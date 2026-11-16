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Renault 2027, toutes les nouveautés à venir

La Megane électrique se renouvelle dans le style et la batterie, tandis que la R5 Turbo 3E apporte sur route une recette de supercar.

Photo: Motor1 Italia

Par: Alberto Carmone

Traduit par: Emmanuel Rolland

Publié par: Emmanuel Rolland

16 Nov à 17:33

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Deux manières très différentes d'interpréter l'électrique accompagnent l'année 2027 de Renault. D'un côté, la Megane E-Tech Electric, mise à jour pour améliorer l'autonomie, la recharge et les contenus. De l'autre, la Renault 5 Turbo 3E, une sportive construite en quelques exemplaires qui reprend le nom des célèbres Turbo des années 80.

La Megane est un restylage déjà présenté en 2026, destiné à se consolider dans la gamme de l'année suivante. Pour la R5 Turbo 3E, en revanche, 2027 marque le passage des réservations aux premières livraisons.

Renault Megane E-Tech Electric 2027

Renault 5 Turbo 3E 2027

Renault Megane E-Tech Electric 2027

La Megane E-Tech Electric change surtout à l'avant. La face avant est redessinée pour se rapprocher du langage des Renault plus récentes, tandis qu'à l'arrière, la signature lumineuse à toute largeur est réinterprétée avec des éléments tridimensionnels. De nouvelles jantes et une caractérisation spécifique pour la finition Esprit Alpine font également leur apparition.

Renault Megane E-Tech

Photo : Renault

L'habitacle conserve le système openR link avec Google intégré, en mettant à jour les services et fonctions connectées. La gamme est simplifiée autour de deux finitions, Techno et Esprit Alpine, et d'une seule combinaison de moteur et de batterie.

Le moteur développe 220 CV, tandis que l'accumulateur passe de 60 kWh à 67 kWh, adoptant la chimie LFP. L'autonomie déclarée atteint jusqu'à 500 km WLTP et la recharge rapide permet de passer de 15 à 80 % en 24 minutes. Les prix débutent à 34 150 euros.

Modèle Renault Mégane E-Tech Electric 2027 Carrosserie Crossover du segment B Moteurs Électrique de 220 ch Lancement Début 2027 Prix à partir de 34 150 euros

Renault 5 Turbo 3E

La Renault 5 Turbo 3E partage l'appel historique avec la petite R5 électrique, mais suit une voie technique très différente. La carrosserie large, les passages de roue prononcés et les grandes prises d'air réinterprètent les Turbo et Turbo 2, tandis qu'en dessous se trouve une plateforme spécifique.

Renault 5 Turbo 3E

Photo : Renault

Les dimensions racontent bien le projet : 4,08 mètres de longueur, 2,03 mètres de largeur et 1,38 mètre de hauteur. La construction mise sur la légèreté, avec un poids cible d'environ 1 450 kg, assez contenu pour une électrique. Les deux moteurs électriques intégrés aux roues arrière assurent la traction arrière, avec une puissance totale de 555 CV, un 0-100 km/h en moins de 3,5 secondes et une vitesse maximale de 270 km/h.

La batterie est de 70 kWh, avec une autonomie d'environ 400 km. L'architecture à 800 volts permet des recharges jusqu'à 350 kW, avec un passage de 15 à 80 % en environ 15 minutes. La production sera limitée à 1 980 exemplaires numérotés, avec de nombreuses possibilités de personnalisation. Les premières livraisons sont prévues en 2027. Le prix de lancement annoncé est de 155 000 euros, TVA incluse, réservé aux 500 premières réservations, hors options et personnalisations.

Modèle Renault 5 Turbo 3E Carrosserie Sportive du segment B Moteurs Deux moteurs électriques à l'arrière, d'une puissance de 555 CV Lancement Premier semestre 2027 Prix à partir de 155 000 euros

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