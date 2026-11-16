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BMW qualifiait les faux rapports de vitesse de « gadget amusant ». Maintenant, elle les utilise aussi

Après avoir jugé inutiles les changements de vitesse simulés de Hyundai, BMW a développé son propre système.

Photo: BMW

Par: Adrian Padeanu

Publié par: Lucas Huaumé

16 Nov à 13:14

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BMW a changé d'avis sur les changements de vitesse simulés dans les véhicules électriques. Après avoir initialement rejeté la technologie en la décrivant comme un « gadget amusant » lorsque Hyundai l'a introduite sur la Ioniq 5 N il y a quelques années, le constructeur de luxe développe maintenant sa propre version du concept. Apparemment, ce qui est bon pour les Coréens l'est aussi pour les Bavarois.

La fonctionnalité fera ses débuts l'année prochaine sur la i3 M60 xDrive déjà révélée, offrant à la berline sportive électrique un autre atout pour rendre la conduite plus engageante. Plutôt que de les appeler des vitesses, BMW se réfère aux changements simulés comme des « étapes ».

Nous l'avions en fait prévu lorsque BMW a publié des images officielles de la i3 M60 fin septembre. Bien que la division M soit restée discrète sur les spécifications techniques, une photo de l'intérieur montrait des palettes de changement de vitesse rehaussées de rouge derrière le volant.

BMW i3 M60 2027 avec palettes au volant

Photo : BMW

Les Vitesses Simulées Sont Apparemment Une Nécessité

En s'adressant à la publication australienne Carsales lors du lancement international des nouvelles Série 3 et i3, Christian Heiss, ingénieur principal en dynamique de conduite chez BMW, a expliqué comment l'entreprise a initialement abordé l'idée.

'Nous l'avions déjà vu – par exemple, chez Hyundai. Chez BMW, nous avons pensé : eh bien, c'est un gadget amusant. Nous sommes dans un monde électrique ; pourquoi copier des éléments du moteur à combustion ?'

Cependant, les ingénieurs travaillant sur la dynamique de conduite ont finalement convaincu leurs collègues que la technologie offrait plus que simplement prétendre qu'un VE possède une transmission conventionnelle.

'Du point de vue de la dynamique de conduite, nous avons souligné qu'il y avait certains avantages à avoir ce type de palettes de changement de vitesse, en termes de maniabilité et de retour d'information de la voiture. C'est une amélioration sur certains types de conduites, et surtout sur piste.'

Il y a une bonne raison pour laquelle BMW considère maintenant les changements de vitesse simulés comme plus qu'un gadget. Il soutient que les rapports artificiels aideraient les conducteurs à mieux évaluer leur vitesse lors de l'approche des virages sur piste. Comme l'a expliqué Alexander Karajlovic, responsable du développement chez BMW M, dans une interview avec le magazine britannique PistonHeads, les vitesses conventionnelles fournissent un retour d'information utile dont les VE manquent autrement. L'idée est de conserver ces avantages sans reproduire les inconvénients d'une boîte de vitesses traditionnelle.

Contrairement au système N e-Shift de Hyundai, BMW ne limitera pas artificiellement le couple en fonction du rapport sélectionné. La M3 électrique délivrera le même couple en continu, permettant aux conducteurs de profiter de la sensation de changer de vitesse sans sacrifier les performances. En d'autres termes, il s'agit d'ajouter de l'engagement plutôt que d'introduire une limitation de performance artificielle.

BMW i3 M60 2027

Photo : BMW

BMW M A Testé La Hyundai Ioniq 5 N

BMW a ensuite testé la Hyundai Ioniq 5 N et d'autres VE performants pour voir ce qui fonctionnait et ce qui pouvait être amélioré. Les retours ont été suffisamment positifs pour convaincre l'entreprise de poursuivre sa propre interprétation, bien que BMW insiste sur le fait que son approche diffère de la technologie N e-Shift de Hyundai.

'Nous avons abouti à quelque chose de proche d'une simulation de boîte de vitesses, mais nous ne l'appelons pas simulation de boîte de vitesses. C'est pensé un peu différemment, mais tout le monde espérant une simulation de changement de vitesse sera satisfait de cela – espérons-le même plus que satisfait.'

BMW n'a pas révélé combien de ces étapes le système offrira, mais nous savons déjà que la i3 M60 comportera également une bande sonore artificielle pour accompagner ses changements simulés. Il y a aussi beaucoup de puissance à exploiter. La i3 M60 xDrive à double moteur devrait égaler la iX3 M60 avec 603 chevaux et 875 Nm de couple.

Pesant moins que le SUV, la berline pourrait probablement accélérer à 100 km/h légèrement plus vite que le iX3 M60, qui a besoin de 3,9 secondes. Quant à la vitesse maximale, BMW annonce 240 km/h pour le modèle surélevé. La forme plus aérodynamique de la berline pourrait également se traduire par une meilleure autonomie électrique que les 754 kilomètres évalués WLTP de la iX3 M60.

Galerie: BMW i3 M60 2027

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Source: BMW

Seules Les Voitures À Saveur M Ont Des Simulations De Vitesses

Il est important de noter que BMW ne rendra pas la fonctionnalité disponible sur l'ensemble de la gamme i3. Heiss a confirmé que le changement simulé sera réservé aux modèles M Performance, en commençant par la M60. Il est fort probable que la M3 électrique complète bénéficiera également de la fonctionnalité lorsqu'elle sera lancée en 2027 avec encore plus de puissance, d'autant plus que BMW a déjà confirmé une configuration à quatre moteurs.

Fini les voitures électriques qui n'ont pas besoin d'imiter leurs prédécesseurs à moteur thermique. BMW pensait autrefois que les changements de vitesse simulés étaient un gadget amusant, mais maintenant elle se joint à la fête. Hyundai mérite peut-être une note de remerciement, et pas seulement de Munich. Porsche propose des changements de vitesse simulés dans la Taycan, tandis que Mercedes-AMG dispose d'une fonctionnalité similaire dans son coupé GT 4-portes. Les deux pompent également des sons de moteur artificiels à travers les haut-parleurs.

C'est un monde nouveau et courageux qui s'ouvre à nous.

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Source: Carsales, Piston Heads

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