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La marque chinoise qui vise Stellantis et Volkswagen pour produire en Europe

Reuters a parlé avec les dirigeants de Hongqi, propriété du Groupe FAW, qui ont confirmé leur intérêt pour produire des voitures en Europe

Photo: Hongqi

Par: Massimo Grassi

Publié par: Emmanuel Rolland

17 Nov à 18:25

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Il y a un intérêt croissant de la part des marques chinoises à produire des voitures en Europe, afin d'éviter les droits de douane et les pénalités sur les exportations. Le groupe pourrait inclure également Hongqi, marque de luxe de FAW, selon ce que rapporte Reuters.

Lors de la présentation du SUV EHS4 à Venise, Xiao Xiao, responsable des affaires internationales de FAW et en charge de l'expansion européenne de Hongqi, a souligné que la localisation en Europe, y compris la production, est une priorité stratégique.

Hongqi en Europe, où et avec qui ?

Selon les déclarations rapportées par Reuters, l'entreprise viserait sérieusement à produire des voitures en Europe, en évaluant différents partenaires, parmi lesquels figurent Stellantis et Volkswagen. Une collaboration sous le slogan "En Europe, pour l'Europe", qui réunit désormais plusieurs constructeurs, occidentaux et non.

Galerie: Hongqi EHS4

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Source: Hongqi

Cependant, un porte-parole du Groupe Volkswagen en Chine a précisé qu'il n'y a actuellement pas de négociations en cours avec le Groupe FAW pour la production de voitures en Europe. Cependant, il est sûr que quelque chose se prépare et, il y a déjà quelques mois, Reuters avait évoqué des discussions avec Stellantis pour une usine du Groupe dirigé par Antonio Filosa en Espagne, où Leapmotor produit déjà la B05.

Xiao a cependant affirmé que "Stellantis n'est pas le seul partenaire potentiel", ajoutant "Nous avons de nombreux partenaires avec lesquels nous négocions" et que Hongqi préfère des collaborations basées sur l'utilisation d'usines appartenant à des constructeurs automobiles européens, sans donc en acquérir ou même se lancer dans l'aventure d'en construire de nouvelles.

Hongqi HS3

Photo : Hongqi

Qui est Hongqi

Frais de la présentation de la HS4 à Venise, Hongqi (dont le nom signifie "Drapeau Rouge") a été fondée en 1958 et a immédiatement été la marque préférée des présidents, de Mao Tse Tung à Xi Jinping, fournissant des voitures de représentation et des limousines présidentielles.

Hongqi Guoya, gli interni

Photos Par : Motor1.com

Hongqi Guoya

Photo Par : Motor1.com

Une marque premium qui, depuis quelques années, ne se concentre plus uniquement sur le marché intérieur, avec une expansion dans 27 pays et maintenant en Europe, où l'arrivée de 10 modèles est prévue d'ici 2027. Une stratégie qui misera sur des berlines, SUV et monospaces avec des motorisations essence, hybrides, électriques et à prolongateur d'autonomie.

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