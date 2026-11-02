Hyundai affirme que le plus grand défi pour les voitures à hydrogène est de trouver des clients

Les voitures à hydrogène n'ont pas exactement conquis le monde, mais Hyundai n'est pas prêt à abandonner cette technologie. Malgré l'élan pris par les véhicules électriques à batterie dans de nombreuses régions du monde, le constructeur sud-coréen croit que les véhicules à pile à hydrogène ont encore leur place dans l'industrie automobile. Il y a cependant un problème majeur : trouver suffisamment de clients prêts à les acheter.

"L'hydrogène n'est pas mort pour les véhicules particuliers", a déclaré Scott Nargar, Senior Manager de Hyundai Australie pour la Mobilité du Futur et les Relations Gouvernementales. En s'adressant au magazine CarExpert, il a confirmé que l'entreprise évalue toujours son véhicule de nouvelle génération à pile à hydrogène, tout en reconnaissant que la demande reste un obstacle majeur.

"La plus grande chose est de trouver des clients", a expliqué Nargar. C'est une évaluation directe des défis auxquels sont confrontées les voitures à hydrogène pour particuliers. Développer la technologie est une chose, mais convaincre suffisamment de personnes d'acheter un véhicule qui dépend d'un réseau de ravitaillement limité est considérablement plus difficile.

2026 Hyundi Nexo Photo par : Hyundai

Hyundai n'est pas seul dans la poursuite de la technologie des piles à hydrogène

Hyundai a déjà acquis de l'expérience avec le Nexo, son crossover à hydrogène, et envisage la suite. Le modèle de deuxième génération n'a pas encore réussi à s'imposer sur plus de marchés, mais l'entreprise n'exclut pas d'autres investissements dans les véhicules à pile à hydrogène pour particuliers.

Le défi n'est pas unique à Hyundai. Toyota a également passé des années à développer la technologie de l'hydrogène, notamment avec la berline Mirai, tandis que BMW reste engagée dans les piles à combustible comme alternative aux groupes motopropulseurs électriques à batterie. Le constructeur allemand de luxe prévoit d'introduire un iX5 Hydrogen plus tard dans la décennie. Toyota et BMW ont renforcé leur partenariat en 2024 pour développer conjointement un système de pile à hydrogène de troisième génération et réduire les coûts de production.

L'implication de BMW est particulièrement intéressante car elle ne considère pas l'hydrogène comme un remplaçant des véhicules électriques à batterie. Au lieu de cela, la marque de luxe allemande voit les piles à hydrogène comme une autre façon de réduire les émissions. Toyota partage ce point de vue en continuant à investir dans les groupes motopropulseurs électriques à batterie, hybrides, hybrides rechargeables et à hydrogène.

Intérieur du Hyundai Nexo 2026 Photo par : Hyundai

Les deux plus grands obstacles de l'hydrogène : coût et infrastructure

Bien sûr, les voitures à hydrogène pour particuliers ne se sont pas imposées sans raisons valables. La technologie des piles à hydrogène reste coûteuse, et le manque sévère de stations de ravitaillement rend la possession impraticable, voire carrément impossible, sur de nombreux marchés. Contrairement aux véhicules électriques à batterie, qui bénéficient d'un réseau de charge en pleine expansion et de la commodité de la recharge à domicile, les voitures à hydrogène nécessitent une infrastructure dédiée qui est coûteuse à construire et à maintenir.

Nargar a également reconnu que la technologie de l'hydrogène reste plus chère que les alternatives électriques à batterie. Même les véhicules commerciaux sont confrontés à un surcoût considérable par rapport aux camions à combustion traditionnels et aux alternatives électriques.

Cela ne signifie pas que Hyundai ne voit aucun potentiel. L'entreprise croit que l'hydrogène pourrait jouer un rôle dans le transport futur, notamment dans les marchés disposant des ressources naturelles pour le produire à partir d'énergie renouvelable. Cependant, l'expansion du réseau de ravitaillement et la réduction du coût de la technologie seront essentielles pour attirer les acheteurs privés.

Pour l'instant, Hyundai, Toyota et BMW maintiennent la technologie en vie, même si l'industrie se concentre de plus en plus sur l'énergie de batterie. Il est très peu probable que l'hydrogène devienne la solution dominante pour les voitures particulières, mais ces constructeurs ne sont clairement pas prêts à l'abandonner. La technologie a un avenir ; trouver suffisamment de personnes prêtes à payer pour elle est une autre affaire.

Hyundai Nexo (2025) 27 Source: Hyundai

D'autres constructeurs automobiles voient les choses différemment

Tous les constructeurs automobiles ne partagent pas l'engagement de Hyundai, Toyota et BMW envers l'hydrogène. Plusieurs acteurs majeurs ont réduit ou abandonné leurs ambitions concernant les piles à hydrogène, choisissant de concentrer leurs ressources sur les véhicules électriques à batterie à la place. Mercedes, par exemple, a cessé de développer des voitures particulières à pile à hydrogène après des années de recherche, tandis que Honda a mis fin à la production de la Clarity Fuel Cell.

D'autres fabricants, dont Volkswagen, ont également refroidi leur enthousiasme pour cette technologie, arguant que les groupes motopropulseurs électriques à batterie offrent une voie plus pratique et efficace vers la conduite zéro émission dans les voitures particulières. Stellantis est allé plus loin en 2025, abandonnant son programme de piles à hydrogène et annulant les plans pour les fourgons commerciaux alimentés par hydrogène en raison d'une infrastructure limitée et d'un manque de viabilité commerciale.

General Motors a également décidé d'abandonner le développement de la prochaine génération de piles à hydrogène, se concentrant sur les véhicules électriques à batterie. Ces décisions soulignent à quel point il est devenu difficile de justifier l'investissement de milliards dans une technologie qui peine encore à attirer des clients, surtout lorsque l'infrastructure de ravitaillement n'est pas prête à soutenir plusieurs modèles à hydrogène en production en série.