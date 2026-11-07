La Shelby Cobra est une icône des voitures américaines des années 60. Mais saviez-vous qu'il en existait aussi une version "italienne" ?

Ce que vous voyez sur la photo est la Mercer-Cobra Roadster, l'un des concept-cars les plus singuliers de l'époque. Née en 1965, elle est construite par la carrosserie turinoise Sibona-Basano et conçue comme un exercice de design et une démonstration des possibilités offertes par le cuivre et le laiton.

En 2011, elle a été vendue aux enchères par RM Sotheby's pour 660 000 dollars (environ 580 000 euros au taux de change actuel).

L'idée de Virgil Exner

Après la guerre, le design automobile américain connaît une phase de profonde transformation. Les automobiles abandonnent progressivement les formes traditionnelles et adoptent des surfaces plus modernes, des proportions plus dynamiques et des solutions inspirées de l'aérodynamique. Dans ce contexte, Virgil M. Exner devient l'une des figures les plus importantes du style automobile américain.

Mercer-Cobra Roadster (1965) Photo de : RM Sotheby's

Après son expérience chez Studebaker, Exner rejoint Chrysler, où il développe certaines des voitures les plus reconnaissables des années 50. En 1963, le magazine Esquire lui demande d'imaginer comment certaines automobiles classiques pourraient être réinterprétées en utilisant la technologie et les proportions des voitures modernes. Exner développe alors quatre projets inspirés de marques américaines célèbres : Stutz, Duesenberg, Packard et Mercer.

Parmi ceux-ci, on trouve la réinterprétation de la Mercer Raceabout, caractérisée par un long capot, un habitacle reculé et des ailes séparées. C'est précisément ce dessin qui devient la base de la future Mercer-Cobra.

Le projet attire l'attention de la Copper Development Association (CDA). Le président George M. Hartley voit les dessins publiés dans Esquire et décide de transformer l'idée en une voiture fonctionnelle.

L'objectif n'est pas seulement de construire une concept-car spectaculaire. La Mercer-Cobra doit aussi démontrer la polyvalence du cuivre et de ses alliages dans l'automobile, en les utilisant dans de nombreux composants de la carrosserie et de l'habitacle.

Mercer-Cobra Roadster (1965), le moteur V8 Photo de : RM Sotheby's

Pour réaliser concrètement le projet, Exner s'adresse à la carrosserie italienne Carrozzeria Sibona-Basano, basée à Turin. Ce choix est également dû au conseil du designer américain Brooks Stevens. L'entreprise, fondée par Elio et Emilio Basano, acquiert une expérience supplémentaire lorsque Pietro Sibona, déjà maître carrossier chez Ghia, rejoint la société.

Exner et son fils développent donc le projet définitif à partir d'un châssis AC Cobra.

De la Shelby Cobra à la Mercer

La base technique de la Mercer-Cobra est particulièrement intéressante. Le châssis est commandé neuf via Shelby American, alors distributeur exclusif aux États-Unis des AC. Cependant, pour s'adapter au projet d'Exner, le châssis est modifié et l'empattement est porté à 2,74 mètres.

La mécanique a une configuration résolument moderne pour l'époque : le moteur est un 4,7 V8 Ford associé à une boîte manuelle à quatre vitesses. La voiture dispose également de suspensions indépendantes sur les quatre roues avec ressorts transversaux et de freins à disque sur les quatre roues.

Esthétiquement, la voiture est caractérisée par un capot très long, tandis que l'habitacle est reculé. Les grandes ailes avant sont séparées de la carrosserie et laissent voir une partie de la mécanique, tandis qu'à l'arrière apparaissent des ailes plus courtes et distinctes.

Mercer-Cobra Roadster (1965), l'intérieur Photo de : RM Sotheby's

Au centre de la face avant se trouve une grande calandre de style classique, composée d'éléments en laiton et protégée par une grille. Les phares sont particulièrement spectaculaires : ils sont montés sur des supports orientables et peuvent se rétracter sur les côtés du capot lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

Le cuivre apparaît sur le tableau de bord, les panneaux des portes et divers éléments de l'habitacle. Les branches du volant utilisent quant à elles un alliage de cuivre et chrome à haute résistance. Les jantes à rayons de 16" reçoivent des revêtements en laiton, tandis que certaines moulures sont réalisées en bronze au silicium.

Le compartiment moteur suit également la même philosophie, avec des couvercles de soupapes, un filtre à air, un bouchon d'huile et d'autres détails traités avec du cuivre et du laiton. Même certains composants du système de freinage sont réalisés avec des alliages de cuivre pour exploiter leur grande capacité de transfert thermique.

Le début en 1964

La construction progresse rapidement. La Mercer-Cobra est achevée à la fin de 1964, à peine un an après le début du projet, et est présentée comme ambassadrice des possibilités offertes par le cuivre et le laiton dans le secteur automobile.

La voiture voyage dans de nombreux pays et participe à des expositions et à des rencontres techniques sur différents continents. Son apparence ne passe pas inaperçue et la Mercer-Cobra obtient même une longue publication dans Automobile Quarterly, qui lui consacre six pages dans le numéro d'hiver de 1964.

Après être passée entre les mains de plusieurs collectionneurs, la voiture arrive chez la maison de vente aux enchères RM Sotheby's à Monterey. Et là, en 2011, elle est vendue pour 660 000 dollars, clôturant ainsi un autre chapitre de sa longue histoire.

Galerie: Mercer-Cobra Roadster (1965)

10 Source: RM Sotheby's