benz ajoute une troisième saveur SL pour 2027, séparant la performance AMG, le luxe Maybach et un roadster décapotable plus calme.

Photo: Mercedes-Benz

Par: Brian Potter

Publié par: Lucas Huaumé

13 Nov à 13:37

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Mercedes-Benz vient de donner au SL Roadster une troisième identité. Le PDG Ola Källenius a confirmé lors des Golden Steering Wheel Awards à Berlin qu’une nouvelle variante de la SL axée sur le confort arrivera en 2027, se positionnant aux côtés des versions AMG et Maybach existantes plutôt que de les remplacer.

Cette annonce rompt avec le schéma auquel les acheteurs se sont habitués depuis le lancement de l'actuel SL pour l'année modèle 2022. Au lieu d'un seul roadster arborant deux badges, la gamme restylée de l'année modèle 2028 proposera trois interprétations distinctes du cabriolet à toit en toile.

Le PDG de Mercedes-Benz Ola Källenius avec le prototype de la classe SL

Photo par : Mercedes-Benz

Une Addition Axée sur le Confort

Comme l'a rapporté Auto Bild, Källenius a exposé la mission du nouveau modèle en termes simples : "Avec la nouvelle Mercedes-Benz SL, la famille SL s'agrandit d'un nouveau modèle", a-t-il déclaré en décrivant une expansion de la gamme.

Il a précisé ce que le nouveau modèle doit offrir : "Une SL doit allier performance assurée, grand confort et une expérience de conduite spéciale", a déclaré Källenius, avant de confirmer clairement le calendrier : "Nous présenterons la nouvelle Mercedes-Benz SL l'année prochaine". Cela confère à la Mercedes-Benz SL classique un caractère décontracté et raffiné, idéal pour la conduite à ciel ouvert.

Un prototype camouflé photographié avant l'annonce confirme cette lecture, montrant un pare-chocs avant plus épuré avec une étoile à trois branches traditionnelle et des feux de jour en motif étoilé. Ce traitement se distingue de la calandre Panamericana de l'AMG et du nez plus imposant de la Maybach. Chaque SL a son propre visage pour correspondre à son propre caractère.

Mercedes aurait abandonné le moteur quatre cylindres de la SL 43, et un six cylindres en ligne serait à l'étude, bien que rien ne soit confirmé.

AMG SL Contre Maybach SL : Deux Personnalités Différentes de Roadster

Essai de la Mercedes-AMG SL63 S E Performance 2025

Photo par : Motor1.com

Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series53 2026

Photo par : Mercedes-Benz

L'AMG SL reste fidèle à son objectif de performance avec une maniabilité plus incisive et une focalisation sur la vitesse pure. Mercedes a déjà adouci cette formule une fois, avec un châssis rafraîchi réglé pour plus de confort. Même la version AMG tend légèrement vers une utilisation quotidienne plus pratique.

La Maybach SL 680, qui a rejoint la gamme pour l'année modèle 2026, occupe l'extrême opposé : luxe maximal, compromis minimal sur la présence et le prestige du badge. La nouvelle SL estampillée Mercedes-Benz se positionne dans l'intervalle entre ces deux-là. Källenius l'a qualifié "d'une expérience de conduite spéciale", sans l'accent sportif de l'AMG ni l'ornementation de la Maybach.

Mercedes n'a pas divulgué le prix, la puissance du groupe motopropulseur ou les spécifications exactes de la voiture de 2027. La marque a été claire sur le fait que ces détails viendront plus tard.

La poussée plus large de la gamme 2027 du constructeur inclut sept nouveaux modèles arrivant cette année-là, la SL représentant une pièce d'un déploiement de produit plus large.

Les acheteurs qui comparent actuellement les modèles de la SL envisagent encore les variantes AMG et Maybach existantes, car le modèle axé sur le confort n'entrera pas en production avant l'année prochaine. Jusqu'à ce que Mercedes révèle la voiture en détail, l'option de moteur six cylindres en ligne et tous les autres détails mécaniques restent non confirmés.

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Source: Autobild

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