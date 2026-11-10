Hyundai 2027, toutes les nouveautés à venir

Hyundai continue de progresser sur deux fronts : d'un côté, la gamme électrique de la famille Ioniq qui ne cesse de s'agrandir, et de l'autre, les unités thermiques (notamment électrifiées). Cette stratégie sera confirmée également en 2027, avec les lancements commerciaux des nouvelles Tucson et Bayon, les seuls modèles pour l'instant confirmés.

Il ne manque évidemment pas de rumeurs concernant les autres nouveautés de Hyundai pour 2027, comme le restylage des Santa Fe, i20 et Kona.

Hyundai Tucson 2027

Hyundai Bayon 2027

Hyundai Santa Fe 2027

Hyundai i20 2027

Hyundai Kona 2027

Hyundai Tucson 2027

La nouvelle génération de la Hyundai Tucson s'est dévoilée en direct au Salon de Paris 2026 et début 2027, elle arrivera dans les concessions, avec un style complètement transformé et un habitacle n'ayant rien en commun avec celui de la génération actuelle. Un renouvellement complet qui apporte des formes bien plus anguleuses et musclées, ainsi qu'un éclairage avant et arrière à lumière indirecte, créant un effet très particulier. À l'intérieur, un grand écran tactile domine le centre, sans pour autant faire disparaître les boutons physiques.

Hyundai Tucson 2026 Photo : Hyundai

Disponible avec des motorisations essence, mild hybrid, full hybrid et plug-in, la Hyundai Tucson 2027 est proposée en version traction avant ou intégrale.

Modèle Hyundai Tucson 2027 Carrosserie SUV de taille moyenne Moteurs Essence, hybride léger, hybride complet, rechargeable Lancement Début 2027 Prix n.d.

Hyundai Bayon 2027

La nouvelle Hyundai Bayon a également fait ses débuts à Paris et, comme la Tucson, a surpris par son apparence extrêmement différente de l'actuelle : plus longue, plus musclée et (enfin) plus mature sous de nombreux aspects. Une révolution qui a transformé le vilain petit canard de la marque en un modèle qui n'a rien à envier aux concurrentes.

Hyundai Bayon 2027 Photo : Hyundai

Le 1.0 essence reste la vedette sous le capot, en version de 90 ou 115 CV associé à la traction avant. Un choix conservateur qui évolue avec l'arrivée du 1.6 full hybrid, une nouveauté absolue pour la Bayon, avec une puissance de 1138 CV.

Modèle Hyundai Bayon 2027 Carrosserie SUV compact Moteurs Essence, hybride intégral Lancement Début 2027 Prix n.d.

Hyundai Santa Fe 2027

Présentée en 2024, la Hyundai Santa Fe pourrait recevoir en 2027 un restylage classique de mi-carrière, dont nous n'avons cependant ni détails ni confirmations. Nous savons seulement qu'aux États-Unis, l'année prochaine, une motorisation EREV (électrique à autonomie étendue) avec 935 km d'autonomie, deux moteurs électriques (un par essieu) et un moteur essence pour recharger les batteries, sera proposée.

Les EREV de Hyundai et Genesis Photo : Hyundai

Une nouveauté importante dont nous ne savons pas si elle arrivera également en Europe (la Santa Fe EREV sera produite dans l'usine américaine de Hyundai, en Alabama).

Modèle Hyundai Santa Fe 2027 Carrosserie SUV de taille moyenne Moteurs Essence, hybride léger, hybride complet, rechargeable, EREV Lancement Mi-2027 (EREV) Prix n.d.

Hyundai i20 2027

En réalité, le restylage de la Hyundai i20 a déjà été dévoilé au Brésil en juin, mais pour le voir en Europe, nous devrons attendre encore quelques mois. Et très probablement, il sera différent de celui vu en Amérique du Sud. Notre i20 2027 devrait en effet être différente d'un point de vue esthétique et technique, tout en gardant cet aspect de petit crossover qui caractérise la i20 brésilienne.

Hyundai i20 Ultimate 2027 Photo : Mario Villaescusa / Motor1.com

Encore à confirmer, la nouvelle Hyundai i20 devrait néanmoins rester une petite du segment B, avec une longueur d'environ 4 mètres et des motorisations basées sur le 1.0 essence (également GPL).

Modèle Hyundai i20 2027 Catégorie Petite Moteurs Essence, GPL Lancement Mi-2027 Prix n.d.

Hyundai Kona 2027

Un des modèles les plus réussis de la marque, la Hyundai Kona pourrait faire ses débuts en 2027 avec une nouvelle génération, pour laquelle on attend un changement de style radical, dans la lignée de ce qui a été vu sur la Tucson et la Bayon, mais pas similaire. La stratégie de la marque est en effet de différencier les différents modèles, en laissant seulement certains éléments stylistiques comme point d'union pour toute la gamme.

Aux moteurs purement essence pourraient s'ajouter également des unités mild hybrid, tout en conservant naturellement le full hybrid à sa place. Le maintien de la version électrique est également possible.

Modèle Hyundai Kona 2027 Carrosserie SUV compact Moteurs Essence, hybride léger, hybride complet, électrique Lancement Fin 2027 Prix n.d.