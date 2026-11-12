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Ford présente la nouvelle carrosserie pour la Mustang NASCAR 2027

Ford a présenté la nouvelle version de la Mustang pour NASCAR Cup 2027, qui se rapproche davantage de sa version route.

Photo: Ford

Par: Brian Potter

Publié par: Emmanuel Rolland

12 Nov à 12:14

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Les Mustang de course de Ford ont toujours repris le visage des modèles de série. Pour 2027, ce visage appartient à la Mustang Dark Horse SC de 795 chevaux, et Ford a pleinement affiché la ressemblance à Daytona.

Le constructeur automobile a dévoilé sa Mustang pour la NASCAR Cup Series 2027 le 11 novembre au Motorsports Hall of Fame of America lors de l'inaugural Proud to Honor Veterans Day Classic. Les équipes Team Penske, RFK Racing et Front Row Motorsports utiliseront toutes la nouvelle carrosserie à partir de la saison prochaine.

Quelles modifications sur la Mustang Cup Series 2027 de Ford

2027 NASCAR Cup Series Ford Racing Mustang

Photo par : Ford

Le nouveau nez est le principal changement, et il n'est pas là pour l'esthétique. NASCAR décrit cette forme comme un design qui optimise l'aérodynamisme, avec un refroidissement accru pour la voiture de route et plus d'appui pour la voiture de course.

Ce double objectif est au cœur de la façon dont Ford dit que tout ce projet fonctionne. Mark Rushbrook, directeur mondial de Ford Racing, l'a exprimé simplement :

'La course améliore nos voitures de route, et nos voitures de route améliorent nos voitures de course.'

La Mustang Dark Horse SC sert de modèle. Le V8 suralimenté de 5,2 litres produit 795 ch et 660 Nm de couple en version de série, des chiffres suffisamment importants pour justifier la carrosserie que Ford a empruntée pour la voiture de course.

Ford n'a pas publié de chiffres de puissance ou d'aérodynamique pour la voiture de la Cup elle-même. NASCAR limite des domaines clés comme l'appui total, la traînée et la puissance du moteur, de sorte que les équipes travaillent dans un cadre de règles fixes, peu importe ce que la Mustang de série produit.

La Mustang Dark Horse SC prête son nez

2027 NASCAR Cup Series Ford Racing Mustang

Photo par : Ford

La carrosserie de la Cup Series traduit presque directement la face avant de la Dark Horse SC, conservant le nez qui définit le visage de la voiture de série. L'objectif déclaré de Ford était de porter cette silhouette dans la Cup Series sans la diluer en un modèle générique.

La Cup Series utilise des carrosseries de spécification depuis des années, où les fabricants se distinguent principalement par les détails des nez et des arrières. Un nez aussi étroitement lié à une voiture de série donne à Ford une identité plus marquée sur la piste en 2027.

La voiture de course fera ses débuts pendant les Daytona Speedweeks, culminant avec le 69e Daytona 500 le 21 février 2027. Cet événement clôturera le début de la saison et offrira à la nouvelle carrosserie son premier véritable test face au peloton.

Pourquoi la Veterans Day Classic a servi de cadre à la révélation

Ford a choisi de dévoiler la voiture lors de la Proud to Honor Veterans Day Classic plutôt qu'à un événement média standard. Le format de course de soutien explique ce choix.

La course inaugurale a aligné 12 pilotes Ford Racing dans des Mustang Dark Horse R, répartis en six équipes de deux pilotes, une pour chaque branche de l'armée américaine.

Les recettes de l'événement servent à soutenir les militaires, les vétérans et leurs familles, et les inscriptions de la Dark Horse R ont donné à la Classic son propre enjeu sportif distinct de la révélation de la voiture de la Cup. C'est la même lignée de Mustang basée sur la production, un cran en dessous des machines de la Cup Series.

Ford a misé sur ce même badge Dark Horse dans plusieurs programmes cette année, y compris les voitures GT3 qui ont recréé une livrée sweepstakes de 1901 pour un autre anniversaire.

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