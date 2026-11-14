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Geely prêt à démarrer sa production en Europe

La production de la Geely EX5 à l'usine de Valence avec Ford vise à éviter les droits de douane sur la part européenne des véhicules électriques chinois.

Photo: Geely

Par: Massimo Grassi

Publié par: Lucas Huaumé

14 Nov à 11:08

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Geely se prépare à produire des voitures en Europe via une coentreprise avec Ford. Le site de Valence, en Espagne, a été désigné par un responsable du groupe chinois à Automotive News comme première usine du projet. Le premier modèle construit devrait être le Geely EX5, un SUV compact électrique déjà vendu en Europe mais importé de Chine.

Cette initiative intervient alors que l'on approche d'un quota européen qui limite le volume de véhicules électriques importables de Chine sans droits de douane supplémentaires. Produire localement, en collaboration avec une marque historique comme Ford, permet à Geely de continuer à croître sur le marché européen en contournant cette contrainte.

L'accord avec Ford à Valence

L'usine de Valence choisie pour la production appartient à Ford, qui l'utilise pour ses propres modèles européens. La coentreprise prévoit que la ligne accueille également la construction de l'EX5, jusqu'ici assemblée uniquement en Chine et ensuite expédiée par voie maritime vers les marchés européens.

Geely EX5

Photo : Motor1 Italia

Ce n'est pas la première initiative de Geely dans cette direction. Volvo produira des voitures de la marque en Europe dès 2028, un autre accord visant à réduire la dépendance vis-à-vis des importations directes de Chine. Geely contrôle Volvo et peut donc compter sur un réseau industriel européen déjà établi, auquel s'ajoute désormais le partenariat avec Ford.

Pourquoi le quota européen est important

L'Union européenne a introduit des limites quantitatives à l'importation de véhicules électriques depuis la Chine, conçues pour protéger l'industrie automobile du continent contre la concurrence des prix plus bas pratiqués par les constructeurs chinois. Une fois ce seuil dépassé, les voitures importées risquent des droits de douane plus élevés, ce qui augmenterait leur prix final pour les acheteurs.

Produire en Europe permet à Geely de rester compétitif sur les prix même après l'épuisement du quota, en conservant un accès constant au marché continental. La marque a déjà montré une croissance rapide hors de Chine, comme mentionné dans l'article sur un début 2026 record pour Geely Auto hors de Chine. Le modèle EX5 a notamment déjà dépassé le million d'unités vendues en deux ans.

Geely E2 (2026)

Photo : Geely

La stratégie industrielle du groupe

L'expansion de la production européenne s'accompagne d'autres initiatives du groupe sur le continent, dont un nouveau centre technologique pour les automobiles et logiciels dédié au développement local. Geely a maintes fois revendiqué un positionnement différent par rapport à d'autres constructeurs chinois, misant sur une clientèle attirée par le produit plus que par le seul prix. Les délais exacts de démarrage de la production à Valence et les volumes prévus pour l'EX5 assemblée en Europe restent à préciser. La marque n'a pas encore indiqué de date officielle pour le lancement de la ligne partagée avec Ford.

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