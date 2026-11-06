Mercedes était 'trop en avance' sur la conduite sans les mains. Maintenant, elle fait un pas en arrière

Mercedes-Benz a été l'un des premiers constructeurs automobiles à introduire la technologie d'assistance à la conduite de Niveau 3 sur les routes américaines. La nouvelle Classe S est arrivée aux États-Unis sans cette technologie, ce qui signale un changement de cap alors que le constructeur se dirige vers des systèmes d'assistance plus avancés.

Le directeur technique de Mercedes-Benz, Jörg Burzer, a récemment parlé avec Road & Track lors d'une table ronde médiatique, où il a expliqué que la première incursion de l'entreprise dans l'autonomie de Niveau 3 a enseigné une leçon importante : être le premier ne signifie pas nécessairement offrir aux clients ce qu'ils désirent réellement.

Comme l'explique Burzer, Mercedes s'est lancée dans l'autonomie de Niveau 3 avant que la technologie ne soit particulièrement utile pour les conducteurs au quotidien. Désormais, elle privilégie un système de Niveau 2 plus performant, avec l'intention de passer directement au Niveau 4 à terme, en sautant le Niveau 3.

La Première Version du Système de Niveau 3 de Mercedes Présentait une Limitation Majeure

Mercedes a fait sensation avec Drive Pilot en 2023, devenant le premier constructeur automobile avec une autonomie de Niveau 3 approuvée aux États-Unis. Initialement proposé sur la Classe S et l'EQS, il permettait aux conducteurs de détourner le regard de la route dans certaines conditions.

Le problème était que Drive Pilot était limité à des vitesses d'environ 64 km/h, le rendant utile uniquement dans le trafic lent plutôt que pour la conduite typique sur autoroute. Il était également restreint à certaines routes et conditions d'exploitation, ce qui a probablement influencé le changement de direction de Mercedes. Comme l'a dit Burzer :

'Parfois, si vous êtes trop en avance, vous constatez que vous devez travailler sur ce que le client veut vraiment.'

Prototype du Mercedes-Benz Drive Pilot Photo : Mercedes-Benz

Mercedes Pourrait Passer Directement au Niveau 4

Mercedes n'est pas prête à abandonner la conduite sans les mains pour autant. Le constructeur affirme qu'il travaille à rendre ses systèmes de Niveau 2 considérablement plus performants.

La technologie MB.DRIVE Assist Pro de l'entreprise est conçue pour fournir une assistance point à point, prenant en charge davantage de tâches de conduite à la fois sur les autoroutes et en milieu urbain. Elle peut aider à tout, du changement de voie à la navigation dans les intersections, en passant par les virages et la réponse aux feux de circulation.

La Classe S mise à jour utiliserait jusqu'à 27 capteurs pour soutenir ces capacités. Les conducteurs doivent toujours rester attentifs et prêts à prendre le contrôle, mais Mercedes estime que cette approche offre quelque chose de plus utile dans la conduite quotidienne que son précédent système de Niveau 3.

Plutôt que de passer des années à développer un autre système de Niveau 3 incrémental, Burzer affirme que Mercedes entend se concentrer sur l'autonomie de Niveau 4. À ce niveau, un véhicule peut gérer toutes les tâches de conduite dans ses conditions d'exploitation désignées sans nécessiter la supervision humaine.

Cela ne signifie pas que des modèles Mercedes entièrement autonomes sont sur le point d'arriver. Burzer estime que la technologie de Niveau 4 n'atteindra pas une Mercedes-Benz de production avant un moment après 2030. Même à ce moment-là, son déploiement sera probablement progressif.