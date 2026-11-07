Époqu’Auto 2026 : la Citroën 2 CV, les BMW M3 et Bugatti à l’honneur à Lyon ce week-end

La 47e édition d’Époqu’Auto ouvre ses portes ce vendredi 6 novembre à Eurexpo Lyon. Jusqu’au dimanche 8 novembre, le salon réunira près de 1 700 véhicules sur 98 000 m² d’exposition. Au programme : des plateaux consacrés à la Citroën 2 CV, aux BMW M3 et M4, à Bugatti ou encore à Voisin, mais aussi une nouveauté avec l’arrivée d’un circuit extérieur dédié aux démonstrations automobiles.

Époqu’Auto revient pour trois jours à Lyon. Organisé par le club Les Amateurs d’Automobiles Anciennes (3A), le rendez-vous s’est progressivement imposé comme l’un des grands salons français consacrés aux véhicules historiques. Pour cette édition 2026, les organisateurs annoncent environ 900 exposants, plus de 200 clubs et quelque 1 700 véhicules présentés. Ils espèrent accueillir près de 110 000 visiteurs, après une édition 2025 qui avait déjà attiré plus de 110 000 personnes.

La Citroën 2 CV fête ses 50 ans de couleurs

La vedette de cette édition est la Citroën 2 CV, avec une exposition consacrée à ses séries limitées et à leurs livrées colorées. Le plateau revient notamment sur la 2 CV Spot, commercialisée en 1976, dont le lancement avait marqué une nouvelle étape dans la carrière de la petite Citroën.

Autre anniversaire important : les 40 ans de la BMW M3. Les passionnés pourront découvrir plusieurs générations de cette sportive allemande, ainsi que des modèles de la gamme M4. L'exposition retrace quatre décennies de sportivité et l'évolution d'une voiture devenue une référence parmi les berlines et coupés sportifs.

Le programme fait également la part belle à Bugatti, avec un plateau consacré à l'excellence de la marque en compétition. Fiat sera aussi à l'honneur avec une exposition baptisée « La Dolce Vita en Fiat », tandis que Voisin permettra de revenir sur le parcours d'un constructeur dont l'histoire est étroitement liée à l'aviation.

Berliet, les utilitaires et la compétition régionale

Le salon ne se limite pas aux voitures particulières. La Fondation Berliet présente un plateau consacré aux poids lourds, avec notamment les 60 ans du Stradair, un camion qui avait marqué son époque par son architecture et ses solutions techniques.

Les véhicules de compétition auront également leur espace, avec des automobiles ayant participé à des rallyes, des courses de côte et des épreuves sur circuit. La région sera notamment mise à l'honneur à travers plusieurs voitures de course historiques. Un plateau Autodiva reviendra par ailleurs sur la Formule 2, discipline qui a longtemps constitué une étape importante dans la progression vers la Formule 1.

Les motos ne sont pas oubliées. Plusieurs expositions seront consacrées aux motos américaines, aux moteurs JAP, aux trails des années 1970 et à l'univers des cyclomoteurs avec l'espace Mob Land.

Un circuit extérieur et des démonstrations de drift

La grande nouveauté de cette édition 2026 se trouve à l'extérieur des halls. Pour la première fois, Époqu’Auto installe un circuit permettant d'assister à des démonstrations dynamiques. Des sessions de drift sont notamment prévues trois fois par jour, avec des pilotes évoluant par paires.

Des motos d'avant-guerre, pilotées en tenue d'époque, ainsi que d'autres véhicules atypiques doivent également participer aux animations. Cette ouverture vers des démonstrations en mouvement permet au salon de compléter ses expositions statiques par une dimension plus spectaculaire.

Trois ventes aux enchères organisées par Osenat

Les ventes aux enchères constituent un autre temps fort du rendez-vous lyonnais. La maison Osenat organise trois vacations dans le hall 6 : une première consacrée aux motos le vendredi 6 novembre à partir de 18 heures, une deuxième dédiée aux youngtimers le samedi 7 novembre à 15 heures, puis une vente de véhicules de collection le dimanche 8 novembre à partir de 14 heures.

Ces ventes permettent de suivre l'évolution du marché des véhicules anciens et de découvrir des modèles parfois rarement proposés au public.

Avec ses nombreuses expositions thématiques, ses clubs, ses marchands spécialisés et ses animations dynamiques, Époqu’Auto confirme son statut de rendez-vous majeur pour les amateurs de patrimoine automobile. La diversité des plateaux, des populaires Citroën aux sportives BMW en passant par les Bugatti et les poids lourds Berliet, constitue l'un des principaux atouts de cette 47e édition.

Époqu’Auto 2026 : les informations pratiques

Dates : du vendredi 6 au dimanche 8 novembre 2026.

Lieu : Eurexpo Lyon, boulevard de l'Europe, 69680 Chassieu.

Horaires :

Vendredi : 9 h à 22 h.

Samedi : 9 h à 19 h.

Dimanche : 9 h à 18 h.

Tarifs :

Entrée journée : 18 €.

Billet deux jours : 30 €.

Tarif réduit : 15 €.

Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.

Exposants : environ 900.

Surface d'exposition : 98 000 m².

Ventes aux enchères : vendredi à 18 h (motos), samedi à 15 h (youngtimers), dimanche à 14 h (collection).

Accès : Eurexpo est accessible en tramway T5 depuis Grange-Blanche et en bus depuis Vaulx-en-Velin La Soie. Un parking-relais est également proposé au Groupama Stadium, avec navettes jusqu'au salon pour 8 € par véhicule et par journée, sur réservation.

Site officiel : https://epoquauto.com/