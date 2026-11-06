Jeep emmène les super-héros Marvel faire du tout-terrain

Jeep n'a jamais eu de mal à trouver de nouveaux endroits pour vendre ses véhicules. Cette fois, elle se lance dans l'univers Marvel au lieu de traverser un véritable désert. Jeep et Marvel Studios ont lancé la campagne "A Jeep 4x4 for Any Universe" le 6 novembre, le troisième et dernier chapitre d'une campagne d'un an liée à "Avengers : Doomsday", qui sortira au cinéma le 18 décembre.

La nouvelle campagne envoie les véhicules Jeep à travers la tour des Avengers, le manoir des X-Men, l'univers des Quatre Fantastiques et la Latvérie du Docteur Doom. Des personnages tels que Captain America, la Torche Humaine, H.E.R.B.I.E. et Diablo apparaissent dans la création, et l'un des clichés emblématiques de la campagne montre La Chose au volant d'un Jeep Wrangler.

'Les gens de Jeep ont toujours vu l'inconnu comme une invitation à explorer', a déclaré le PDG de Jeep, Branden Coté, dans un communiqué, ajoutant que la campagne transforme "l'échelle et les mondes" du film en "une idée typiquement Jeep."

The Thing conduisant un Jeep Wrangler Photo par : Jeep

La campagne "A Jeep 4x4 for Any Universe"

La campagne se déroule sur les chaînes de diffusion, sociales, numériques, CRM et de concessionnaires jusqu'en décembre, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux sélectionnés, afin de créer le buzz avant la sortie en salle du film. Nate Buelow, directeur marketing de Stellantis Amérique du Nord, a qualifié cela de prolongement de huit décennies et demie de positionnement de Jeep en tant que marque pour les personnes qui "vont au-delà de l'ordinaire."

Les dirigeants de Disney ont décrit l'association comme un exercice de narration basé sur l'échelle. Holly Frank, vice-présidente de Disney pour les partenariats et promotions mondiaux, a déclaré :

'La gamme Jeep est un choix naturel pour cette vision créative, nous offrant un moyen unique de connecter chaque univers avec un véhicule qui reflète son caractère.'

Lylle Breier, vice-présidente exécutive des partenariats, promotions et événements de l'entreprise, a qualifié la collaboration d'un an de "voyage créatif incroyable." Rien dans la campagne n'est spécifique à un modèle Jeep. Elle s'étend sur toute la gamme de la marque au lieu de promouvoir une seule version ou édition spéciale.

Cela distingue ce chapitre de la première phase du partenariat en mai dernier. Le calendrier coïncide avec une initiative distincte de la division brésilienne de Jeep, qui a teasé sa propre édition spéciale Avenger sur le thème de Marvel le 1er novembre, et a confirmé qu'une série personnalisée sur le thème de Marvel arrive sur le marché. Les prix n'ont pas été annoncés.

La collaboration d'un an entre Jeep et Marvel

Le partenariat a débuté en mai avec "Origin Story", qui s'appuyait sur une coïncidence que Jeep gardait depuis des années. La marque et Captain America remontent tous deux à 1941.

Cette phase a introduit l'édition spéciale Jeep Wrangler America250 2026, avec une housse de pneu de rechange en forme de bouclier de Captain America et une couverture de bande dessinée en édition limitée associant le personnage au véhicule.

La deuxième phase, "Les Super-Héros Originaux", a complètement déplacé l'attention des personnages costumés. Elle s'est déroulée pendant la campagne "Summer of Jeep" de la marque et mettait en vedette de vrais vétérans militaires américains qui ont servi en tant que capitaines, photographiés avec les modèles Wrangler, Grand Cherokee, Cherokee, Gladiator, Grand Wagoneer et Compass.

L'agence de publicité de Chicago Highdive a développé les trois phases de la campagne, donnant au projet d'un an une équipe créative unique depuis le lancement de Captain America jusqu'à la finale du multivers. Marvel décrit "Avengers : Doomsday" comme une production des studios Marvel réalisée par Anthony et Joe Russo avec une grande distribution, positionnée comme le prochain chapitre des Avengers sur grand écran pour décembre.

Que la campagne incite à l'achat est une question distincte de savoir si elle attire l'attention, et Jeep parie clairement sur cette dernière à l'approche de la saison des achats de fin d'année. La marque s'est déjà appuyée sur des collaborations avec la culture pop, mais lier un arc d'un an à la sortie d'une seule franchise est un pari plus audacieux que celui de la plupart des constructeurs automobiles.

Source: Jeep