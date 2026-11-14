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Subaru veut sauver le moteur à essence grâce à un moteur boxer plus efficace

Subaru développe un moteur à quatre cylindres à plat de nouvelle génération avec un objectif ambitieux de rendement thermique de 50 %.

Par: Adrian Padeanu

Publié par: Lucas Huaumé

14 Nov à 18:19

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Le moteur à combustion interne ne se rendra pas sans combattre. Toyota, Mazda et Subaru l'ont clairement indiqué lorsqu'ils ont annoncé un effort conjoint pour développer de nouveaux moteurs à combustion en 2024. Plutôt que de partager le même groupe motopropulseur, chaque constructeur automobile poursuivra sa propre technologie : Toyota travaillera sur une nouvelle gamme de moteurs quatre cylindres plus petits et plus efficaces, Mazda continuera à développer son moteur rotatif et un nouveau quatre cylindres en ligne Skyactiv-Z, et Subaru restera fidèle à son bien-aimé moteur à plat opposé horizontalement.

Depuis lors, Toyota et Mazda ont offert plus de détails sur leurs plans respectifs. Subaru, cependant, a été relativement discret sur ce qui attend la disposition emblématique de son moteur. Cela change enfin, avec le constructeur japonais offrant un aperçu de son moteur à plat de nouvelle génération et révélant un objectif ambitieux : une efficacité thermique de 50 %.

Le but n'est pas simplement de maintenir le moteur à plat pour une question de nostalgie. Subaru veut le rendre significativement plus efficace sans sacrifier les caractéristiques de conduite qui ont défini ses voitures depuis des décennies. Les ingénieurs cherchent des moyens d'améliorer la combustion sans changer fondamentalement la disposition. Ils travaillent sur la création d'un flux d'air plus fort à l'intérieur des cylindres, aidant l'air et le carburant à se mélanger plus complètement avant l'allumage.

Moteur boxer Subaru de nouvelle génération

Subaru Double la Plage de Fonctionnement à Haute Efficacité

Le magazine japonais Motor-Fan a assisté à une présentation de Subaru sur son moteur de nouvelle génération, où la société a révélé des résultats préliminaires prometteurs. Malgré la conservation d'une course relativement courte, le moteur à plat en développement génère déjà un flux d'air plus fort à l'intérieur des cylindres que les moteurs de référence concurrents. Subaru a également introduit l'analyse de combustion en trois dimensions dans son processus de développement. Cela permet aux ingénieurs de mieux prévoir comment les flammes se propagent à l'intérieur des cylindres après l'allumage, facilitant ainsi l'anticipation du cliquetis et l'optimisation de la combustion.

Les résultats sont encourageants. Selon les données présentées par Subaru, le moteur en développement a environ deux fois la plage de fonctionnement avec une haute efficacité thermique par rapport au moteur atmosphérique actuellement utilisé dans ses modèles hybrides.

C'est important car un moteur ne doit pas seulement offrir une économie de carburant impressionnante dans des conditions de conduite spécifiques. L'expansion de sa plage de fonctionnement efficace devrait aider à améliorer la consommation réelle dans une plus grande variété de situations.

Le prototype est un moteur turbocompressé à injection directe, tandis que le groupe motopropulseur de référence est atmosphérique. L'induction forcée donne également à Subaru un meilleur contrôle sur la quantité d'air entrant dans les cylindres, aidant à offrir un couple plus fort sur une plage de fonctionnement plus large.

Moteur boxer Subaru de nouvelle génération

L'Objectif de Subaru : 50 % d'Efficacité Thermique

Subaru ne s'arrête pas là. Les ingénieurs explorent plusieurs technologies supplémentaires qui pourraient aider à rapprocher l'efficacité thermique de l'objectif de 50 %.

Une possibilité est un turbocompresseur à géométrie variable (VGT), qui ajuste les passages du flux de la turbine en fonction du volume des gaz d'échappement. Cela pourrait améliorer la réactivité, bien que Subaru reconnaisse que l'assistance d'un moteur électrique pourrait également aider à compenser le retard du turbo.

La société envisage également le cycle Miller, qui modifie le calage des soupapes d'admission pour obtenir un rapport de compression à expansion plus favorable. En plus d'améliorer l'efficacité, cette approche réduit les températures d'échappement, rendant potentiellement un turbocompresseur à géométrie variable plus facile et moins coûteux à mettre en œuvre.

Cependant, Subaru admet que ces technologies seules ne suffiront probablement pas à atteindre une efficacité thermique de 50 %. C'est là qu'intervient la combustion en préchambre, comme BMW l'a récemment introduite sur le six cylindres en ligne qui équipe les M2, M3 et M4 vendues en Europe pour répondre aux réglementations d'émissions plus strictes.

Moteur boxer Subaru de nouvelle génération

Le Nouveau Moteur Boxer Arrive... Éventuellement

Cela dit, on ne sait pas quand le moteur boxer de nouvelle génération sera produit ni quels modèles en bénéficieront en premier. Subaru travaille encore sur les défis techniques, et l'objectif d'une efficacité thermique de 50 % reste un objectif de développement ambitieux plutôt qu'une spécification confirmée.

Néanmoins, il est encourageant de voir Subaru investir dans une disposition de moteur qui est devenue synonyme de la marque. La société aurait pu prendre la voie la plus facile et s'éloigner de ses moteurs opposés horizontalement, mais elle veut clairement préserver cette identité tout en rendant ses groupes motopropulseurs plus efficaces.

Il y a une contradiction intéressante dans la stratégie de Subaru. Alors que l'entreprise investit dans un moteur boxer plus efficace pour l'avenir, elle prend la direction opposée en Europe. Subaru a annoncé son intention de passer à une gamme électrique sur le continent d'ici 2028, mettant effectivement fin aux ventes de nouveaux modèles à essence. Le boxer pourrait rester central à l'identité de la marque sur d'autres marchés, mais ses jours dans les salles d'exposition européennes sont comptés.

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Source: Motor-Fan

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