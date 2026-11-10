Hyundai 2027, toutes les nouveautés à venir
Les nouvelles Tucson et Bayon arriveront dans les concessions, tandis qu'il n'y a pas encore de confirmations pour les nouvelles Kona, Santa Fe et i20
Hyundai continue de progresser sur deux fronts : d'un côté, la gamme électrique de la famille Ioniq qui ne cesse de s'agrandir, et de l'autre, les unités thermiques (notamment électrifiées). Cette stratégie sera confirmée également en 2027, avec les lancements commerciaux des nouvelles Tucson et Bayon, les seuls modèles pour l'instant confirmés.
Il ne manque évidemment pas de rumeurs concernant les autres nouveautés de Hyundai pour 2027, comme le restylage des Santa Fe, i20 et Kona.
- Hyundai Tucson 2027
- Hyundai Bayon 2027
- Hyundai Santa Fe 2027
- Hyundai i20 2027
- Hyundai Kona 2027
Hyundai Tucson 2027
La nouvelle génération de la Hyundai Tucson s'est dévoilée en direct au Salon de Paris 2026 et début 2027, elle arrivera dans les concessions, avec un style complètement transformé et un habitacle n'ayant rien en commun avec celui de la génération actuelle. Un renouvellement complet qui apporte des formes bien plus anguleuses et musclées, ainsi qu'un éclairage avant et arrière à lumière indirecte, créant un effet très particulier. À l'intérieur, un grand écran tactile domine le centre, sans pour autant faire disparaître les boutons physiques.
Hyundai Tucson 2026
Disponible avec des motorisations essence, mild hybrid, full hybrid et plug-in, la Hyundai Tucson 2027 est proposée en version traction avant ou intégrale.
|Modèle
|Hyundai Tucson 2027
|Carrosserie
|SUV de taille moyenne
|Moteurs
|Essence, hybride léger, hybride complet, rechargeable
|Lancement
|Début 2027
|Prix
|n.d.
Hyundai Bayon 2027
La nouvelle Hyundai Bayon a également fait ses débuts à Paris et, comme la Tucson, a surpris par son apparence extrêmement différente de l'actuelle : plus longue, plus musclée et (enfin) plus mature sous de nombreux aspects. Une révolution qui a transformé le vilain petit canard de la marque en un modèle qui n'a rien à envier aux concurrentes.
Hyundai Bayon 2027
Le 1.0 essence reste la vedette sous le capot, en version de 90 ou 115 CV associé à la traction avant. Un choix conservateur qui évolue avec l'arrivée du 1.6 full hybrid, une nouveauté absolue pour la Bayon, avec une puissance de 1138 CV.
|Modèle
|Hyundai Bayon 2027
|Carrosserie
|SUV compact
|Moteurs
|Essence, hybride intégral
|Lancement
|Début 2027
|Prix
|n.d.
Hyundai Santa Fe 2027
Présentée en 2024, la Hyundai Santa Fe pourrait recevoir en 2027 un restylage classique de mi-carrière, dont nous n'avons cependant ni détails ni confirmations. Nous savons seulement qu'aux États-Unis, l'année prochaine, une motorisation EREV (électrique à autonomie étendue) avec 935 km d'autonomie, deux moteurs électriques (un par essieu) et un moteur essence pour recharger les batteries, sera proposée.
Les EREV de Hyundai et Genesis
Une nouveauté importante dont nous ne savons pas si elle arrivera également en Europe (la Santa Fe EREV sera produite dans l'usine américaine de Hyundai, en Alabama).
|Modèle
|Hyundai Santa Fe 2027
|Carrosserie
|SUV de taille moyenne
|Moteurs
|Essence, hybride léger, hybride complet, rechargeable, EREV
|Lancement
|Mi-2027 (EREV)
|Prix
|n.d.
Hyundai i20 2027
En réalité, le restylage de la Hyundai i20 a déjà été dévoilé au Brésil en juin, mais pour le voir en Europe, nous devrons attendre encore quelques mois. Et très probablement, il sera différent de celui vu en Amérique du Sud. Notre i20 2027 devrait en effet être différente d'un point de vue esthétique et technique, tout en gardant cet aspect de petit crossover qui caractérise la i20 brésilienne.
Hyundai i20 Ultimate 2027
Encore à confirmer, la nouvelle Hyundai i20 devrait néanmoins rester une petite du segment B, avec une longueur d'environ 4 mètres et des motorisations basées sur le 1.0 essence (également GPL).
|Modèle
|Hyundai i20 2027
|Catégorie
|Petite
|Moteurs
|Essence, GPL
|Lancement
|Mi-2027
|Prix
|n.d.
Hyundai Kona 2027
Un des modèles les plus réussis de la marque, la Hyundai Kona pourrait faire ses débuts en 2027 avec une nouvelle génération, pour laquelle on attend un changement de style radical, dans la lignée de ce qui a été vu sur la Tucson et la Bayon, mais pas similaire. La stratégie de la marque est en effet de différencier les différents modèles, en laissant seulement certains éléments stylistiques comme point d'union pour toute la gamme.
Aux moteurs purement essence pourraient s'ajouter également des unités mild hybrid, tout en conservant naturellement le full hybrid à sa place. Le maintien de la version électrique est également possible.
|Modèle
|Hyundai Kona 2027
|Carrosserie
|SUV compact
|
Moteurs
|Essence, hybride léger, hybride complet, électrique
|Lancement
|Fin 2027
|Prix
|n.d.
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