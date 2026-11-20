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La Ford Mustang GTD 1901 célèbre la première victoire de Henry Ford avec 826 ch et titane

La Ford Mustang GTD 1901 reprend des couleurs, des détails sportifs et des matériaux précieux inspirés de la voiture de course historique de 1901.

Photo: Ford

Par: Fabio Gemelli

Traduit par: Emmanuel Rolland

Publié par: Emmanuel Rolland

20 Nov à 08:12

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Ford dédie une nouvelle livrée spéciale à la Mustang GTD et retourne aux origines sportives de la marque. Elle s'appelle 1901, en hommage à la première voiture de course construite par Henry Ford, et fait ses débuts en tant qu'édition pour l'année modèle 2028.

La couleur de base est le Royal Red avec une large bande noire décentrée et une ligne centrale rouge vif. La combinaison reprend la voiture à deux cylindres avec laquelle Henry Ford a couru sur une piste de terre en dehors de Détroit.

La livrée et les intérieurs dédiés

Cette course a rapporté à Ford un prix en argent de 1 000 dollars, une coupe en verre et surtout la notoriété qui a conduit à la création de l'entreprise. La carrosserie noire sur châssis, suspensions et jantes rouge foncé de cette voiture a inspiré la combinaison de couleurs de la nouvelle Mustang GTD 1901.

Les lignes diagonales qui se détachent de la bande noire rappellent le dessin de la voiture originale de 1901. La version 1901 ajoute des inserts en carbone apparent sur le splitter, les bas de caisse, le diffuseur et l'extracteur arrière et inclut de série le pack performance.

Les intérieurs, inédits pour l'année modèle 2028, sont équipés de sièges en cuir Mahogany Red avec surpiqûres Race Red. La même couleur apparaît sur les bordures des ceintures de sécurité pour rappeler la bande extérieure. L'intérieur du volant est revêtu d'alcantara Mahogany Red.

Ford Mustang GTD 1901, l'intérieur

Photo : Ford

Sur tous les modèles 2028 de la Ford Mustang GTD, le cuir pleine fleur devient de série sur le tableau de bord, les portes et la console centrale. La 1901 représente donc la version la plus raffinée également sur le plan des intérieurs.

Jantes en magnésium et détails en titane

Parmi les nouveautés de la gamme, on trouve des jantes optionnelles en magnésium. Selon Ford, elles réduisent les masses non suspendues de 22,8 kg par rapport aux jantes standard en aluminium Magnetite. Une telle réduction se répercute sur la réponse de la direction et le travail des suspensions.

Une nouvelle option de bande peinte s'ajoute également parmi les personnalisations disponibles pour la GTD. L'aspect esthétique reste central pour un modèle qui naît tout de même comme une grand tourisme extrême homologuée pour la route.

Ford Mustang GTD 1901, le détail des jantes en magnésium

Photo : Ford

Dans l'habitacle, un pack optionnel avec finitions en titane est disponible. Il comprend des palettes de changement de vitesse allongées et redessinées pour en faciliter l'utilisation, ainsi qu'un nouveau bouton du sélecteur.

Le titane utilisé, imprimé en 3D, provient de pièces récupérées de chasseurs F-22 retirés du service. Le même matériau forme une plaque avec un numéro de châssis partiel montée sur le tableau de bord côté passager.

Le lien avec la "Sweepstakes" de 1901

Ford associe la nouvelle livrée à la voiture "Sweepstakes", comme elle a été surnommée, et la présente comme une vitrine technique de son temps tout comme l'actuelle GTD. Quelques semaines après la course, en novembre 1901, une critique de Scientific American a décrit cette voiture, selon Ford, comme dotée de "caractéristiques qui lui donnent crédit comme le projet le plus anticonventionnel, sinon le plus beau, produit jusqu'à présent par l'ingéniosité américaine".

La Mustang GTD actuelle est équipée d'un V8 suralimenté de 5,2 litres développant jusqu'à 826 CV. L'aérodynamique active reste disponible et la carrosserie adopte de nombreuses pièces en fibre de carbone.

Joe Bellino, responsable de la marque Ford Mustang GTD, a commenté : "Avec la nouvelle édition Mustang GTD 1901, nous célébrons cet esprit qui alimente Ford Racing depuis plus d'un siècle". Il n'est pas encore clair si la gamme GTD arrivera également en Europe selon les modalités déjà connues pour les candidatures.

En attendant, le reste de la famille Mustang continue d'être le protagoniste de projets parallèles. Cela va des Mustang restomod présentées récemment aux variantes Dark Horse SC de 806 CV déjà testées sur route.

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