Le PDG de Mercedes affirme que les moteurs à essence et diesel ont encore 10 à 15 ans à vivre

Mercedes-Benz n'en a pas encore fini avec les moteurs à combustion. Le président Ola Källenius a déclaré aux journalistes lors d'une table ronde médiatique à Pune que les moteurs à essence et diesel ont encore de belles années devant eux, même si le constructeur automobile continue de se tourner vers les modèles électriques.

S'adressant à la presse spécialisée en Inde, Källenius a décrit un calendrier qui s'étend bien au-delà de la fin de cette décennie. Il a également expliqué comment les moteurs diesel, développés pour être conformes à la norme Euro 7 à venir, et la gamme croissante de véhicules électriques s'inscrivent dans une stratégie unique.

"Le moteur à combustion sera présent pendant au moins 10, probablement 15 ans encore", a déclaré Källenius, selon Autocar India. Il a décrit la transition vers la mobilité électrique comme une transformation industrielle sur 20 à 25 ans, et non quelque chose qui s'achèvera d'ici 2030 ou 2035.

Moteur V8 4,0 litres biturbo Mercedes-AMG Photo par : Mercedes-AMG

Mercedes-Benz prévoit que la combustion durera au moins 10 ans de plus

L'entreprise investit dans sa gamme de moteurs à combustion en prévision de la norme d'émissions Euro 7, avec une gamme de moteurs que Mercedes décrit comme prêts pour l'UE-7 plutôt que déjà certifiés selon les nouvelles règles. Cela inclut son tout dernier V8, qui reste en production pour certains modèles haut de gamme aux côtés des hybrides rechargeables et des voitures entièrement électriques.

Källenius a pris soin de séparer le calendrier de la combustion de l'objectif final de l'entreprise. "Tant qu'il y a une demande significative pour... des moteurs à combustion interne électrifiés, nous les proposerons également", a-t-il déclaré, liant la survie des moteurs à la demande des clients.

Mercedes-Benz mène un programme de 40 modèles sur trois ans, couvrant à la fois les véhicules électriques et à combustion, selon Autocar India. Ce pipeline comprend les nouveaux modèles qui arriveront entre 2026 et 2027, mélangeant essence, diesel et énergie de batterie dans l'ensemble de la gamme.

Mercedes-Benz G400 CDI 2003

Le diesel reste pour les conducteurs à fort kilométrage et les véhicules commerciaux

Källenius a désigné les véhicules utilitaires légers et les modèles de passagers plus grands comme les endroits où le diesel a encore le plus de sens. "Notre portefeuille de moteurs diesel est prêt pour l'avenir", a-t-il dit, ajoutant que le carburant "restera dans le portefeuille pour un futur proche".

Le cas est le plus fort pour les conducteurs parcourant 60 000 à 70 000 kilomètres par an. C'est la fourchette de kilométrage où l'avantage d'efficacité du diesel par rapport à l'essence ou à la puissance hybride est encore rentable. En Inde, en particulier, Källenius a noté que le prix à la pompe inférieur du diesel offre une autre raison aux clients à fort kilométrage de s'y tenir.

Hub de recharge Mercedes-Benz au siège de Mercedes-Benz USA à Sandy Springs, Géorgie

Ce que cette stratégie signifie pour les acheteurs

Pour les conducteurs à fort kilométrage et les exploitants de flottes, les moteurs diesel et à essence efficaces ne disparaissent pas du jour au lendemain. Avec une utilisation annuelle proche des 60 000 kilomètres, la consommation de carburant plus faible d'un diesel ou d'un hybride performant peut encore compenser le prix d'achat plus élevé par rapport à un modèle essence similaire.

Les véhicules électriques gagnent du terrain le plus rapidement dans les zones avec une recharge dense et des réseaux plus propres, car les coûts d'électricité plus bas peuvent compenser leurs prix d'achat plus élevés sur plusieurs années d'utilisation. Là où la recharge est rare ou l'utilisation sur autoroute longue distance domine, l'horizon de 10 à 15 ans de Källenius pour la combustion suggère que les acheteurs peuvent encore planifier autour des moteurs traditionnels et des hybrides rechargeables pour au moins un autre cycle de possession.

L'électrification reste dans le plan produit tout de même. Mercedes-Benz prévoit d'offrir une alternative électrique dans chaque position de modèle significative d'ici la fin de la décennie, et Källenius s'attend à ce que les véhicules électriques prennent une plus grande part des ventes de la marque en Inde l'année prochaine.

La stratégie repose également sur la diversité existante des moteurs à combustion alors que Mercedes continue de construire son moteur V12 pour des applications spécifiques, même si les véhicules électriques s'étendent à une plus grande partie de la gamme grâce à de nouveaux modèles électriques arrivant d'ici 2027.