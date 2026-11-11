BMW modifie sa stratégie en matière de batteries : Samsung et LG unissent leurs forces

BMW a décidé d'élargir son réseau de fournisseurs pour les batteries des voitures électriques en concluant de nouveaux accords avec Samsung SDI et LG Energy Solution. Les deux entreprises sud-coréennes produiront des cellules destinées aux accumulateurs de sixième génération, appelés Gen6, qui équipent les modèles de la Neue Klasse.

L'annonce, faite le 9 novembre, vise principalement à améliorer l'organisation de la production : Samsung SDI fournira des cellules fabriquées en Europe, tandis que LG Energy Solution s'occupera du marché américain, dans les deux cas en utilisant des usines déjà présentes dans les zones respectives. Les livraisons commenceront vers la fin de la décennie.

Trois fournisseurs en Europe, un nouveau aux États-Unis

Grâce aux nouveaux accords, BMW pourra compter sur trois producteurs de cellules Gen6 en Europe : CATL, EVE Energy et Samsung SDI, tandis qu'aux États-Unis, LG Energy Solution viendra s'ajouter, élargissant le réseau de partenaires déjà impliqués dans la production des batteries. BMW n'a pas communiqué les volumes des nouvelles fournitures ni la valeur économique des contrats. Les compositions chimiques des cellules qui seront produites par les deux nouveaux partenaires n'ont pas été précisées non plus.

Ce choix s'inscrit dans la stratégie "Local for Local", avec laquelle BMW vise à rapprocher la production des composants des usines automobiles, réduisant ainsi les distances de transport et diversifiant les approvisionnements. La diversification répond également à un besoin industriel précis : éviter que d'éventuels problèmes de production, logistiques ou commerciaux d'un seul fournisseur ne compromettent l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement.

L'usine de production de batteries Gen6 de BMW à Shenyang, Chine Photo de : BMW

Cinq usines pour les batteries Gen6

La stratégie ne concerne pas seulement la production des cellules. BMW a en effet réalisé cinq nouvelles installations dédiées à l'assemblage de batteries haute tension, distribuées dans les principales régions industrielles où elle opère. En Europe, elles sont situées à Irlbach-Strasskirchen, en Basse-Bavière, et à Debrecen, en Hongrie, trois autres se trouvent à Shenyang, en Chine, Woodruff, aux États-Unis, et San Luis Potosí, au Mexique. Dans ces usines, les cellules fournies par les partenaires sont intégrées dans les packs de batteries destinés aux automobiles, tout en maintenant une distance relativement courte par rapport aux installations d'assemblage des véhicules.

Au cœur du projet se trouvent les batteries Gen6, qui marquent une évolution technique importante par rapport aux accumulateurs utilisés dans la génération précédente de voitures électriques BMW. La principale nouveauté est le passage des cellules prismatiques aux cellules cylindriques de grand format, avec un diamètre de 46 mm et deux hauteurs, 95 et 120 mm. Le principe est simple : produire les cellules, assembler les batteries et construire les voitures dans la même zone géographique, autant que possible, permet de réduire les besoins logistiques et de rendre la production plus flexible.

Les batteries Gen6 de BMW

Selon BMW, la nouvelle technologie permet d'augmenter la densité énergétique des cellules de plus de 20 % par rapport à la génération précédente. L'architecture des accumulateurs adopte également une solution cell-to-pack, dans laquelle les cellules sont intégrées directement dans le pack de batteries, éliminant les modules intermédiaires traditionnels. La Gen6 est conçue pour fonctionner avec une architecture électrique de 800 volts, ce qui permet d'augmenter la puissance de charge et d'améliorer l'efficacité globale.

Galerie: BMW Neue Klasse Moteurs électriques et batterie haute tension

17 Source: BMW