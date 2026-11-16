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La Subaru WRX STI Sport R est de retour avec une boîte manuelle musclée

L'édition spéciale ne se contente pas de ressusciter le TY85, elle ajoute également plusieurs autres améliorations matérielles importantes.

Photo: Subaru

Par: Adrian Padeanu

Publié par: Emmanuel Rolland

16 Nov à 16:03

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Subaru donne aux passionnés une raison supplémentaire de maintenir en vie le moteur à combustion interne. Le constructeur japonais a élargi sa gamme WRX domestique avec un nouveau modèle STI Sport R, introduisant une boîte manuelle spéciale à six vitesses sur la berline sportive turbo en tant qu'option de production régulière.

Le STI Sport R ressuscite l'unité robuste TY85, utilisée pour la dernière fois dans la génération précédente de la WRX STI. Plutôt que de la conserver inchangée, les ingénieurs de Subaru ont révisé la transmission manuelle pour réduire le jeu de passage des vitesses jusqu'à 60 %. Ils ont également optimisé les jeux internes et la friction pour offrir des changements de vitesse plus rapides et plus précis avec une sensation mécanique plus satisfaisante.

La puissance provient du moteur boxer quatre cylindres turbo bien connu de Subaru, d'une capacité de 2,4 litres, produisant 271 chevaux (200 kW) et 375 Newton-mètres de couple. Naturellement, la robuste boîte manuelle envoie la puissance aux quatre roues de 19 pouces enveloppées de pneus Bridgestone Potenza 245/35 R19.

2027 Subaru WRX STI Sport R (Japon)

Photo : Subaru

Le WRX STI Sport R Reçoit D'autres Améliorations

Le moteur reçoit un réglage dédié pour cette nouvelle application manuelle, tandis que les commandes électroniques de l'accélérateur et de la pression de suralimentation révisées améliorent la réponse du turbo lorsque le conducteur remet les gaz. Il y a aussi une fonction de correspondance automatique du régime appelée Rev Sync, qui augmente le régime moteur lors des rétrogradations pour correspondre à la vitesse du moteur. En d'autres termes, les passionnés de talon-pointe peuvent toujours faire les choses à l'ancienne, mais la voiture est heureuse de donner un coup de main.

Le STI Sport R n'est pas seulement une question de trois pédales. Subaru a équipé la berline sportive d'amortisseurs contrôlés électroniquement par ZF avec des réglages spécifiques au modèle, visant à trouver un équilibre entre la précision de maniement et le confort de conduite.

La puissance de freinage est assurée par Brembo, avec des étriers monoblocs à six pistons à l'avant et deux pistons à l'arrière, associés à des disques de frein perforés. La voiture bénéficie également d'un système Drive Mode Select dédié, comprenant un réglage Sport+ qui affine la réponse de l'accélérateur et offre une connexion plus directe entre l'accélérateur et le moteur.

Même la technologie de sécurité n'a pas été négligée. Subaru inclut sa suite d'assistance au conducteur EyeSight en équipement standard, spécifiquement adaptée aux voitures avec une boîte manuelle. Elle utilise des caméras stéréo et une caméra monoculaire grand-angle, avec des fonctionnalités telles que la prévention de sortie de voie et l'assistance au maintien d'urgence dans la voie.

2027 Subaru WRX STI Sport R (Japon)

Photo : Subaru

Le WRX Manuel Revient Au Japon Comme Modèle De Production Régulier

Le nouveau STI Sport R est particulièrement significatif pour le marché domestique de Subaru. La génération actuelle de la WRX a été vendue au Japon exclusivement avec une transmission à variation continue, laissant les passionnés sans option manuelle de production régulière.

Cela a changé brièvement avec le WRX STI Sport#, une édition spéciale en série limitée qui a suscité un intérêt considérable. La demande a apparemment convaincu Subaru qu'il y avait de la place pour une WRX à boîte manuelle au-delà d'une série de production limitée.

Le nouveau STI Sport R sera proposé en tant que modèle de production régulier, Subaru visant des ventes mensuelles de 330 unités. Les commandes ouvrent le 19 novembre à un prix de départ de 5 480 000 yens, soit environ 35 000 $ au taux de change actuel.

Les acheteurs peuvent choisir parmi huit couleurs extérieures, y compris le WR Blue Pearl obligatoire, ainsi que Ceramic White, Ice Silver Metallic, Magnetite Gray Metallic, Crystal Black Silica, Ignition Red, Galaxy Purple Pearl et Sapphire Blue Pearl.

Ne Le Confondez Pas Avec Un Véritable WRX STI

Il y a une distinction importante à faire : malgré le badge STI, ce n'est pas une renaissance complète du WRX STI. Subaru élargit la gamme régulière de la WRX avec un modèle manuel mieux équipé plutôt que de ramener le légendaire fleuron de la performance. Néanmoins, c'est un ensemble attrayant, et le fait que Subaru le propose comme modèle de production régulière plutôt qu'une autre édition spéciale limitée est sans doute la meilleure nouvelle de toutes.

Malheureusement, il n'y a pas de nouvelles sur l'extension de la disponibilité du TY85 à d'autres marchés.

Deux Autres Modèles Manuels Subaru Prévus

Le WRX STI Sport R n'est qu'une partie du plan de Subaru pour maintenir la boîte manuelle en vie. Le constructeur développe également deux autres modèles à trois pédales : une nouvelle version du BRZ inspirée par l'édition spéciale BRZ STI Sport Type RA de l'année dernière et une compacte sportive en tant que version de production du concept Performance-B STI.

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