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Elon Musk : "ce serait un honneur d'embaucher l'ancien PDG de Nvidia"

Jensen Huang a démissionné de son poste de PDG de Nvidia et Elon Musk pourrait l'inviter dans ses entreprises.

Par: Massimo Grassi

Traduit par: Emmanuel Rolland

Publié par: Emmanuel Rolland

12 Nov à 18:19

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Le conseil d'administration de Nvidia a accepté la démission de Jensen Huang de son poste de directeur général, président et membre du conseil. Cette décision intervient trois jours après un mémo aux employés dans lequel Huang a admis une relation extraconjugale, sans entrer dans les détails.

L'admission a fait perdre aux actions de Nvidia plus de 8 % lors des transactions prolongées. La directrice financière Colette Kress a été nommée directrice générale par intérim, tandis que le conseil cherche un successeur permanent.

Musk : "Ce serait un honneur" d'embaucher Huang

Une décision qui pourrait avoir des effets perturbateurs dans le monde de l'intelligence artificielle, pour laquelle les puces Nvidia sont de plus en plus essentielles. Mais pas seulement. Sur X (l'ex-Twitter), en réponse à un utilisateur qui lui demandait d'embaucher Huang, Elon Musk a écrit que ce serait "un honneur". Ce n'est pas une offre d'emploi : il n'y a ni rôle, ni conditions, ni mandat convenu, juste un commentaire public survenu alors que le conseil discutait de l'avenir de l'entreprise sans son fondateur.

Comme l'a rappelé un utilisateur dans les commentaires, la dernière fois que Musk a répondu de manière similaire à un utilisateur, il a fini par acheter Twitter. Donc, il ne faut jamais dire jamais.

Comme le souligne le site Teslarati, le point est ailleurs : SpaceX a annoncé un paquet de dettes et de leasing allant jusqu'à 40 milliards de dollars pour financer l'achat de GPU Nvidia, avec un contrat de location encore soumis à des conditions de clôture et avec des livraisons de puces attendues pour la première moitié de 2027. Dans des fils publics sur X, Musk a ensuite parlé d'un lot de 220 000 GPU Nvidia GB300 qui, selon ses propres mots, devrait entrer en fonction prochainement, d'un deuxième lot similaire attendu en novembre et de la possibilité d'un troisième lot de taille équivalente d'ici la fin de l'année comme scénario favorable.

L'amerrissage de l'équipage Crew-12 de la NASA

Photo : NASA

Quelques notes d'analystes, basées sur ces indications et sur des hypothèses concernant le nombre de racks et la puissance absorbée par chacun, estiment que la capacité de calcul globale des centres de données de SpaceX et de xAI d'ici fin 2026 pourrait atteindre quelques gigawatts. Il s'agit toutefois de modèles, avec des fourchettes indicatives, pas de valeurs officiellement confirmées par les entreprises.

Pour l'instant, il n'y a pas de déclarations publiques de Huang qui décrivent de manière attribuable l'effort de SpaceX avec des faits destinés à rester dans les annales, mais les relations entre Nvidia et Musk restent centrales. Un changement à la tête de Nvidia serait difficilement limité à la Silicon Valley : il toucherait directement les approvisionnements en puces dont dépendent également les projets de calcul avancé liés à SpaceX et, plus généralement, l'infrastructure sur laquelle repose l'intelligence artificielle appliquée à la mobilité.

Robotaxi Tesla Cybercab

Photo : InsideEVs

Reste à voir si la réponse de Musk déclenchera une série de discussions avec Huang ou non. Il est certain que son expérience dans le secteur pourrait être bénéfique aux entreprises de Musk, engagées dans le développement de Terafab, la nouvelle infrastructure dédiée à la production de semi-conducteurs avancés, qui a vu un partenaire comme Intel rejoindre il y a quelques mois.

Nvidia et Jensen Huang : que s'est-il passé ?

La crise a commencé par des vérifications internes sur une relation attribuée à Huang avec une femme qui, selon des reconstitutions journalistiques basées sur des sources du renseignement, est soupçonnée d'être une espionne chinoise. La même affaire, selon ces sources anonymes, est au centre d'évaluations de sécurité aux États-Unis liées au risque de l'espionnage industriel. À cela s'ajoutent des informations sur un deuxième lien, cette fois avec une dirigeante de Nvidia que plusieurs médias, citant des sources internes anonymes, décrivent comme faisant partie d'une possible autre relation extraconjugale de Huang.

Le mémo du 8 novembre, dans lequel Huang a avoué l'infidélité aux employés, a tout accéléré : le conseil a ouvert une enquête et, trois jours plus tard, a accepté sa démission. Huang reste cependant une figure historique de l'entreprise. Il l'a cofondée en 1993 et en possède encore environ 3,6 %, une part qui rend son départ tout sauf indolore pour les équilibres internes.

La relation entre Nvidia et les projets de Musk ne date pas d'hier. Depuis des années, les GPU et les systèmes d'intelligence artificielle de l'entreprise californienne apparaissent dans des initiatives liées à Tesla, sur des plateformes utilisées pour entraîner des modèles comme ceux de xAI et dans les premiers supercalculateurs pour le deep learning fournis à des laboratoires comme OpenAI. Cette relation technique fait partie des raisons pour lesquelles l'affaire Nvidia intéresse également ceux qui suivent Tesla et l'écosystème qui relie SpaceX, Tesla et xAI.

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